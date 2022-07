Michelin: au premier semestre 2022, les ventes du Groupe croissent de 18,7%, pour un résultat opérationnel en hausse de 7,7% à 1,5 md €. Michelin déploie sa stratégie dans un environnement tourmenté, et maintient sa guidance annuelle

English French

Clermont-Ferrand, le 26 juillet 2022

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Au premier semestre 2022, les ventes du Groupe croissent de 18,7 %, pour un résultat opérationnel des secteurs en hausse de 7,7 % à 1,5 milliard €.

Michelin déploie sa stratégie dans un environnement tourmenté, et maintient sa guidance annuelle.

Dans un environnement de marché perturbé par les impacts systémiques du conflit en Ukraine et de la crise sanitaire, les ventes progressent de 18,7 % à 13 289 millions € :

L es perturbations des cha i nes d’approvisionnement et l’inflation se sont intensifiées, entraînant les marchés Pneu vers le bas des attentes .

Les volumes Pneu baissent de 2,2 % ; sur un périmètre excluant les ventes en Europe orientale et en Chine, ces volumes sont stables.

Les ventes Hors Pneu renforcent leur dynamique, elles progressent de 18 % à parités constantes.

L’effet Prix-mix Pneu s’élève à 13,9 % traduisant la détermination du Groupe à co mpenser l’inflation des coûts.

L’effet Parités de 5,2 % est principalement lié au dollar US.

Le résultat opérationnel des secteurs s’établit à 1 530 millions € soit 11,5 % des ventes :

Le pilotage du pricing a assuré la couverture de l’ensemble des facteurs d’ inflat ion et le maintien des marges unitaires.

Le résultat opérationnel progresse sur chacun des segments de reporting. À 11,5 % des ventes, la marge opérationnelle subit un effet dilutif de 1,2 point lié aux hausses de prix passées pour compenser l’inflation.

Le résultat net consolidé de 843 millions € intègre une perte de valeur de 202 millions € liée à la suspension de nos activités en Russie.

Le cash flow libre avant acquisitions est de - 1 014 millions € : il est soutenu par un EBITDA en hausse à 2 439 millions €, et pénalisé par l’impact de l’inflation sur le besoin en fonds de roulement. Retrouvant une saisonnalité habituelle, le Groupe générera son excédent de trésorerie annuelle au second semestre.

« Nos résultats sont bons dans un contexte très chahuté, grâce au remarquable engagement de tous les employés du Groupe. Les incertitudes du monde d’aujourd’hui rendent difficile la formulation de perspectives de moyen terme. Cela étant, nous pouvons compter sur notre stratégie – claire et créatrice de valeur, sur notre business model résilient, et sur l’agilité de nos équipes à piloter nos opérations dans des conditions très exigeantes. » a déclaré Florent Menegaux, Président.

Guidance maintenue

La dynamique des marchés est ajustée à la baisse compte tenu des incertitudes de croissance mondiale, avec une évolution des marchés Tourisme camionnette comprise entre -2 % et + 2 %, une croissance des marchés Poids lourd entre 2 % et 6 %, et des marchés d’Activités de spécialités en hausse comprise entre 4 % et 8 %.

Dans ce scénario et hors développement de nouveaux effets systémiques1, Michelin maintient sa guidance 2022, avec un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards € à parités constantes et un cash flow libre structurel2 supérieur à 1,2 milliard €.



(en millions €) 1er semestre

2022 1er semestre

2021 Ventes 13 289 11 192 RÉsultat opÉrationnel des secteurs 1 530 1 421 Marge opÉrationnelle des secteurs 11,5 % 12,7 % Automobile

et distribution associÉe 11,9 % 13,1 % Transport routier et

distribution associÉe 9,1 % 9,9 % ActivitÉs de spÉcialitÉs et

distribution associÉe 13,5 % 14,8 % Autres produits et charges opÉrationnels - 273 16 RÉsultat opÉrationnel 1 257 1 437 RÉsultat net 843 1 032 RÉsultat net par action1 1,18 1,44 EBITDA des secteurs 2 439 2 277 Investissements hors acquisitions 709 543 Endettement net 4 852 3 679 Ratio d’endettement net 29,9 % 26,7 % Engagement net pour avantages au personnel2 2 267 3 166 Cash Flow Libre3 - 964 346 Cash Flow libre avant acquisitions - 1014 361 Effectif inscrit 127 387 6

Résultat par action 2021 retraité suite à la division par quatre de la valeur nominale de l'action au 16 juin 2022, valeur 2021 publiée : 5,74 €.

