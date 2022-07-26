日機装クリーンエネルギー＆産業ガスグループ、テキサス州ヒューストンに気化器製造設備の増設を発表

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カリフォルニア州テメキュラ発, July 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 日機装株式会社（日本）のグループ会社である日機装クリーンエネルギー＆産業ガスグループ（Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group）（以下「グループ」）は、製造能力のさらなる拡張を発表できることを誇りに思います。今回の拡張は、国内の産業ガスおよびクリーンエネルギーの顧客に対するコミットメントとサポートを示すものです。

テキサス州ヒューストンの新施設は、周囲気化器の製造と配送施設を備え、同社の製品とサポートを東海岸とメキシコ市場の近くに位置することで、これらの成長市場に向けてターンアラウンドタイムの短縮と輸送コストの削減を可能にします。

日機装クライオクイップ・ヒューストン（Nikkiso Cryoquip Houston）は、すでに稼働しており、大気圧気化器製品群のフル生産を開始し、顧客への納入が既に始まっています。

日機装クライオクイップの社長であるクリス・コリッツィ（Chris Colizzi）はと、「この重要な地域への支援を強化し、お客様に大きな利益を提供できることをうれしく思います」とし、さらに続けて、「この拡張は、将来の成長に向けて強力なサポート体制を提供します」と述べています。

ヒューストンの施設の追加により、カリフォルニア州マリエッタの施設の生産能力を拡大し、産業ガスおよびエネルギー市場セグメント全体において拡大する顧客ベースをさらにサポートすることができます。

CRYOGENIC INDUSTRIESについて

クライオジェニック・インダストリーズ（Cryogenic Industries）（現在は日機装株式会社のグループ会社）は、人工極低温ガス処理装置（ポンプ、ターボエキスパンダー、熱交換器など）、産業ガス、天然ガス液化（LNG）、水素液化（LH2）、廃熱回収用有機ランキンサイクルのプロセスプラントを製造およびサービスしています。50年以上前に設立されたクライオジェニック・インダストリーズは、ACD、日機装クライオ（Nikkiso Cryo）、日機装インテグレーテッド・クライオジェニック・ソリューションズ（Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions）、コスモダイン（Cosmodyne）、クライオクイップ（Cryoquip）および約20の事業体からなる共同支配企業グループの親会社です。

詳細については、www.nikkisoCEIG.comおよびwww.nikkiso.comを閲覧されたい。

報道関係者向けの問い合わせ先：

アンナ・キグリー（Anna Quigley）

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com