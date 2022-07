English French

JCDecaux remporte le contrat des futurs sanitaires automatiques de Paris et dotera la capitale française du service le plus innovant,

performant et capacitaire au monde sur le domaine public d’une ville

Paris, le 26 juillet 2022 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale JCDecaux France a été retenue par la Ville de Paris, à l’issue d’un dialogue compétitif lancé en août 2020, pour la fourniture et l’exploitation de son prochain service de sanitaires automatiques qui viendra succéder au système actuellement en place, également opéré par JCDecaux.

Une nouvelle génération de sanitaires conçus et assemblés en France qui démultipliera l’accès au service à Paris

435 sanitaires à entretien automatique de nouvelle génération seront progressivement déployés entre 2024 et début 2025 pour remplacer les équipements actuels qui datent de 2009. Ils ont été conçus par le bureau d'étude de JCDecaux et seront assemblés sur notre site industriel de Maurepas dans les Yvelines par les équipes de l'entreprise.

Ces sanitaires contribueront à faciliter le quotidien des Parisiennes et des Parisiens, des visiteurs, des femmes, des hommes, des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes sans domicile. L'accès de toutes et tous à l'hygiène dans l'espace public est un droit humain fondamental. La période de pandémie a confirmé la dimension inclusive et universelle des sanitaires à entretien automatique.

Pour concevoir ces nouveaux sanitaires et tenir compte de l’avis des utilisateurs comme des non-utilisateurs, les équipes de JCDecaux sont allées à la rencontre des publics au cours d’une série de consultations qui se sont déroulées pendant deux ans, incluant notamment des associations de femmes, de personnes à mobilité réduite, de personnes aveugles ou malentendantes et de populations vulnérables. Une étude terrain d’envergure a également été réalisée.

Toujours dotés d’une vaste cabine principale à accès universel, ces mobiliers seront désormais doublés d’une seconde cabine urinoir, également équipée d’une porte et d’une toiture pour préserver l’intimité des usagers.

Le temps d’attente entre chaque utilisation de la cabine principale sera divisé par trois, limité à trente secondes seulement, pendant lesquelles les éléments sanitaires seront nettoyés et désinfectés pour le confort de l’utilisateur suivant. La cabine urinoir sera accessible sans aucun temps d’attente et désinfectée entre chaque utilisation.

Ainsi, à l’échelle de la capitale, la capacité d’accueil sera doublée pour atteindre 870 utilisateurs en simultané et la disponibilité du service multipliée par quatre, ce qui en fera de très loin le premier réseau mondial de sanitaires automatiques sur le domaine public d’une ville.

Un projet en faveur d’une hygiène publique et durable

Afin d’assurer une hygiène optimale, toutes les interfaces fonctionneront sans contact manuel. L’ensemble fontaine lave-main extérieur sera pourvu d’un distributeur de savon et permettra ainsi d’assurer le lavage des mains pour tous les usagers du domaine public. La cuvette sera lavée et désinfectée après chaque utilisation ; un procédé de lavage innovant et économe en eau permettra de retirer les objets et saletés laissés au sol. La robustesse et l’ergonomie du sanitaire ont été optimisées pour mieux lutter encore contre les incivilités et les mésusages, maintenir le sanitaire propre et fonctionnel, garantir un taux de service supérieur à 98% à l’échelle du parc.

Les équipes chargées du nettoiement des sanitaires circuleront désormais à vélo cargo pour assurer une exploitation des sanitaires non polluante et sans impact sur le trafic. Les réparations nécessitant le transport de pièces de rechanges seront assurées par des agents dotés de véhicules électriques. Les sanitaires seront particulièrement sobres, puisque la consommation d’eau sera réduite de près de 2/3 et la consommation d’électricité d’1/3 par rapport aux équipements actuels. Les sanitaires seront alimentés à 100% avec de l’électricité renouvelable et la contribution à la neutralité carbone collective couvrira l’ensemble de leurs activités.

Conformément à la politique de longue date d’économie circulaire de JCDecaux, les sanitaires actuels qui seront remplacés feront l’objet d’une rénovation par ses équipes et seront remis en service dans le cadre de prochains marchés publics, en France ou à l’international.

Un design respectueux de Paris

L’esthétique du sanitaire a été confiée à Patrick Jouin, également designer de l’actuel sanitaire dans la capitale. Sa silhouette s’inscrira ainsi dans la continuité du modèle existant pour favoriser l’identification du service par les usagers et garantir son intégration dans les paysages parisiens : une ligne subtilement redessinée pour une esthétique élégante, épurée et intemporelle. La toiture a été particulièrement soignée pour offrir une vue agréable depuis les immeubles environnants. L’emprise du sanitaire dans l’espace public a été totalement optimisée. De même hauteur et de même largeur que le sanitaire actuel, il sera à peine plus long malgré l’ajout de la cabine urinoir. Le design de ce nouveau sanitaire sera révélé à la rentrée.

De nouveaux usages au service de toutes et tous

Une application en accès gratuit permettra de consulter les sanitaires disponibles à proximité, le trajet le plus court pour s’y rendre, et délivrer tout renseignement utile. Elle permettra aussi aux usagers d’effectuer tout signalement nécessaire sur l’état du sanitaire, un dysfonctionnement ou un mésusage, qui sera transmis aux équipes d’exploitation en temps réel pour une intervention dans les plus brefs délais.

Afin d’accompagner l’évolution des usages, le marché prévoit la possibilité pour la Ville de commander entre 50 et 100 unités supplémentaires d’un modèle plus compact qui pourrait être déployé dans des sites plus contraints, actuellement non pourvus de sanitaires. Ces modèles seraient équipés d’une cabine principale compacte et d’un urinoir.

Depuis plus de 40 ans, JCDecaux crée en permanence de nouvelles fonctionnalités et fait évoluer ses sanitaires afin d’offrir toujours plus d’hygiène, de confort, de simplicité et d’accessibilité aux utilisateurs. Fort de ce savoir-faire unique en tant qu’inventeur, concepteur et exploitant, JCDecaux gère aujourd’hui le 1er réseau au monde de sanitaires publics automatiques, qui réalise 31 millions d’entrées par an, en progression régulière.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « A travers leurs réalisations, les équipes de JCDecaux œuvrent pour l’amélioration durable de la qualité de vie en ville pour toutes et tous. L’accès à des sanitaires publics constitue un enjeu essentiel d’hygiène et de dignité humaine. Il s‘agit d’un service d’intérêt général de tout premier rang. Inventeurs du sanitaire autonettoyant en 1981, nous avions été les premiers au monde à proposer des sanitaires accessibles aux femmes dans l’espace public. Aujourd’hui, nos sanitaires accueillent à Paris plus de 15 millions d’utilisatrices et d’utilisateurs chaque année. Installés en 2009, ils démontrent l’engagement de JCDecaux à lutter contre l’obsolescence programmée et à s’inscrire résolument dans une démarche environnementale avec des mobiliers intemporels, fondés sur une gestion raisonnée des ressources et entretenus pour durer. Le futur sanitaire de Paris a été conçu dans ce même objectif. Fruit de quatre années de développement par nos équipes spécialisées dans la conception et l’exploitation de sanitaires publics autonettoyants, il dotera à nouveau Paris du service le plus innovant et le plus capacitaire du monde, comme nous l’avions fait il y a quarante ans. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2021 : 2 745m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (4,2/5), CDP (Liste A), MSCI (AA) et classé Or par EcoVadis

1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

