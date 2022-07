Le groupe Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases annonce l'ajout d'une usine de fabrication de vaporisateurs à Houston, au Texas

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Californie, 26 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe »), qui fait partie du groupe d'entreprises Nikkiso Co., Ltd (Japon), est fier d'annoncer une nouvelle expansion de ses capacités de fabrication. Cette expansion traduit son engagement et son soutien envers ses clients nationaux dans le segment du gaz industriel et de l'énergie propre.



Sa nouvelle usine de Houston, au Texas, est désormais équipée pour fabriquer et livrer des vaporisateurs à air ambiant, rapprochant ainsi ses produits et son soutien au plus près de la côte est et des marchés mexicains, ce qui permet des délais d'exécution plus courts et des coûts d'expédition réduits pour ces marchés en pleine croissance.

Nikkiso Cryoquip Houston est déjà opérationnel et passe à la pleine production de la gamme de vaporisateurs à air ambiant, les livraisons aux clients étant déjà en cours.

« Nous sommes ravis d'être en mesure d'accroître notre soutien à cette région de première importance et d'apporter des avantages significatifs à nos clients », a déclaré Chris Colizzi, président de Nikkiso Cryoquip. « Cette expansion procure une structure de soutien solide pour la croissance future. »

L'ajout de l'usine de Houston permet également d'augmenter la capacité de l'usine du Groupe à Murrieta, en Californie, afin de soutenir davantage sa clientèle en pleine croissance dans les segments de marché des gaz industriels et de l'énergie.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd'hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l'hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d'ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d'un groupe administré en commun comptant une vingtaine d'entités opérationnelles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com .

CONTACT AUPRÈS DES MÉDIAS :