Excellent semestre pour Christian Dior

Paris, le 26 juillet 2022

Le groupe Christian Dior réalise au premier semestre 2022 des ventes de 36,7 milliards d’euros, en hausse de 28 %. La croissance organique des ventes s’établit à 21 %. Toutes les activités réalisent une croissance organique à deux chiffres de leurs ventes sur le semestre.

Au second trimestre, les ventes progressent de 27 % sur une base de comparaison particulièrement élevée. La croissance organique des ventes s’établit à 19 %, une performance en ligne avec les tendances du premier trimestre. L’Europe et les Etats-Unis sont en forte hausse depuis le début de l’année tandis que l’Asie connaît une progression moindre en raison d’un second trimestre affecté par de nouvelles restrictions sanitaires en Chine.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2022 s’établit à 10 232 millions d’euros, en hausse de 34 %. La marge opérationnelle courante ressort à 27,9 % des ventes, en hausse de 1,3 point par rapport au premier semestre 2021. Le résultat net part du Groupe s’élève pour sa part à 2 678 millions d’euros, en hausse de 24 % par rapport au premier semestre 2021.

Le premier semestre 2022 a été marqué par :

Un excellent semestre dans un environnement encore perturbé,

Une croissance organique à deux chiffres des ventes de toutes les activités,

Une forte progression de l’activité en Europe, au Japon et aux Etats-Unis,

Une progression exceptionnelle du champagne et du cognac,

Une performance remarquable de l’activité Mode et Maroquinerie, en particulier de Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Celine, Loro Piana et Loewequi gagnent partout des parts de marché et atteignent des niveaux records de rentabilité,

Des avancées rapides du parfum et du soin,

Une dynamique créative soutenue pour toutes nos Maisons de Montres et Joaillerie, en particulier Tiffany, Bulgari et TAG Heuer,

Un fort rebond de Sephora,

Une reprise des activités hôtelières,

Un cash-flow disponible d’exploitation de plus de 4 milliards d’euros.





Chiffres clés









En millions d'euros 1er semestre

2021* 1er semestre

2022 % Variation Ventes 28 665 36 729 + 28 % Résultat opérationnel courant 7 612 10 232 + 34 % Résultat net, part du Groupe 2 169 2 678 + 24 % Cash flow disponible d’exploitation 5 290 4 043 - 24 % Dette financière nette 15 349 10 885 - 29 % Capitaux propres 40 128 50 324 + 25 %

Par groupe d’activités, l’évolution des ventes est la suivante :

En millions d’euros 1er semestre 2021* 1er semestre 2022



% Variation



Publiée Organique** Vins & Spiritueux 2 705 3 327 + 23 % + 14 % Mode & Maroquinerie 13 863 18 136 + 31 % + 24 % Parfums & Cosmétiques 3 025 3 618 + 20 % + 13 % Montres & Joaillerie 4 023 4 909 + 22 % + 16 % Distribution sélective 5 085 6 630 + 30 % + 22 % Autres activités et éliminations (36) 109 - - Total 28 665 36 729 + 28 % + 21 %

Par groupe d’activités, le résultat opérationnel courant a évolué comme suit :









En millions d'euros 1er semestre

2021* 1er semestre 2022 % Variation Vins et Spiritueux 924 1 154 + 25 % Mode et Maroquinerie 5 660 7 509 + 33 % Parfums et Cosmétiques 393 388 - 1 % Montres et Joaillerie 783 987 + 26 % Distribution sélective 131 367 + 181 % Autres activités et éliminations (279) (173) - Total 7 612 10 232 + 34 %

* Les états financiers au 30 juin 2021 ont été retraités des effets de la finalisation de l’allocation du prix d’acquisition de Tiffany.

** à structure et taux de change comparables. Pour le Groupe, l’effet périmètre par rapport au premier semestre 2021 est nul et l’effet de change est de +7 %.

Vins et Spiritueux : forte progression du champagne et bon développement d’Hennessy

L’activité Vins et Spiritueux enregistre une croissance organique de 14 % de ses ventes au premier semestre 2022. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 25 % par rapport au premier semestre 2021. Dans un contexte de forte demande, les volumes de champagne sont en augmentation de 16 % par rapport au premier semestre 2021, entraînant des tensions croissantes sur les approvisionnements. La dynamique est particulièrement bonne en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Pour Hennessy, l’impact des restrictions sanitaires en Chine et des perturbations logistiques aux Etats-Unis est compensé par le fort rebond du second trimestre lié à un rattrapage de livraisons aux Etats-Unis et par une politique ferme de hausse de prix. Moët Hennessy renforce son portefeuille mondial de vins d’exception avec la signature d’un accord pour l’acquisition du vignoble Joseph Phelps, l’une des propriétés viticoles les plus réputées de la Napa Valley, en Californie.

