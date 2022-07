English French

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE SOITEC DU 26 JUILLET 2022

APPROBATION DE L’ENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS

PIERRE BARNABÉ SUCCÈDE À PAUL BOUDRE EN TANT QUE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bernin (Grenoble), France, le 27 juillet 2022 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce la tenue ce jour, sous la présidence d’Eric Meurice, de l’Assemblée générale des actionnaires de la Société.

Le quorum s’est établi à 77,232% et toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été adoptées.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

Le renouvellement des sociétés KPMG S.A. et Ernst & Young Audit en qualité de Commissaires aux comptes ;

La modification de l'article 12.2 des statuts de la Société visant à (i) mettre en place un échelonnement des mandats des administrateurs et (ii) fixer une limite d'âge pour l’exercice d’un mandat d’administrateur

La nomination de Pierre Barnabé, Delphine Segura et Maude Portigliatti en tant qu’administrateurs et le renouvellement du mandat d’administrateur de Christophe Gégout pour une durée de quatre ans

La nomination du Fonds Stratégique de Participations (“FSP”) et de CEA Investissement en tant qu’administrateurs et le renouvellement des mandats d’administrateurs de Bpifrance Participations et Kai Seikku pour une durée de trois ans

La politique de rémunération du Président du Conseil d’administration, des membres du Conseil d’administration, de Paul Boudre en sa qualité de Directeur général et de Pierre Barnabé en sa qualité de Directeur général

Les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux de la Société mentionnées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce, et

La rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 mars 2022 à Paul Boudre, Directeur général, et à Éric Meurice, Président du Conseil d’administration.





Par ailleurs, et comme annoncé le 19 janvier 2022 par le Conseil d'administration de Soitec, Pierre Barnabé, qui a été nommé administrateur de la Société lors de l'Assemblée générale des actionnaires de ce jour, succède à Paul Boudre en tant que Directeur Général. Pierre Barnabé a rejoint Soitec le 1er mai 2022 et travaille depuis en étroite collaboration avec Paul Boudre et le Comité Exécutif pour assurer une transition efficace. Le Conseil a exprimé sa gratitude à Paul Boudre pour son leadership et son importante contribution.

La présentation faite lors de l'Assemblée Générale Annuelle et les résultats détaillés des votes sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.soitec.com) dans la rubrique Société - Investisseurs - Informations aux actionnaires - Assemblées Générales - 2022 - AGOE 26.07.2022. Le procès-verbal de la réunion sera mis à disposition prochainement dans la même section du site Internet de la Société.

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 70 301 160 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