2 Voir Note 15 des Etats Financiers consolidés intermédiaires condensés.

3 Cash flow libre : Flux de trésorerie sur activités opérationnelles moins les flux de trésorerie sur activités d’investissement retraités des flux de trésorerie nets sur les actifs financiers de gestion de trésorerie et de garantie d’emprunts.

Évolution des marchés

Tourisme camionnette

1er semestre

2022/2021

(En nombre de pneus) Europe



Ouest & centrale * AmÉrique du Nord

& centrale Chine Total Monde



Première monte







Remplacement



- 7 %







+ 7 %



+ 5 %







+ 1 %



0 %







- 16 %



- 2 %







0 %

* Y compris Turquie

Le marché mondial des pneumatiques Tourisme camionnette, Première monte et Remplacement, est globalement stable sur le premier semestre 2022, mais reste en retrait de 3 % par rapport à la même période de 2019.

PremiÈre monte

En Première monte, la demande a évolué en ordre dispersé selon les régions au cours du semestre : la capacité à produire des constructeurs automobiles a été plus ou moins affectée par les perturbations des chaines logistiques et les conséquences de la crise sanitaire. À fin juin 2022, le marché est en baisse de 2 % par rapport à l’année dernière, et de 15 % par rapport à 2019.

L’Europe a été la région la plus touchée par la multitude de crises, avec un marché en retrait de 7 % sur le semestre par rapport à 2021, la région ayant subi en premier lieu les effets de la guerre en Ukraine. Par rapport à 2019, la demande est en retrait de 29 % sur la période.

En Chine, la résurgence de la crise sanitaire en avril et mai a entraîné la demande vers des points bas, avant qu’elle ne dépasse son niveau de 2019 en juin avec la levée des mesures de restrictions sanitaires. Sur le semestre, la demande est stable par rapport à la même période de l’année dernière, et en retrait de seulement 1 % par rapport au premier semestre 2019.

En Amérique du Nord, le marché affiche une croissance de 5 % au cours du premier semestre, sur des bases de comparaison toutefois très favorables. Par rapport à la même période en 2019, la demande reste en retrait de 17 %.

Remplacement

En Remplacement, la demande est globalement stable à l’échelle mondiale au premier semestre 2022, avec des dynamiques de croissance dans l’ensemble des régions du monde à l’exception de la Chine et de la Russie. Par rapport à fin juin 2019, le marché mondial est en hausse de 2 %.

En Europe, le marché affiche une progression de 7 % au premier semestre 2022, avec une dynamique de croissance qui s’est toutefois atténuée au cours de la période, passant de + 9 % au premier trimestre à + 5 % au deuxième trimestre. Par rapport à 2019, la demande est en augmentation de 6 % à fin juin 2022.

En Chine, les restrictions de mobilité ont globalement pesé sur la demande tout au long du semestre, se traduisant par un marché en baisse de 16 % par rapport à 2021 et en retrait de 20 % par rapport à 2019.

En Amérique du Nord, la demande s’est maintenue à des niveaux très élevés tout au long du semestre, affichant à fin juin 2022 un marché en hausse de 1 % par rapport à l’année précédente, mais en progrès de 10 % par rapport à 2019, la région bénéficiant du fort dynamisme de son économie.

Poids lourd (radial & bias)

1er semestre

2022/2021

(En nombre de pneus) Europe



Ouest & centrale * AmÉrique du Nord

& centrale AmÉrique du Sud Total Monde



Première monte







Remplacement



+ 1 %







+ 12 %



+ 9 %







+ 10 %



+ 12 %







+ 7 %



- 28 %







- 2 %

* Y compris Turquie

Le marché mondial des pneumatiques pour Poids lourd affiche un retrait de 9 % au premier semestre 2022, très largement pénalisé par le marché chinois3 (- 36 %). Hors Chine, le marché est en hausse de 6 % sur les six premiers mois de l’année, et de 8 % par rapport à 2019.

