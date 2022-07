Generix Group - CA Q1 2022/2023 : 20,9 M€ Nouveaux contrats SaaS Q1 2022/2023 : 1,2 M€ Croissance du chiffre d’affaires SaaS de 11%

English French

COMMUNIQUE FINANCIER

Paris, le 26 juillet 2022

CA Q1 2022/2023 : 20,9 M€

Nouveaux contrats SaaS Q1 2022/2023 : 1,2 M€

Croissance du chiffre d’affaires SaaS de 11%

Generix Group, éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2022/2023.

CA Q1 : 20,9 M€



Trimestre clos

le 30 juin Variation Non audité (K€) 2022 2021 SaaS 9093 8186 11% Maintenance 4637 4646 0% Licences 630 1177 -46% Activités d'Edition 14360 14009 2,5% Conseil & Services 6568 7234 -9% Chiffre d'Affaires 20928 21243 -1,5%

Le chiffre d’affaires du trimestre écoulé s’élève à 20,9 M€, en retrait de 1,5% par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent.

Grâce à la bonne dynamique de signing du précédent exercice, l’activité SaaS a progressé de 11% au cours du trimestre. Cette forte croissance est constatée sur la quasi-totalité des pays où Generix Group opère, et en particulier à l’international.

Le ralentissement de l’activité Licences constaté sur le second semestre du précédent exercice se poursuit en Amérique du Nord, avec pour conséquence un ralentissement de l’activité Conseil et Services dans cette zone. Dans les autres pays, l’activité Conseil et Services est en croissance moyenne de 5% par rapport à la même période de l’exercice antérieur.

Nouveaux contrats SaaS Q1 : 1,2 M€





Trimestre clos

le 30 juin Variation Non audité (K€) 2022 2021 Signature de nouveaux contrats SaaS (ACV*) 1 215 1 664 -27,0%

*Nouvelles signatures exprimées en ACV (Annual Contract Value) mettant en évidence le revenu annuel complémentaire moyen qui sera généré après déploiement des contrats concernés.

Le volume de signature SaaS sur le premier trimestre de l’exercice ressort à 1,2 M€.

Pour mémoire, l’exercice précédent avait enregistré un niveau record de signatures pour un 1er trimestre avec un redémarrage d’activité important post crise sanitaire.

Parmi ces nouveaux contrats, il est à noter :

en France, une signature avec un groupe de distribution souhaitant accélérer sa transformation digitale en s’équipant des solutions EDI et Invoice Services en mode SaaS de Generix Group. Ce contrat vient compléter une première migration SaaS avec la solution TMS de Generix Group en 2021.





en Espagne, l’adoption de la solution Generix WMS et du Data Power destiné à l’analyse de données par une entreprise spécialisée du domaine agro-alimentaire.





Perspectives





Comme indiqué lors de la présentation du résultat 2021/2022, l’exercice en cours est soumis à des facteurs contrastés :

l’activité en Russie, actuellement stable mais soumise à l’évolution du contexte international

l’inflation et son impact sur l’augmentation de la masse salariale

le redémarrage espéré de la zone Amérique du Nord après le point bas du second semestre 2021-2022

la dynamique de signatures SaaS dans la suite du rebond 2021/2022, et

la poursuite de l’investissement R&D pour soutenir la compétitivité et la performance des solutions du Groupe.





Sur cette base, Generix Group confirme anticiper pour l’exercice 2022/2023 une croissance plus marquée qu’en 2021/2022, mais un EBITDA stable.

Information financière complémentaire non-IFRS

Les données complémentaires non-IFRS (précédemment dénommées Ebitda) présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS de la Société peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés.

Prochain communiqué : le 25 octobre 2022 après clôture de bourse

Publication du chiffre d’affaires du deuxième trimestre de l’exercice 2022/2023

