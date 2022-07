Le Québec obtient une note de C au bulletin sur les politiques en matière d’alcool en situation de pandémie

English French

Restaurants Canada vient de publier une édition spéciale COVID-19 de son rapport Relever le débit dans laquelle le Québec est appelé à faire preuve de plus d’initiative en ce qui concerne le prix des boissons alcoolisées.



QUÉBEC, 27 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les notes ont été attribuées : pour la quatrième fois depuis 2015, Restaurants Canada a remis à chaque province un bulletin de notes indiquant la convivialité de son paysage politique en matière d’alcool pour les bars et les restaurants.



Dans le rapport Relever le débit de cette année, le Québec a chuté de près d’une lettre, passant de B- à C, principalement en raison du manque de progrès de la province en ce qui concerne le prix des boissons alcoolisées pour les titulaires de permis. Alors que la plupart des autres provinces ont introduit ou élargi des politiques de prix réduits pour les titulaires de permis dans le sillage de la COVID-19, la Société des alcools du Québec (SAQ) n’a toujours pas lancé cette bouée de sauvetage indispensable aux bars et aux restaurants.

« La pandémie continue de représenter la plus grande crise que l’industrie québécoise des services alimentaires et du tourisme d’accueil n’ait jamais endurée », a déclaré Olivier Bourbeau, vice-président de Restaurants Canada pour les affaires fédérales et Québec. « Les désavantages concurrentiels par rapport aux magasins d’alcool gérés par le gouvernement ne font qu’aggraver la situation. Nous espérons que notre engagement continu auprès du gouvernement provincial permettra d’améliorer les conditions des exploitants de bars et de restaurants sur le chemin du rétablissement. »

Voici comment les résultats du Québec se comparent à ceux des autres provinces dans le rapport Relever le débit de Restaurants Canada.

NOTES PROVINCE 2015 2017 2019 2022 Colombie-Britannique C+ C C B Alberta B+ B B B+ Saskatchewan D+ C- C- C- Manitoba C C C C Ontario D+ D+ C- C+ Québec C+ B- B- C Nouveau-Brunswick C- D D- B- Nouvelle-Écosse C+ B- B- B Île-du-Prince-Édouard B- B- B- C+ Terre-Neuve-et-Labrador F D- D- C+

Comment le Québec peut-il relever le débit?

Restaurants Canada continue de travailler avec le gouvernement provincial pour améliorer le paysage de la politique en matière d’alcool pour les bars et les restaurants. Voici comment la province peut améliorer sa note lors du prochain rapport Relever le débit :

Donner à tous les établissements détenteurs d’un permis d’alcool l’accès à des prix de gros sur tous les types de produits d’alcool;





Continuer à réduire les formalités administratives pour les établissements détenteurs d’un permis d’alcool;





Maintenir le différentiel de salaires pour les travailleurs à pourboires.



Visitez restaurantscanada.org/resources/raise-the-bar-2022 pour télécharger le rapport complet, et participez à la conversation en ligne en utilisant le mot-clic #Releverledébit2022.

Au sujet de Restaurants Canada

Restaurants Canada est une association nationale sans but lucratif qui contribue à faire progresser le potentiel de l’industrie diversifiée et dynamique de la restauration au Canada grâce à des programmes destinés aux membres, à la recherche, à la défense des intérêts, aux ressources et aux évènements. Avant la crise liée à la COVID-19, le secteur de la restauration du Québec, dont le chiffre d’affaires s’élevait à près de 18 milliards de dollars, était la troisième source d’emplois en importance dans le secteur privé de la province, embauchant habituellement plus de 270 000 personnes. Les bars et les restaurants du Québec s’efforcent aujourd’hui de récupérer près de 10 milliards de dollars de revenus perdus à la suite de la pandémie.