PremiÈre monte

En Première monte, le marché mondial recule de 28 % à fin juin 2022. Hors Chine, le marché est en progression de 13 % sur le premier semestre 2022, stable par rapport à son niveau de 2019.

Sur les marchés européens et américains, la dynamique économique et la pénurie de chauffeurs ont continué à inciter les flottes au renouvellement de leur parc, remplissant les carnets de commandes des constructeurs jusqu’au début 2023. Par rapport à 2019, la demande est stable en Europe (- 1 %), en retrait en Amérique du Nord (- 5 %) et en forte hausse en Amérique du Sud (+ 25 %).

Remplacement

En Remplacement, le marché mondial est en retrait de 2 % à fin juin 2022. Hors Chine, le marché est en progression de 5 % sur les six premiers mois de l’année, et de 10 % par rapport à 2019.

Les marchés européens et américains ont bénéficié d’un fort dynamisme du transport routier sur le semestre, la demande progressant de 10 % par rapport à l’année dernière sur les trois régions réunies, et de 30 % par rapport à 2019.

ActivitÉS DE spÉcialitÉs

Mines : la demande de pneumatiques pour mines de surface est restée très élevée au premier semestre, avec un marché contraint par l’offre et la capacité à produire et à expédier des manufacturiers de pneumatiques.

Agricole et Construction : les marchés sont en croissance, notamment au Remplacement, la Première monte étant plus ou moins affectée selon les constructeurs par les perturbations observées dans les chaines d’approvisionnement.

les marchés sont en croissance, notamment au Remplacement, la Première monte étant plus ou moins affectée selon les constructeurs par les perturbations observées dans les chaines d’approvisionnement. Deux-roues : la demande s’est maintenue à un niveau élevé au cours du semestre, tirée notamment par un rebond en Asie.

la demande s’est maintenue à un niveau élevé au cours du semestre, tirée notamment par un rebond en Asie. Avion : les marchés bondissent au premier semestre sur des bases de comparaison toujours favorables. Au deuxième trimestre, le dynamisme du marché est venu des régions Amériques et Europe qui ont pris le relais de la Chine. Le marché General Aviation reste dynamique, dans la continuité de 2021.

Bandes transporteuses : le marché est dynamique dans toutes les régions, aussi bien sur le segment minier tiré par la forte demande de commodités, que sur le segment industriel soutenu par l’activité économique et des investissements élevés.

PolymÈres de spÉcialitÉ : les principaux marchés sont dynamiques, notamment l'industrie, l'aéronautique, l'énergie et le médical.

Ventes et résultats

Ventes

Sur les six premiers mois de l’année 2022, les ventes s'élèvent à 13 289 millions €, en hausse de 18,7 % par rapport à la même période de 2021, sous l’effet des facteurs suivants :

des volumes pneumatiques en retrait (- 2,2 %) dans un contexte économique incertain, marqué en particulier par l'impact des tensions géopolitiques en Europe orientale, la résurgence du Covid-19 en Chine, et des chaines d'approvisionnement encore très perturbées. Hors Chine et Europe orientale, les ventes du Groupe en volumes sont au même niveau que sur le premier semestre 2021 ;

un effet prix-mix pneumatiques très positif de 13,9 % (+ 13,5 % sur le premier trimestre, + 14,4 % sur le deuxième trimestre). L’effet prix (+ 1 431 millions €) résulte d’une politique de gestion des prix volontariste dans un environnement de très forte hausse des coûts des matières premières, du transport et de l’énergie. L’effet mix (+ 132 millions €) reflète principalement la priorité donnée à la marque MICHELIN sur l’ensemble des segments, aux offres à forte valeur ajoutée et à la croissance du marché en 18 pouces et plus ; il bénéficie également d'une activité Première monte automobile encore pénalisée par la pénurie de pièces et de composants électroniques, accentuée en Europe par le conflit en Ukraine ;

des ventes Hors Pneu en hausse de 17,6 %, tirées par l'activité de Fenner ainsi que la croissance des offres de services aux flottes. Les activités de gastronomie et de voyage sont en rebond suite à l’allègement des restrictions sanitaires dans de très nombreuses régions du monde ;

l’impact très positif des parités monétaires (+ 5,2 %) résultant principalement de la forte appréciation du dollar américain par rapport à l’euro sur le semestre, ainsi que du real brésilien;

un écart de périmètre favorable (+ 0,9 %), lié essentiellement à l'intégration d'Allopneus dans le périmètre de consolidation du Groupe depuis le 30 décembre 2021.



