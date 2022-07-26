Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group宣布在得克萨斯州休斯敦增设蒸发器制造工厂

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加利福尼亚州特曼库拉, July 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下企业Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称“集团”）自豪地宣布再一次扩大制造产能。这一扩张体现了他们对国内工业气体和清洁能源客户的承诺和支持。



他们在得克萨斯州休斯敦的新工厂现已具备制造和交付环境蒸发器的能力，使他们的产品和支持更接近东海岸和墨西哥市场，从而缩短了周转时间，并为这些不断增长的市场降低了运输成本。

Nikkiso Cryoquip Houston已投入运营，开始全面生产环境空气蒸发器产品系列，并已在向客户交付。

Nikkiso Cryoquip总裁Chris Colizzi表示：“我们很高兴能够加强对这一重要地区的支持，并为我们的客户提供显著的优势。这一扩张为未来增长提供了强大的支持架构。”

休斯敦工厂的增设还可以扩大集团在加利福尼亚州穆列塔工厂的产能，进一步支持其在工业气体和能源市场领域不断增长的客户群。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）成员公司制造和支持工程低温气体处理设备（泵、涡轮放大器、热交换器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的控股集团。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。

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