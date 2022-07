Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ประกาศเพิ่มโรงงานผลิตเครื่องทำไอระเหยในฮิวสตัน รัฐเท็กซัส

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, July 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบถึงการขยายขีดความสามารถในการผลิตของทางบริษัทอีกครั้ง การขยายขีดความสามารถนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นและการสนับสนุนของลูกค้าก๊าซอุตสาหกรรมและพลังงานสะอาดในประเทศของตน

โรงงานแห่งใหม่ในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส พร้อมแล้วสำหรับการผลิตและจัดส่งเครื่องทำไอระเหยจากอากาศโดยรอบ และนำผลิตภัณฑ์ของตนอีกทั้งการสนับสนุนมาใกล้ชิดกับทางเขตชายฝั่งตะวันออกและตลาดในเม็กซิโกมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ช่วงเวลาแล้วเสร็จสั้นลง อีกทั้งยังลดต้นทุนการขนส่งสำหรับตลาดที่กำลังเติบโตเหล่านี้อีกด้วย

Nikkiso Cryoquip Houston ได้มีการเริ่มดำเนินการแล้ว และกำลังเร่งผลิตสายผลิตภัณฑ์เครื่องทำไอระเหยจากอากาศโดยรอบอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งทางบริษัทก็กำลังจะมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแล้วด้วยเช่นกัน

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากครับ ที่จะสามารถเพิ่มการสนับสนุนในภูมิภาคที่มีความสำคัญนี้ และมอบผลประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมหลาย ๆ อย่างให้กับลูกค้าของเรา” Chris Colizzi ประธานของ Nikkiso Cryoquip กล่าว “การขยายขีดความสามารถนี้มอบโครงสร้างสนับสนุนที่แข็งแกร่งให้กับการเติบโตในอนาคตครับ”

การเพิ่มโรงงานในฮิวสตันยังช่วยให้ขยายกำลังการผลิตในเมืองเมอร์เรียตา รัฐแคลิฟอร์เนียของกลุ่มบริษัท เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่กำลังเติบโตของทางบริษัททั่วทั้งกลุ่มตลาดก๊าซอุตสาหกรรมและพลังงาน

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial Gases) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction) (LNG) กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction) (LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com

สำหรับการติดต่อด้านสื่อ:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com