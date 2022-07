Le Nouveau-Brunswick obtient une note de B- au bulletin sur les politiques en matière d’alcool en situation de pandémie

English French

FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 27 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les notes ont été attribuées : pour la quatrième fois depuis 2015, Restaurants Canada a remis à chaque province un bulletin de notes indiquant la convivialité de son paysage politique en matière d’alcool pour les bars et les restaurants.



Dans le rapport Relever le débit de cette année, le Nouveau-Brunswick a progressé de deux lettres, passant de D- à B-, ce qui fait d’elle la province ayant connu la meilleure amélioration. Cette amélioration est principalement attribuable à Alcool NB Liquor (ANBL), qui a introduit un programme de remise pour les bars et restaurants détenteurs d’un permis d’alcool au cours du premier trimestre de 2020, dans le cadre d’un plan de trois ans visant à devenir plus compétitif avec les provinces voisines.

« Le Nouveau-Brunswick a fait preuve d’une volonté impressionnante d’apporter des changements attendus depuis longtemps au paysage de la politique en matière d’alcool de la province », a déclaré Richard Alexander, vice-président de Restaurants Canada pour le Canada atlantique. « Alors que les bars et les restaurants continuent de se débattre dans le sillage de la COVID-19, le fait de continuer à progresser dans ce domaine contribuera grandement à les aider sur le chemin du rétablissement. »

Voici comment les résultats du Nouveau-Brunswick se comparent à ceux des autres provinces dans le rapport Relever le débit de Restaurants Canada.

NOTES PROVINCE 2015 2017 2019 2022 Colombie-Britannique C+ C C B Alberta B+ B B B+ Saskatchewan D+ C- C- C- Manitoba C C C C Ontario D+ D+ C- C+ Québec C+ B- B- C Nouveau-Brunswick C- D D- B- Nouvelle-Écosse C+ B- B- B Île-du-Prince-Édouard B- B- B- C+ Terre-Neuve-et-Labrador F D- D- C+

Comment le Nouveau-Brunswick peut-il relever le débit?

Restaurants Canada continue de travailler avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour améliorer le paysage de la politique en matière d’alcool pour les bars et les restaurants. Voici comment la province peut améliorer sa note lors du prochain rapport Relever le débit :

Augmenter les remises accordées aux titulaires de permis et inclure toutes les catégories de produits de la bière, de prêts-à-boire et de cidre;





Entreprendre une révision complète des lois sur l’alcool de façon à réduire les formalités administratives et à tenir compte de l’évolution du marché;





Introduire un salaire pour les serveurs d’alcool;





Permettre aux titulaires de permis d’alcool de se procurer des produits directement auprès des brasseries artisanales.



Visitez restaurantscanada.org/resources/raise-the-bar-2022 pour télécharger le rapport complet, et participez à la conversation en ligne en utilisant le mot-clic #Releverledébit2022.

Au sujet de Restaurants Canada

Restaurants Canada est une association nationale sans but lucratif qui contribue à faire progresser le potentiel de l’industrie diversifiée et dynamique de la restauration au Canada grâce à des programmes destinés aux membres, à la recherche, à la défense des intérêts, aux ressources et aux évènements. Avant la crise liée à la COVID-19, le secteur de la restauration du Nouveau-Brunswick, dont le chiffre d’affaires s’élevait à 1,6 milliard de dollars, était la quatrième source d’emplois en importance dans le secteur privé de la province et embauchait habituellement plus de 20 000 personnes. Les bars et les restaurants du Nouveau-Brunswick s’efforcent aujourd’hui de récupérer au moins 440 millions de dollars de revenus perdus à la suite de la pandémie.

