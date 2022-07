Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, 텍사스주 휴스턴 시설의 대기식 기화기 제조 능력 강화

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

미국 캘리포니아주 테메큘라, July 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd (Japan) 자회사인 Nikkiso Cryogenic Industries 산하 Clean Energy & Industrial Gases Group은 국내 산업용 가스 및 청정 에너지 고객사를 지원하기 위해 또 한번 제조 능력 향상에 나선다고 밝혔다.



이번에 텍사스주 휴스턴에 설립되는 시설은 이제 대기식 기화기 제조 및 공급을 위한 설비를 갖추게 된다. 본 시설은 성장세에 있는 미국 동부 및 멕시코 시장 공급이 용이하도록 인근 지역에 자리함으로써 턴어라운드 타임을 줄이고 선적 비용을 절감할 수 있다.

이미 가동 중에 있는 Nikkiso Cryoquip Houston은 대기식 기화기 제품 라인 생산량을 확충한 상태로 고객사 인도 작업이 진행 중이다.

Nikkiso Cryoquip 사장인 Chris Colizzi는 “이들 중요 지역에 대한 지원 능력을 확충하고 고객사에 큰 혜택을 제공하게 되어 기쁘게 생각한다”면서 “이번 생산 능력 확대는 미래 성장을 위한 탄탄한 지원 구조를 확립할 것”이라고 밝혔다.

휴스턴 시설 설립은 캘리포니아주 무리에타 시설의 제조 능력을 향상시키고 산업용 가스 및 에너지 시장 세그먼트 전반에 걸쳐 성장세에 있는 고객층에 대한 지원을 더욱 강화할 수 있게 한다.

CRYOGENIC INDUSTRIES 개요

Cryogenic Industries, Inc. (현재 Nikkiso Co., Ltd. 소속) 산하 기업들은 산업용 가스, 액화천연가스 (LNG), 수소 액화(LH2), 폐열 회수를 위한 유기랭킨 사이클 업계에서 사용되는 엔지니어드 극저온 가스 프로세스 장비(펌프, 터보 익스팬더, 열교환기 등)와 프로세스 공장을 제조, 서비스한다. 50 년 이상의 역사를 자랑하는 Cryogenic Industries는 ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne, Cryoquip의 모기업이며 약 20 곳의 법인으로 구성된 공동 관리 그룹이다.

자세한 정보는 www.nikkisoCEIG.com , www.nikkiso.com 에서 확인할 수 있다.