RÉsultats

Le résultat opérationnel des secteurs s’établit à 1 530 millions € soit 11,5 % des ventes, contre 1 421 millions € et 12,7 % au premier semestre 2021.

L’évolution s’explique principalement par :

un effet volume défavorable de 135 millions € reflétant notamment la baisse de la demande liée au Covid-19 en Chine au deuxième trimestre et à l’impact du conflit en Ukraine;

un effet prix-mix pneus favorable de 1 518 millions € grâce à un pilotage rigoureux et volontariste des prix dans un contexte de forte hausse des coûts des matières premières, du transport de marchandises et de l’énergie;

un effet matières premières et coûts de leur approvisionnement négatif de 553 millions €;

un effet performance industrielle et logistique défavorable de 733 millions €, les opérations étant fortement impactées par la hausse des coûts de logistique et l’envolée des coûts de l’énergie faisant suite au conflit en Ukraine;

une augmentation de 82 millions € des frais commerciaux, administratifs et généraux relatifs aux activités pneumatiques, traduisant la reprise de l'activité par rapport à un premier semestre 2021 encore fortement impacté par la pandémie ;

une amélioration de 20 millions € du résultat opérationnel des secteurs des activités Hors Pneu, reflétant leur dynamisme et le renforcement de leur profitabilité ;

un effet favorable sur les autres coûts de 31 millions €;

un effet parité positif de 47 millions €, l'impact très favorable de l'appréciation du dollar américain par rapport à l'euro étant atténué par l'effet défavorable de la dépréciation d'autres devises, notamment la livre turque.

La baisse de la marge opérationnelle par rapport au premier semestre 2021 s’explique par un effet dilutif de 1,2 point lié aux hausses de prix passées pour compenser l’inflation.

Les autres produits et charges opérationnels non affectés aux secteurs sont de - 273 millions €, incluant 195 millions €4 de pertes de valeur comptabilisées au 30 juin suite à la cessation des activités du Groupe en Russie.

Le résultat net s’établit à 843 millions €, contre 1 032 millions € en 2021.

Position financiÈre nette

Au 30 juin 2022, le cash flow libre est de - 964 millions €, contre + 346 millions € au 30 juin 2021. Cette variation s’explique principalement par l’impact des facteurs d’inflation sur la valeur des stocks.

Au 30 juin 2022, le Groupe affiche un ratio d’endettement net de 29,9 %, correspondant à un endettement financier net de 4 852 millions €, en augmentation de 2 063 millions € par rapport au 31 décembre 2021.

information sectorielle

Millions € Ventes Résultat opérationnel

des secteurs Marge opérationnelle

des secteurs 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Automobile et

distribution associée 6 599 5 562 782 730 11,9 % 13,1 % Transport routier et distribution associée 3 469 2 897 314 286 9,1 %

9,9 %



Activités de spécialités

et distribution associée 3 221 2 733 434 405 13,5 % 14,8 %



Groupe



13 289 11 192 1 530 1 421 11,5 % 12,7 %

Automobile et distribution associÉe

Les ventes du secteur opérationnel Automobile et distribution associée s’élèvent à fin juin 2022 à 6 599 millions € contre 5 562 millions € à fin juin 2021, soit une hausse de 18,6 %.

Le résultat opérationnel du secteur s’établit à 782 millions € soit 11,9 % des ventes, contre 730 millions € et 13,1 % à fin juin 2021.

