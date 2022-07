English Finnish Swedish

OP Gruppens halvårsrapport 1.1–30.6.2022: Resultatet före skatt var 459 miljoner euro – ett gott resultat i en osäker omvärld

Resultatet före skatt var 459 miljoner euro (561).

Intäkterna från kundrörelsen ökade med totalt 6 % till 1 572 miljoner euro (1 479). Räntenettot ökade med 5 % till 675 miljoner euro (641) och försäkringsnettot med 17 % till 383 miljoner euro (326). Provisionsnettot uppgick till 515 miljoner euro (512).

Intäkterna från placeringsverksamheten minskade med 73 % till 44 miljoner euro (164).

Totalt minskade intäkterna med 15 % till 1 505 miljoner euro (1 777). Med beaktande av det tillfälliga undantaget minskade intäkterna med 1 % till 1 662 miljoner euro (1 682).

Kostnaderna ökade med 1 % till 1001 miljoner euro (991).

Nedskrivningarna av fordringar i resultaträkningen ökade med 65 miljoner euro till 100 miljoner euro (35). Största delen av ökningen berodde under det första kvartalet indirekt på kriget i Ukraina. Nedskrivningarna av fordringar utgjorde 0,20 % (0,07) av kredit- och garantistocken.

OP Gruppen har inga betydande direkta exponeringar mot Ryssland. Kriget i Ukraina påverkar kreditriskpositionen främst indirekt via företagslån i vissa branscher, speciellt till följd av stegringen i priset på energi och råvaror.

OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 4 % till 98 miljarder euro (95) och inlåningen med 3 % till 76 miljarder euro (74).

CET1-kapitaltäckningen var 17,6 % (18,2), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 7,9 procentenheter. Under det andra kvartalet började OP Gruppen tillämpa en schablonmetodsbaserad golvnivå för riskvägda poster vilken sänkte CET1-kapitaltäckningen med 1,0 procentenhet.

Segmentet Hushållsbanks resultat före skatt var 136 miljoner euro (138). Räntenettot ökade med 2 % till 485 miljoner euro (474) och provisionsnettot med 6 % till 397 miljoner euro (376). Nedskrivningarna av fordringar ökade med 13 miljoner euro till 60 miljoner euro (47). Utlåningen ökade på ett år med 2 % och inlåningen med 4 %.

OP Gruppen firar sitt 120-årsjubileum genom att höja avkastningsmålet för ägarkundernas Avkastningsandelar med 1,20 procentenheter. I och med tilläggsräntan är avkastningsmålet för Avkastningsandelen 2022 totalt 4,45 procent.

OP Andelslags styrelse beslöt 26.7.2022 att lämna en förhandsansökan till Europeiska centralbanken om att använda schablonmetoden i kapitaltäckningsanalysen i stället för interna modeller (IRBA) och den schablonmetodsbaserade golvnivå för riskvägda poster som nu används. En eventuell övergång till schablonmetoden inverkar inte på OP Gruppens kapitaltäckning och riskposition.

Resultatet före skatt 2022 uppskattas bli mindre än 2021. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för återstoden av året".







OP Gruppens nyckeltal

1–6/2022 1–6/2021 Förändr. % 1–12/2021 Resultat före skatt, mn € 459 561 -18,1 1 127 Hushållsbank 136 138 -1,9 304 Företagsbank 91 276 -66,9 474 Försäkring 205 220 -7,1 504 Gruppfunktioner -24 -51 - -109 Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € 107 103 4,0 210 Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 5,4 6,9 -1,5* 6,6 Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 6,6 8,1 -1,5* 7,8 Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,44 0,55 -0,11* 0,54 Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 0,54 0,65 -0,11* 0,64 30.6.2022 30.6.2021 Förändr. % 31.12.2021 CET1-kapitaltäckning, % 17,6 18,3 -0,7* 18,2 Utlåning, md € 98,2 94,7 3,7 96,9 Inlåning, md € 75,5 73,6 2,6 75,6 Nödlidande fordringar av exponeringarna, % 2,4 2,4 0,0* 2,4 Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,20 0,07 0,13* 0,16 Ägarkunder (1 000) 2 057 2 039 0,9 2 049

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2021. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2021 om inte annat nämns.