Mode et Maroquinerie : performances remarquables de Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Celine, Loro Piana et Loewe

Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie enregistre une croissance organique de 24 % de ses ventes au premier semestre 2022. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 33 %. Toujours porté par une créativité exceptionnelle et avec une dimension culturelle majeure, Louis Vuitton réalise un excellent semestre dans tous ses métiers et maintient sa rentabilité à un niveau exceptionnel. Nicolas Ghesquière présente, pour la première fois au Musée d’Orsay, sa collection Femme Automne-Hiver 2022 et choisit le Salk Institute à San Diego, en Californie, pour son défilé Croisière 2023. Le réseau de boutiques continue d’être mis en valeur avec des rénovations remarquables, à l’instar de la boutique de Lille réinstallée dans l’emblématique Huîtrière. Perpétuant son engagement dans le développement d’un artisanat et d’une fabrication de haute qualité, la Maison inaugure en France deux nouveaux ateliers, dont un de cuirs précieux à Vendôme. Christian Dior Couture poursuit une croissance remarquable de toutes ses catégories de produits. Les derniers défilés à Séville ou Paris, mettant en lumière les collections inspirantes de Maria Grazia Chiuri, ont reçu un formidable accueil. Après trois ans de rénovation, le berceau historique de la Maison du 30 avenue Montaigne à Paris réouvre, célébrant l’excellence des savoir-faire et la passion pour la couture, le raffinement et la culture, offrant une nouvelle expérience holistique inédite de Dior. Fendi enregistre une solide progression, portée par le succès des collections de Kim Jones. Celine connaît une très forte croissance grâce au succès remarquable du prêt-à-porter et de la maroquinerie créés par Hedi Slimane, notamment avec la nouvelle ligne de haute maroquinerie pour ses modèles Triomphe et 16. Loewe poursuit son excellente dynamique sous l’impulsion de la créativité audacieuse de J.W.Anderson. Loro Piana et Marc Jacobs effectuent aussi un excellent semestre.

Parfums et Cosmétiques : forte dynamique du parfum, rebond du maquillage, impact des restrictions sanitaires en Chine et du maintien d’une distribution sélective

L’activité Parfums et Cosmétiques enregistre une croissance organique de 13 % de ses ventes au premier semestre 2022. Le résultat opérationnel courant est en recul de 1 % sous l’effet d’une politique très sélective de distribution et de promotions. Parfums Christian Dior réalise une performance remarquable, renforçant son leadership dans tous ses marchés clés. Sauvage confirme sa position de premier parfum au monde et les fragrances féminines iconiques J’adore et Miss Dior connaissent un succès continu. Le maquillage contribue également aux très bons résultats de la Maison. Guerlain poursuit sa croissance, portée notamment par la vitalité de son soin Abeille Royale, de sa ligne Aqua Allegoria et de sa collection de Parfumerie l’Art et la Matière. Parfums Givenchy bénéficie du succès du parfum L’Interdit. Maison Francis Kurkdjian collabore avec le Château de Versailles dans le cadre d’un mécénat pour la création d’un Jardin du parfumeur.

Montres et Joaillerie : reprise des ventes en joaillerie et en horlogerie

L'activité Montres et Joaillerie réalise au premier semestre 2022 une croissance organique de 16 % de ses ventes. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 26 %. En joaillerie, Tiffany & Co. effectue un excellent semestre, toujours porté par une forte dynamique aux Etats-Unis. La nouvelle collection Knot bénéficie en particulier d’une demande soutenue tout comme la collection de Haute Joaillerie Blue Book qui atteint un record de ventes. Un magasin éphémère est ouvert avenue Montaigne à Paris, proposant une expérience immersive sur le thème de l’histoire d’amour entre Paris et Tiffany, tandis que la Galerie Saatchi à Londres accueille l’exposition « Vision & Virtuosity », célébrant les 185 ans de la Maison. Chez Bulgari, les lignes Serpenti et Bzero1 Classic sont d’importants vecteurs de croissance alors que la nouvelle collection de Haute Joaillerie et Haute Horlogerie Eden : The Garden of Wonders et ses collections horlogères, dont la nouvelle montre Octo Finissimo Ultra, établissent de nouveaux records. Chaumet et Fred réalisent une très bonne performance sur le semestre. L’exposition « Végétal » de Chaumet au Palais des Beaux-Arts de Paris connaît un grand succès. De nombreuses nouveautés horlogères de TAG Heuer, Hublot et Zenith ont été dévoilées à l’occasion du salon Watches & Wonders.