Avec des volumes en retrait par rapport à 2021, impactés en particulier sur le deuxième trimestre par le conflit en Ukraine, la situation sanitaire en Chine et les difficultés d'approvisionnement persistantes des constructeurs automobiles, l’augmentation du résultat opérationnel du secteur résulte principalement de l'effet prix-mix très favorable, le pilotage réactif des prix et l'enrichissement du mix permettant de compenser la hausse des matières premières, des coûts de transport et de l'énergie.

Transport routier et distribution associÉe

Les ventes du secteur opérationnel Transport routier et distribution associée s’élèvent à

3 469 millions € par rapport à 2 897 millions € pour la même période en 2021, soit une hausse de 19,7 %.

Sur tous les segments et dans toutes les géographies, les hausses de prix destinées à couvrir les facteurs d'inflation et le renforcement du positionnement premium des offres du Groupe sont les principaux facteurs d'augmentation du chiffre d’affaires, avec des volumes vendus stables par rapport au premier semestre de 2021.

Le résultat opérationnel du secteur s’élève à 314 millions € soit 9,1 % des ventes, à comparer à 286 millions € et 9,9 % des ventes au premier semestre 2021.

La stratégie de sélectivité et un pilotage dynamique des prix ont permis de compenser l’inflation des coûts matières, des coûts d’approvisionnement et de l'énergie. Les activités de Services & Solutions, quant à elles, accélèrent leur développement et leurs gains de productivité, notamment grâce la mutualisation des plateformes opérationnelles de gestion de flottes.

ActivitÉs de spÉcialitÉs et distribution associÉe

Les ventes du secteur opérationnel des Activités de spécialités s’élèvent à 3 221 millions €, à comparer à 2 733 millions € à fin juin 2021, soit une hausse de 17,9 %, tirée en particulier par une politique de prix très dynamique.

Le résultat opérationnel du secteur atteint 434 millions € soit 13,5 % des ventes, contre 405 millions € et 14,8 % au premier semestre 2021.

Le secteur bénéficie d’un pilotage rigoureux des prix sur les activités non indexées, auquel s'ajoute un impact favorable des clauses matières pour les contrats indexés en particulier sur le segment Minier.

Mines : dans un marché des minerais bien orienté, les ventes du Groupe ont été pénalisées sur le semestre par les perturbations des chaines logistiques aval qui ont entravé les expéditions de produits finis, ainsi que par le conflit en Ukraine qui a impacté la demande en Europe orientale.

Les mois de mai et juin ont néanmoins montré des signes sensibles d'amélioration de la situation logistique conduisant à une augmentation des volumes vendus.

Beyond Road5 (activités Hors la route) : sur des marchés bien orientés notamment le Remplacement Agricole et Manutention, les ventes sont en progression par rapport au premier semestre de 2021. Elles sont toutefois pénalisées par diverses contraintes de logistique ou de production, comme au Sri Lanka où le Groupe possède une base industrielle Manutention. L’effet volume est compensé par la politique de prix.

Deux-roues : les ventes du Groupe progressent dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Le segment Motorisé est impacté au Remplacement par un niveau élevé de stocks dans la distribution notamment aux États-Unis, et à la Première monte par les pénuries de semi-conducteurs.

Les hausse de prix couvrent la totalité des facteurs d'inflation.

Avion : sur des bases de comparaison très favorables, le segment Commercial est en rebond très marqué par rapport au premier semestre de 2021, dans un contexte cependant contraint par la résurgence du Covid-19 en Chine et la pénurie de pilotes et de personnel au sol.

Les activités de Bandes transporteuses progressent en lien avec le dynamisme de l'activité minière et les activités de Matériaux de Haute Technologie sont tirées par la croissance des marchés de destination, principalement la production industrielle et l’énergie.

Performance extra-financière

Michelin figure dans les principaux indices d’Investissement Socialement Responsable (ISR) de référence. Évalué depuis 2003 pour ses performances environnementales, sociétales et en matière de gouvernance par des agences de notations extra-financières, le Groupe est aujourd’hui largement reconnu pour son engagement et ses performances.