*Förändring i relationstalet

Chefdirektör Timo Ritakallios kommentarer

OP Gruppen har klarat sig bra i den osäkra omvärlden under början av året, och i januari–juni var resultatet före skatt 459 miljoner euro. Resultatet utvecklades särskilt positivt inom hushållsbanksrörelsen och försäkringsrörelsen, medan resultatet för segmentet Företagsbank var klart svagare än under jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen ökade med 6 procent från jämförelseperioden. Räntenettot ökade tydligt från året innan, med 5 procent, försäkringsnettot ökade med 17 procent främst till följd av höjningen av diskonteringsräntan och provisionsnettot låg på fjolårsnivån. Utan effekten av höjningen av skadeförsäkringens diskonteringsränta var intäkterna från kundrörelsen på ungefär samma nivå som året innan. I den utmanande placeringsmiljön minskade däremot intäkterna från placeringsverksamheten med 73 procent till 44 miljoner euro med beaktande av det tillfälliga undantaget.

Kostnadsökningen har varit moderat, och våra utvecklingsinvesteringar har framskridit enligt planerna. OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 4 procent och inlåningen med 3 procent. Inlåningens tillväxttakt har ytterligare avtagit sedan pandemins första skeden.

De direkta och indirekta effekterna av kriget i Ukraina ökade klart nedskrivningarna av fordringar under det första kvartalet, men en motsvarande ökning fortsatte inte längre under april–juni. Det vittnar om att såväl våra privatkunders som våra företagskunders lånebetalningsförmåga fortsättningsvis är god trots de försämrade ekonomiska utsikterna.

Under de senaste åren har vi gjort lyckade strategiska val, och strategin för vår kärnaffärsrörelse – bank- och försäkringsrörelsen – har visat sig fungera. Fastän omvärlden fortfarande under det andra kvartalet var osäker på många sätt, hölls OP Gruppens resultat som helhet på en god nivå.

OP Gruppens CET1-kapitaltäckning var fortfarande stark, 17,6 procent. Vi började tillämpa en schablonmetodsbaserad golvnivå för riskvägda poster i kapitaltäckningsanalysen 30.6.2022. Tillämpningen av golvnivån försvagade slutligen OP Gruppens CET1-kapitaltäckning med endast en procentenhet.

Antalet användare av OP-mobilen ökade igen och nådde ett nytt rekord, över 1,3 miljoner aktiva användare som loggade in i tjänsten över 46 miljoner gånger under juni. De slopade coronarestriktionerna, de osäkra ekonomiska utsikterna och Rysslands anfallskrig i Ukraina ledde till en liten ökning av efterfrågan på kontanter efter den kraftiga minskningen under de föregående åren. Privatkundernas kontantuttag ökade med 7 procent mätt i euro och med 2 procent sett till antalet jämfört med motsvarande period föregående år.

De långsiktiga placeringarna i placeringsfonder och aktier fortsatte trots marknadsfluktuationerna under början av året. Över 61 000 nya avtal för regelbundet fondsparande har ingåtts i år. Det fanns en halv miljon avtal för regelbundet fondsparande vid slutet av rapportperioden. Under början av året öppnades 44 000 nya värdeandelskonton och aktiesparkonton. Antalet aktiva aktieplacerare ökade med nästan 6 procent. Våra kunder har spritt risken i sina placeringar ännu mer än tidigare både geografiskt och enligt tillgångsklass. Även om de klart flesta placeringarna fortfarande görs i finländska aktier, köpte privatplacerarna i juni också 70 procent mer internationella aktier än i juni 2021. Den klart populäraste handelskanalen för placering är OP-mobilen, som erbjuder placerare ett bekvämt sätt att göra placeringar, följa upp dem och analysera olika placeringsalternativ.

På bostadsmarknaden var den första hälften av året rätt livlig, men bostadshandeln och efterfrågan på bolån avtog från fjolåret och närmade sig nivån före coronan. Räntestegringen påverkar redan allt fler bolånetagares vardag. Det är fortfarande klokt att förbereda sig för högre boendeutgifter i och med att räntorna stiger och inflationen driver upp energipriset. Den vanligaste referensräntan för bolån, 12 månaders euribor, steg till en positiv nivå i april, och uppgången har varit snabb. Vid slutet av juni låg 12 månaders euribor på en procent, och marknaden förväntar sig att räntan tydligt ska gå upp under det följande året. Vid slutet av rapportperioden hade 32 procent av vår bolånestock till privatkunder ränteskydd.

På grund av exceptionellt snabba svängningar finns det fortfarande stor osäkerhet i de ekonomiska utsikterna. Konjunkturläget är som helhet tämligen gott, men den ekonomiska tillväxten saktar tydligt in och riskerna för att ekonomin går in i en recession har ökat betydligt. Finlands ekonomi gynnas fortfarande av en ökande tjänstekonsumtion och exportens återhämtning från coronapandemin. Samtidigt bromsas den ekonomiska tillväxten ändå upp av, förutom effekterna av Rysslands anfallskrig, även en snabbare inflation, en stramare penningpolitik, kapacitetsbegränsningar och en långsammare tillväxt på exportmarknaderna.