Distribution sélective : excellente performance de Sephora ; DFS impacté par les restrictions sanitaires en Chine

Dans la Distribution sélective, les ventes sont en hausse de 22 % au premier semestre 2022. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 181 %. Sephora réalise une excellente performance avec un fort rebond de l’activité de ses boutiques. La dynamique est particulièrement forte en Amérique du Nord, en France et au Moyen Orient. Les investissements dédiés à la stratégie omnicanale de Sephora se poursuivent afin d’améliorer continuellement l’expérience d’achat de ses clients tant en ligne qu’en magasin. DFS est pour sa part affecté sur le semestre par la faiblesse persistante des voyages, notamment en Chine en raison du renforcement des restrictions sanitaires.

Perspectives 2022

Dans le contexte géopolitique actuel et compte tenu de la situation sanitaire, le groupe Christian Dior maintiendra une stratégie centrée sur le renforcement continu de la désirabilité de ses marques et en s’appuyant sur l’exceptionnelle qualité de ses produits et sur l’excellence de sa distribution.

Notre politique exigeante de qualité pour toutes nos réalisations, le dynamisme et la créativité incomparable de nos équipes nous permettront de renforcer encore en 2022 l’avance du Groupe sur le marché mondial du luxe.

Un acompte sur dividende de 5 euros sera mis en paiement le lundi 5 décembre 2022.

Ce communiqué est disponible sur le site web www.dior-finance.com .

Procédures d’examen limité effectuées, rapport afférant émis à l'issue du Conseil d'Administration.

Ce communiqué contient des éléments à caractère prévisionnel qui traduisent des appréciations et des projections. Par nature, ces éléments sont soumis à divers et importants facteurs de risque, incertitudes et aléas, en particulier ceux décrits dans le Rapport annuel établi par la Société et accessible sur son site internet (www.dior-finance.com). Ils ne doivent donc pas être considérés comme une garantie de performance future, les résultats effectifs pouvant différer significativement de ceux présentés ou implicitement inclus dans ces données prévisionnelles. Celles-ci reflètent les perspectives de la Société à la date des présentes, étant précisé que Christian Dior ne s’engage en aucune manière à réviser ou mettre à jour ces projections. Ces dernières doivent être utilisées avec prudence et circonspection et la responsabilité de la Société et de ses Dirigeants ne pourra être engagée à cet égard sur quelque fondement que ce soit. Ce communiqué ne constitue pas une invitation à acheter ou à vendre des actions Christian Dior ou plus généralement à intervenir sur le titre Christian Dior.





ANNEXE

Les comptes consolidés résumés du premier semestre 2022 sont inclus dans la version PDF du communiqué.

Groupe Christian Dior – Répartition des ventes par groupe d’activités et par trimestre

Ventes 2022 (en millions d’euros)

Année 2022 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 638 9 123 1 905 2 338 3 040 (41) 18 003 Deuxième trimestre 1 689 9 013 1 714 2 570 3 591 149 18 726 Premier semestre 3 327 18 136 3 618 4 909 6 630 109 36 729

Ventes 2022 (croissance organique par rapport à la même période de 2021)

Année 2022 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre + 2 % + 30 % + 17 % + 19 % + 24 % - + 23 % Deuxième trimestre + 30% + 19 % + 8 % + 13 % + 20 % - + 19 % Premier semestre + 14 % + 24 % + 13 % + 16 % + 22 % - + 21 %

Ventes 2021 (en millions d’euros)

Année 2021 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 510 6 738 1 550 1 883 2 337 (59) 13 959 Deuxième trimestre 1 195 7 125 1 475 2 140 2 748 23 14 706 Premier semestre 2 705 13 863 3 025 4 023 5 085 (36) 28 665

Indicateurs alternatifs de performance

Pour les besoins de sa communication financière, en complément des agrégats comptables définis par les normes IAS/IFRS, Christian Dior utilise des indicateurs alternatifs de performance établis conformément à la position de l’AMF DOC-2015-12.

Le tableau ci-dessous recense ces indicateurs et le renvoi à leur définition ainsi qu’à leur rapprochement avec les agrégats définis par les normes IAS/IFRS, dans les documents publiés.

Indicateurs Renvoi aux documents publiés Cash-flow disponible d’exploitation RA (comptes consolidés, tableau de variation de la trésorerie consolidée) Dette financière nette RA (notes 1.23 et 19 de l’annexe aux comptes consolidés) Gearing RA (rapport de gestion du Conseil d’administration : le groupe Christian Dior, partie 2, Commentaires sur le bilan consolidé) Croissance organique RA (rapport de gestion du Conseil d’administration : le groupe Christian Dior, partie 1, Commentaires sur le compte de résultat consolidé)

RA : Rapport annuel au 31 décembre 2021