Agences

de notation



Sustainalytics

2021 MSCI

2021 CDP

2021 Ecovadis

2021 ISS ESG

2021 Vigeo Eiris

Moody’s 2021 Scores* Low Risk AAA A

Climate

change B

Water

security 78/100 B- 73/100

*Tous les détails relatifs à la position et distribution des scores sont disponibles sur le site www.michelin.com

Publications au cours de la période :

- 23 mai 2022 – [MSCI] : Michelin maintient sa note AAA, la meilleure de l’échelle de notation ESG de MSCI, reflétant notamment des pratiques de gouvernance solides. Le Groupe confirme ainsi sa position de leader sectoriel dans les domaines de l’environnement, du social et de la gouvernance.

Faits marquants

7 janvier 2022 - [Pneu] – Michelin lance un nouveau pneu moto MICHELIN Road 6/Road 6 GT, qui se distingue par une adhérence sur sol mouillé et une longévité améliorées.

13 janvier 2022 - [Au-delà du Pneu] - WISAMO, le prototype d’aile de Michelin visant à contribuer à la décarbonation du transport maritime, équipera le roulier porte-conteneurs de la Compagnie Maritime Nantaise - MN, pour une mise en service d’ici fin 2022 entre l’Espagne et la Grande-Bretagne.

28 janvier 2022 – [Pneu] – Michelin lance deux nouveaux pneus été - MICHELIN Pilot Sport 5 et MICHELIN Primacy 4+. Performants dans la durée, ils contribuent ainsi à réduire l'impact environnemental de la mobilité.

3 février 2022 – [Pneu] – Grâce au lancement de son nouveau pneu MICHELIN City Extra, dédié aux déplacements domicile-travail en scooters, Michelin vise une plus grande couverture du marché mondial du scooter.

22 février 2022 – [Au-delà du Pneu] – Michelin, fournisseur exclusif de pneumatiques d’Air France pour les dix prochaines années a été sélectionné, via Michelin Editions, pour produire des contenus de voyages pour le nouveau media de la compagnie – « EnVols ».

23 février 2022 – [Pneu] – Michelin revoit la version de son pneu MICHELIN EVOBIB pour les tracteurs : longévité optimisée, réduction de la compaction du sol et de la consommation de carburant.

7 mars 2022 - [Pneu] – Michelin est choisi par Ferrari comme fournisseur officiel de pneus pour sa nouvelle 296 GTB.

10 mars 2022 – [Pneu] – Michelin lance son nouveau pneu MICHELIN STARCROSS 6, premier pneu motocross à intégrer la technologie MICHELIN Silica (silice), permettant de meilleures performances dans la durée.

15 mars 2022 - [Groupe] – Le groupe Michelin suspend son activité industrielle en Russie ainsi que ses exportations vers ce pays. Michelin se mobilise pour aider à répondre aux besoins humanitaires des personnes impactées par le conflit. Le Groupe engage aussi des donations pour soutenir des organisations humanitaires locales ainsi que l’action du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

21 mars 2022 – [Pneu] – Michelin lance une nouvelle gamme vélo route premium, le pneu MICHELIN Power Cup, conçu pour la compétition et optimisé pour les cyclistes les plus exigeants.

22 mars 2022 - [Au-delà du Pneu] - Michelin présente à Cognac la sélection 2022 de restaurants du Guide MICHELIN France et récompense l’engagement éco-responsable de 87 professionnels en leur attribuant une Etoile Verte.

22 mars 2022 - [Groupe] - Michelin signe un partenariat avec Global Alliance of NGOs for Road Safety pour promouvoir des routes plus sûres et une mobilité durable dans différents pays d’Amérique latine par l’intermédiaire de ses membres locaux.

12 avril 2022 - [Au-delà du Pneu] - La California Energy Commission sélectionne Symbio, Faurecia et Michelin, ainsi que d’autres partenaires industriels comme principaux contributeurs de l’initiative de mobilité zéro-émission hydrogène soutenue par l'État, pour le développement et la démonstration d'un camion à hydrogène destiné au transport régional.

29 avril 2022 – [Pneu] – Michelin lance un nouveau pneu 4 saisons pour les SUV : MICHELIN CrossClimate2 SUV. Performant jusqu’à la limite légale d’usure, ce nouveau pneu est une nouvelle illustration de l’approche « Tout durable » du Groupe.