Trots att omvärldsutsikterna är osäkra, har OP Gruppen tack vare sin goda kapitaltäckning utmärkta förutsättningar att tillgodose både sina bankkunders och sina försäkringskunders tjänstebehov också under kommande år. Vi går sida vid sida med våra kunder genom alla tider – också genom mer utmanande tider.

Januari–juni

OP Gruppens resultat före skatt var 459 miljoner euro (561). Resultatet minskade med 102 miljoner euro från jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, försäkringsnettot och provisionsnettot ökade. Resultatet minskade till följd av att intäkterna från placeringsverksamheten minskade och nedskrivningarna av fordringar ökade.

Räntenettot ökade med 5,3 procent till 675 miljoner euro. Räntenettot i segmentet Hushållsbank, segmentet Företagsbank och segmentet Gruppfunktioner ökade med 11 miljoner euro. OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 3,7 procent till 98,2 miljarder euro och inlåningen med 2,6 procent till 75,5 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 12,9 miljarder euro (11,7).

Försäkringsnettot ökade med 17,5 procent till 383 miljoner euro. Premieintäkterna från skadeförsäkringen i segmentet Försäkring ökade med 5,9 procent till 797 miljoner euro, och försäkringsersättningarna ökade med 17,3 procent till 517 miljoner euro utan effekten av höjningen av diskonteringsräntan. Storskadorna ökade försäkringsersättningarna med 91 miljoner euro från jämförelseperioden. Höjningen av diskonteringsräntan för försäkringsskulden förbättrade försäkringsnettot med 96 miljoner euro. Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent var 91,8 (86,2).

Provisionsnettot uppgick till 515 miljoner euro (512). Provisionsnettot från kreditgivningen ökade med 4 miljoner euro samt från kapitalförvaltningen och juridiska tjänster med 3 miljoner euro. Provisionsnettot från hälso- och välbefinnandetjänsterna minskade med 3 miljoner euro från jämförelseperioden till följd av att försäljningen av Pohjola Sjukhus genomfördes 1.2.2022.

Ränteuppgången och nedgången i aktiekurserna skapade en utmanande placeringsmiljö. Nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade med 368 miljoner euro till -113 miljoner euro. På en del av försäkringsbolagens egetkapitalinstrument tillämpas ett tillfälligt undantag (overlay approach). Förändringarna i verkligt värde på de placeringar som omfattas av det tillfälliga undantaget bokförs i fonden för verkligt värde bland eget kapital. Det tillfälliga undantaget ökade intäkterna från placeringsverksamheten med 157 miljoner euro (-91). Totalt minskade intäkterna från placeringsverksamheten med 120 miljoner euro från jämförelseperioden till 44 miljoner euro.

Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat uppgick för nettointäkterna från placeringsverksamheten till 23 miljoner euro (37), varav nettorealisationsförluster utgjorde 1 miljon euro. Under jämförelseperioden var nettorealisationsvinsterna 9 miljoner euro. För alla finansiella instrument värderade via fonden för verkligt värde bokfördes nettorealisationsvinster i resultaträkningen för totalt 17 miljoner euro (85).

Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet var för nettointäkterna från placeringsverksamheten totalt -647 miljoner euro (83). Nettointäkterna från finansiella tillgångar som innehas för handel minskade med totalt 283 miljoner euro till följd av förändringar i det verkliga värdet på derivaten. Värdeförändringarna i derivatens kredit- och motpartsrisk (CVA), som beror på marknadsförändringar, förbättrade resultatet med 4 miljoner euro (15). De verkliga värdena på aktier värderade till verkligt värde via resultatet minskade totalt med 340 miljoner euro och på skuldebrev totalt med 151 miljoner euro från jämförelseperioden. En post på 96 miljoner euro, som motsvarar höjningen av diskonteringsräntan för skadeförsäkringens försäkringsskuld, syntes som en negativ värdeförändring i nettointäkterna från placeringsverksamheten. Livförsäkringsposterna, som bland annat innehåller förändringar i försäkringstekniska poster, ökade nettointäkterna från placeringsverksamheten med 353 miljoner till 478 miljoner euro. Nettointäkterna från förvaltningsfastigheter ökade med 25 miljoner euro till följd av positiva förändringar i det verkliga värdet efter försäljningen av sjukhusfastigheterna.

OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var -10,9 procent (0,5). Ränteuppgången och nedgången i aktiekurserna bidrog till negativa intäkter från placeringar till verkligt värde.

