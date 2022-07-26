Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣佈在德州侯斯頓增設蒸發器製造工廠

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加州特曼庫拉, July 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（以下簡稱「集團」）是 Nikkiso Co., Ltd (日本) 集團公司之一員，欣然宣佈將為進一步擴大其製造能力。這次擴張代表他們對國內工業氣體和清潔能源客戶的承諾和支援。



他們在德州侯斯頓的新工廠現在配備製造和交付常溫蒸發器的設備，使他們的產品和支援更接近東岸和墨西哥市場，從而縮短這些不斷增長市場的周轉時間及降低運輸成本。

Nikkiso Cryoquip Houston 已經投入營運，全面生產環境空氣蒸發器產品線及已開始向客戶交付產品。

Nikkiso Cryoquip 總裁 Chris Colizzi 表示：「我們很高興能夠增加對這重要地區的支援，為客戶提供顯著的利益。這種擴張為未來的增長提供強大的支援結構。」

增設侯斯頓工廠還可擴大集團位於加州穆列塔的工廠產能，以進一步支援其在工業氣體和能源市場板塊不斷增長的客戶。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Nikkiso Co., Ltd.（目前是 Nikkiso Co., Ltd. 的成員）的成員公司，製造與服務工程低溫氣體處理設備（泵、渦輪膨脹機、熱交換器等）、以及工業氣體、天然氣液化 (LNG)、氫液化 (LH2) 和用於餘熱回收的有機朗肯循環裝置。公司已成立 50 多年，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，以及一個由大約 20 個經營實體組成的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com 。

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