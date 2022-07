COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 26 juillet 2022

COOPTATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE VALEO

Lors de sa réunion du 26 juillet 2022, le Conseil d’administration de Valeo a décidé à l’unanimité, sur proposition du Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale d’entreprise, de coopter Alexandre Dayon en qualité d’administrateur indépendant en remplacement de C. Maury Devine, qui a démissionné de ses fonctions le même jour, pour la durée du mandat restant à courir de cette dernière, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Le Conseil d’administration remercie C. Maury Devine pour sa contribution exceptionnelle à ses travaux et à ceux de ses Comités spécialisés depuis sa nomination au Conseil d’administration le 23 avril 2015.

Alexandre Dayon intègre également le Comité stratégique.

Entrepreneur Franco-Américain, Alexandre Dayon est actuellement Président et Directeur de la stratégie de Salesforce, société américaine d’édition de logiciels basés sur le cloud cotée au Nasdaq, dont le siège social est à San Francisco (États-Unis). L’expérience d’Alexandre Dayon dans les domaines du digital ainsi que des logiciels, et de manière générale sa connaissance des nouvelles technologies et des enjeux stratégiques associés, renforcent la compétence du Conseil d’administration dans ces domaines clés qui occupent une place importante et croissante dans la stratégie de Valeo. Son parcours professionnel principalement aux Etats-Unis mais aussi en France, également marqué par des succès dans la création et le développement d’entreprises, permet en outre au Conseil d’administration de bénéficier de sa vision d’entrepreneur et de dirigeant de sociétés.

La cooptation d’Alexandre Dayon en tant qu’administrateur sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de Valeo.

Pièce jointe