De övriga rörelseintäkterna ökade till 46 miljoner euro (43). Försäljningen av Pohjola Sjukhus ökade de övriga rörelseintäkterna med 32 miljoner euro. De övriga rörelseintäkterna ökade under jämförelseperioden till följd av att Checkout Finland Ab såldes.

Kostnaderna ökade från jämförelseperioden med 1,0 procent till 1 001 miljoner euro. Personalkostnaderna minskade med 2,1 procent till 451 miljoner euro. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar minskade med 14,2 procent till 110 miljoner euro. De övriga rörelsekostnaderna ökade med 9,3 procent till 440 miljoner euro. ICT-kostnaderna var 185 miljoner euro (172). Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 104 miljoner euro (90). Myndighetsavgifterna ökade med 16 miljoner euro eller 29,9 procent till 69 miljoner euro då den stabilitetsavgift som de europeiska bankerna betalar till den gemensamma resolutionsfonden ökat.

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter för krediter och fordringar samt placeringar bokfördes för totalt 112 miljoner euro (38), varav 100 miljoner euro (35) bokfördes för krediter och övriga fordringar. De indirekta effekterna av kriget i Ukraina ökade klart nedskrivningarna av fordringar under det första kvartalet, men en motsvarande ökning fortsatte inte längre under det andra kvartalet. Ökningen hänförde sig särskilt till jordbruk, byggverksamhet samt transport- och energibranschen. Slutgiltiga kreditförluster bokfördes för 37 miljoner euro (51). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 816 miljoner euro (751). De nödlidande fordringarna uppgick till 2,4 procent (2,4) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar av krediter och övriga fordringar var 0,20 procent (0,07) av kredit- och garantistocken.

OP Gruppens inkomstskatt uppgick till 84 miljoner euro (109). Rapportperiodens effektiva skattesats var 18,3 procent (19,4). Den effektiva skattesatsen minskade på grund av den skattefria realisationsvinsten från försäljningen av Pohjola Sjukhus.

OP Gruppens eget kapital uppgick till 13,8 miljarder euro (14,2). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 3,2 miljarder euro (3,2), av dem bestod 0,2 miljarder euro (0,3) av uppsagda Avkastningsandelar. Avkastningsmålet för Avkastningsandelarna för 2022 är 4,45 procent. Den ränta som ackumulerats på Avkastningsandelarna under rapportperioden uppskattas till sammanlagt 72 miljoner euro (47). För 2021 betalades räntor för totalt 96 miljoner euro i juni 2022.

Totalresultatet efter skatt var -247 miljoner euro (466). Fonden för verkligt värde minskade till följd av förändringarna i aktiernas och skuldebrevens verkliga värden. Förändringarna i fonden för verkligt värde minskade totalresultatet med sammanlagt 731 miljoner euro (-17). Vinsterna av omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner förbättrade totalresultatet med 135 miljoner euro (38) till följd av höjningen av den diskonteringsränta som används vid beräkningen.

Utsikter för återstoden av året

Utvecklingen i såväl den globala som den finländska ekonomin var under början av året enligt många indikatorer fortfarande positiv. Företagen gjorde fortsättningsvis goda resultat och arbetslösheten minskade till högkonjunktursnivåer. Rysslands anfallskrig i Ukraina, coronapandemin, de stigande energipriserna och den höga inflationen ökade emellertid osäkerheten och försvagade utvecklingen.

Centralbankerna började strama åt sin penningpolitik, och på marknaden steg räntorna kraftigt i våras. Osäkerheten på finansmarknaden ökade och aktiekurserna sjönk tydligt.

Många exceptionella faktorer påverkar de ekonomiska utsikterna. Coronapandemin, kriget i Ukraina, den höga inflationen, den ökade osäkerheten på finansmarknaden och den stramare penningpolitiken försämrar de ekonomiska utsikterna. Det finns dock en stor uppdämd efterfrågan efter coronapandemin, och det ekonomiska läget är fortfarande gott. Inom den närmaste tiden väntas inflationen hållas uppe och den ekonomiska tillväxten dämpas men det allmänna ekonomiska läget såväl i Finland som inom euroområdet hållas relativt gott. Under innevarande år uppskattas penningpolitiken stramas åt och räntorna fortsätta uppåt.

OP Gruppens resultat före skatt 2022 uppskattas bli mindre än 2021. I och med kriget i Ukraina, coronapandemin och inflationen är de största osäkerhetsmomenten för resultatutvecklingen förknippade med förändringar i ränte- och placeringsmiljön samt med utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Kriget i Ukraina samt sanktionerna och motsanktionerna i anslutning till det ökar avsevärt osäkerheten i ekonomin och resultatutvecklingen.

Alla prognoser och bedömningar i den här halvårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

