Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Mengumumkan Tambahan bagi Kemudahan Pembuatan Pengewap di Houston, TX

TEMECULA, Calif., July 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“Kumpulan”), sebahagian daripada kumpulan syarikat Nikkiso Co., Ltd (Jepun), dengan bangganya mengumumkan satu lagi pengembangan keupayaan pembuatan mereka. Pengembangan ini mewakili komitmen dan sokongan mereka kepada pelanggan gas industri domestik dan tenaga bersih mereka.

Kemudahan Houston, Texas baharu mereka kini dilengkapi untuk mengeluarkan dan menghantar pengewap ambien, membawa produk dan sokongan mereka lebih dekat dengan pasaran Pantai Timur dan Mexico, membolehkan masa pusing balik yang lebih singkat dan mengurangkan kos penghantaran untuk pasaran yang semakin berkembang ini.

Nikkiso Cryoquip Houston telah pun beroperasi dan meningkatkan pengeluaran penuh barisan produk pengewap udara ambien dengan penghantaran pelanggan sudah dijalankan.

"Kami teruja dapat meningkatkan sokongan kami terhadap wilayah penting ini dan memberikan faedah yang ketara kepada pelanggan kami," menurut Chris Colizzi, Presiden Nikkiso Cryoquip. "Peluasan ini menyediakan struktur sokongan yang kukuh untuk pertumbuhan masa depan."

Penambahan kemudahan Houston juga membolehkan kapasiti diperluaskan di kemudahan Kumpulan di Murrieta, California, untuk terus menyokong pangkalan pelanggan mereka yang semakin meningkat merentas segmen pasaran Gas Industri dan Tenaga.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIE

Cryogenic Industries, Inc. (kini ahli Nikkiso Co., Ltd.) syarikat ahli mengeluarkan dan perkhidmatan kejuruteraan peralatan pemprosesan gas kriogenik (pam, pengembang turbo, penukar haba, dll.) dan loji pemprosesan bagi Gas Industri, Pencecairan gas asli (LNG), Pencecairan Hidrogen (LH2) dan Kitaran Rankine Organik untuk Pemulihan Haba Sisa. Diasaskan lebih daripada 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah sebuah syarikat induk bagi ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne dan Cryoquip serta kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.

HUBUNGAN MEDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com