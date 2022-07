Harju Elekter sõlmis Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooniga lepingu

English Estonian

Harju Elektri kontserni kuuluv Eesti tootmisettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika sõlmis 26. juulil 2022 lepingu Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooniga (CERN) madalpinge jaotusseadmete tarnimiseks. Kolmeaastase lepingu orienteeruv maht on üle 1 miljoni euro ning seda on võimalik pikendada kokku kahe jätkuaasta võrra.

Harju Elektri jaoks annab leping võimaluse teha rahvusvahelise teadusorganisatsiooniga innovaatilist koostööd ning panustada uurimistehnoloogia arendusse.

Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon haldab maailma suurimat osakestefüüsikalaborit ja võimsaimat osakestekiirendit LHC. CERNi peamised uurimisvaldkonnad on elementaarosakeste füüsika ja tuumafüüsika. 1954. aastal asutatud CERNil on 33 liikmes- ja assotsieerunud liikmesriiki, kelle hulgas on eelmisest aastast ka Eesti.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 79,2 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.