13 mai 2022 – [Groupe] – Michelin tient son Assemblée générale sous la présidence de Monsieur Florent Menegaux, Président de la Gérance, réunissant près de 800 personnes à Clermont-Ferrand, France.



24 mai 2022 – [Au-delà du Pneu] – Fenner conveyors fait l’acquisition de Conveyor Products & Solutions, leader mondial dans le domaine de la conception innovante, de l'ingénierie et de la fabrication en Australie de rouleaux de convoyeurs, de rouleaux et de poulies de haute qualité.

25 mai 2022 - [Groupe] - Michelin soutient l’UNICEF dans ses programmes de sécurité routière pour les enfants en Asie du Sud-Est et en Chine.

3 juin 2022 – [Pneu] – Michelin dévoile le pneu MICHELIN Pilot Sport CUP2 R, un pneu sur-mesure pour équiper une voiture d’exception : la nouvelle Mercedes-AMG ONE.

7 juin 2022 – [Au-delà du Pneu] – Symbio, co-entreprise de Faurecia et Michelin dans le domaine de l’hydrogène, et le groupe Schaeffler créent Innoplate, une joint-venture pour renforcer la production des plaques bipolaires, un composant stratégique des piles à combustible.

7 juin 2022 – [Groupe] – La première pierre du Cleantech Innovation Park, projet visant à revitaliser le site de Bamberg en Allemagne, a été officiellement posée.

8 juin 2022 – [Groupe] – La mise en œuvre du futur « Parc Cataroux » à Clermont-Ferrand, est lancée. Ce projet d’ampleur, dont l’achèvement est prévu fin 2026, consiste à transformer certains espaces de Cataroux, site centenaire et emblématique de l’histoire et de la culture d’innovation de Michelin.

13 juin 2022 – [Pneu] – Michelin a dévoilé un pneu intégrant 53 % de matériaux durables aux 24 Heures du Mans, qui a révélé tout son potentiel en roulant sur le prototype hydrogène Mission H24 et la nouvelle Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance 100 % électrique.

16 juin 2022 – [Groupe] – Michelin divise par quatre la valeur nominale de son action en bourse. Cette opération rend l’action plus accessible pour le grand public et les collaborateurs, et contribue ainsi à la volonté du Groupe d’un meilleur partage de la valeur.

20 juin 2022 - [Groupe] - Déjà actionnaire à 49 %, le groupe Michelin rachète les 51 % restants du capital de Royal Lestari Utama (RLU), une co-entreprise créée avec Barito Pacific Group. Michelin réaffirme ainsi ses ambitions et son engagement en faveur de la production de caoutchouc naturel durable en Indonésie, et de l’amélioration des conditions de vie des communautés locales.

21 juin 2022 - [Au-delà du Pneu] - Michelin dévoile la première sélection du Guide MICHELIN Dubaï, après avoir présenté trois autres nouvelles premières sélections : Floride, Estonie et Préfecture de Nara au Japon.

23 juin 2022 - [Au-delà du Pneu] - Michelin commercialise AirProne, des coussins gonflables destinés au traitement des patients en réanimation, une innovation codéveloppée avec le CHU d’Amiens et testée dans neuf hôpitaux français.

28 juin 2022 – [Groupe] – Michelin annonce son projet de céder ses activités en Russie à son management local d’ici fin 2022 et travaille à la mise en place d’un cadre le plus favorable possible pour ses salariés. La réalisation de ce projet entraînerait la déconsolidation de ces activités, mais n’aurait pas d’impact sur la guidance financière 2022 du Groupe.

28 juin 2022 – [Autour du Pneu] – Watèa, filiale du groupe Michelin, est lauréat du Prix du transport propre dans le cadre des Trophées de l’industrie durable 2022 de L’Usine Nouvelle, récompensant son offre globale de mobilité électrique destinée aux flottes professionnelles.

30 juin 2022 – [Groupe] – Michelin reçoit le prix de Clarivate™ qui reconnaît le Groupe comme l’un des « Top 100 Global Innovators 2022 ». Avec un investissement de 682 millions d’euros en 2021 et sa stratégie 100 % durable « Michelin in Motion », l’innovation est au cœur des préoccupations du Groupe.

30 juin 2022 - [Groupe] - Michelin a annoncé le renouvellement de son soutien à l'UNRSF, le Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière, et contribue ainsi à l'objectif du Plan mondial visant à réduire d'au moins 50 % le nombre de décès et de blessés sur les routes d'ici 2030.

5 juillet 2022 – [Au-delà du Pneu] – Lancement du projet WhiteCycle coordonné par Michelin, un consortium européen pour le recyclage de déchets plastiques.

5 juillet 2022 – [Groupe] – Lors de la Cérémonie des Grands Prix des Assemblées Générales et de la Mixité organisé par l’institut du Capitalisme Responsable (ICR), Michelin reçoit le Grand Prix du Partage de la Valeur.

11 juillet 2022 – [Autour du Pneu] - Michelin rachète RoadBotics, une start-up américaine spécialisée dans l’analyse d’images d’infrastructures routières. Cette acquisition est une nouvelle illustration des ambitions de Michelin Autour du Pneu, notamment dans le domaine de la valorisation des données de mobilité.

13 juillet 2022 – [Au-delà du Pneu] – Symbio, co-entreprise de Faurecia et Michelin dans le domaine de l’hydrogène, célèbre l’avancement rapide de la construction de sa Gigafactory à Saint-Fons, près de Lyon. Le site produira en série à partir de mi-2023, avec une capacité initiale de 15 000 piles à combustible, portée à terme à 50 000 piles par an. Symbio fournira notamment à Stellantis les piles destinées à ses véhicules utilitaires légers.

15 juillet 2022 – [Au-delà du Pneu] – Symbio, co-entreprise de Faurecia et Michelin dans le domaine de l’hydrogène, fait partie des entreprises liées au projet « Hy2Tech IPCEI » de la Commission européenne, qui autorise un soutien public pouvant aller jusqu'à 5,4 milliards d'euros, octroyé par quinze États membres, et visant à accélérer la structuration d’une filière Hydrogène européenne.

La liste complète des Faits marquants est disponible sur le site Internet du Groupe www.michelin.com

Dispositif de communication

PrÉsentation et ConfÉrence tÉlÉphonique

Les résultats au 30 juin 2022 seront commentés aux analystes et investisseurs lors d’une présentation en anglais, simultanément traduite en français ce jour (mardi 26 juillet 2022) à 18h15, heure de Paris.

WEBCAST

La présentation sera diffusée en direct sur le site internet : www.michelin.com

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

La conférence sera accessible via l’un des numéros suivants :

L’information financière au 30 juin 2022 (communiqué de presse, présentation, rapport financier) peut être consultée sur le site www.michelin.com

Calendrier

Mardi 25 octobre 2022 après Bourse : Information tr imestrielle au 30 septembre 2022

Mardi 29 novembre 2022 : Point d’étape stratégie « Michelin in Motion » (évènement digital)

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

1 Des perturbations graves de la supply chain ou des mesures de restriction de la mobilité qui aboutiraient à une chute importante des marchés pneumatiques.

2 Cash-flow libre structurel : cash-flow libre avant acquisitions, ajusté de l’effet de la variation des cours de matières premières sur les comptes clients, les comptes fournisseurs et les stocks. Le cash flow libre structurel est calculé une fois par an.

3 La dynamique de la demande en Chine a été fortement impactée au cours du premier semestre par un effet de base très défavorable. En 2021, l’entrée en vigueur au 1er juillet de la norme China 6 avait en effet entraîné des achats massifs par anticipation de véhicules neufs, générant au second semestre un fort ralentissement de la demande Première monte et impactant négativement le marché Remplacement. À fin juin 2022, le marché chinois est ainsi en retrait de 36 % par rapport à l’année précédente, et de 30 % par rapport à 2019.

4 La perte de valeur totale de 202 millions € au niveau du Groupe intègre également 7 millions € liés aux impôts.

5 Le segment Beyond Road inclut les activités Agricole, Manutention, Carrières, Construction, Défense, et Powersport (motoneiges, quads...).

