Benecaid et Green Shield Canada lancent Sélection de Honeybee, une solution de rechange novatrice en matière de garanties pour les petites entreprises

TORONTO, 27 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benecaid et Green Shield Canada (GSC), qui font toutes deux partie du groupe d’entreprises GSC, ont annoncé aujourd’hui le lancement de Sélection de Honeybee, une solution de garanties de soins de santé simple et novatrice pour les petites entreprises (25 employés et moins) qui commencent à offrir des avantages sociaux.



Sélection de Honeybee – du portefeuille étendu de produits fournis par Benecaid et désormais optimisé par GSC – offre des garanties gérées numériquement et faciles à utiliser. Ainsi, les employeurs sont en mesure de choisir le régime standard qui correspond le mieux à leurs besoins. Toutes les garanties de base sont fournies par GSC, soit les garanties de soins de santé et dentaires et la protection voyage (tandis que les garanties facultatives mises en commun sont fournies par des assureurs de premier plan). De plus, tous les régimes comprennent une couverture des services de santé mentale fournie par Inkblot, un chef de file dans la prestation de solutions de santé mentale faisant également partie du groupe d’entreprises GSC.

Optimisée grâce à un accès complet à la plateforme numérique novatrice de Honeybee, la solution Sélection de Honeybee se distingue par son expérience utilisateur simplifiée, ses comptes d’allocation en option pour enrichir la couverture et son accès à des partenaires en exclusivité. Accessible en français et en anglais (bien qu’il ne soit pas encore offert au Québec), le produit consiste en un ensemble de conceptions de régime, dont trois options où l’évaluation médicale n’est pas requise. Les employeurs reçoivent un devis garanti dans un délai de 24 heures.

« Nous sommes ravis des répercussions que peut avoir la solution de rechange moderne et novatrice Sélection de Honeybee sur ce marché », explique Darren Sacks, président de Benecaid. « Nous avons pu nous-mêmes constater comment un grand nombre de choix et trop de complexités en matière de régimes de garanties de soins de santé peuvent submerger les petites entreprises. Sélection de Honeybee est donc un moyen simple pour les employeurs d’entrer dans l’univers des avantages sociaux et de fournir à leurs employés les garanties dont ils ont besoin avec un budget que l’entreprise peut se permettre. »

Grâce à la force collective de Benecaid et de GSC, nous pouvons garantir que la solution Sélection de Honeybee est optimisée par une expertise approfondie et une technologie de premier ordre. En plus de ces synergies, à compter du 1er août 2022, les réclamations pour soins de santé et dentaires soumises par voie électronique pour les assurés de Sélection de Honeybee seront traitées par le biais de la plateforme d’adjudication de GSC, pour une évaluation instantanée de l’admissibilité auprès d’un plus grand nombre de fournisseurs de soins de santé.

« Sélection de Honeybee illustre vraiment l’étendue et la profondeur du savoir-faire du groupe d’entreprise GSC », ajoute Shaun McKee, vice-président, Assurance chez GSC. « Nous sommes fiers d’offrir le système d’adjudication de GSC – et notre expertise en matière de soins de santé et dentaires – à une solution qui pourrait changer la donne pour les petites entreprises. »



À propos du groupe d’entreprises Green Shield Canada (GSC)

Le groupe d’entreprises GSC désigne, collectivement, Green Shield Canada (GSC), Green Shield Association et Green Shield Holdings Inc. la société principale abritant les filiales de services de santé et d’administration des garanties, dont Benecaid et Inkblot. Green Shield Holdings Inc. est une filiale en propriété exclusive de Green Shield Association, une association sans but lucratif.

À propos de Benecaid et de Honeybee

Faisant partie du groupe d’entreprises GSC, Benecaid figure parmi les plus importants fournisseurs de solutions novatrices en matière de régimes de garanties collectifs pour les petites et moyennes entreprises canadiennes depuis plus de 20 ans. Les solutions uniques de Benecaid comprennent des régimes collectifs proposant des garanties de soins de santé et dentaires et des garanties complémentaires concurrentielles, grâce à des options d’assurance et d’autoassurance complètes permettant d’offrir une gamme de solutions flexibles par l’entremise de son réseau de conseillers en assurance indépendants agréés.

La plateforme numérique d’administration des garanties de Honeybee permet aux conseillers et aux compagnies d’assurance d’offrir une expérience moderne à leurs clients et aux assurés, en leur donnant accès à la plus vaste sélection de produits et de services innovants et personnalisés, optimisés pour répondre aux objectifs uniques de l’entreprise. En tant que tiers administrateur pour certaines des compagnies d’assurance canadiennes les plus fiables et reconnues, Benecaid combine une connaissance approfondie des produits, une expertise en administration des garanties et les technologies les plus récentes pour offrir aux employeurs des solutions abordables et durables, et à leurs employés une expérience client supérieure.



À propos de Green Shield Canada (GSC)

Green Shield Canada (GSC), l’un des plus importants assureurs de soins de santé au pays doté d’une structure unique en tant qu’entreprise à vocation sociale, façonne le paysage des soins de santé depuis 65 ans grâce à une marque unique d’expertise et d’innovation, et offre actuellement des services de gestion des prestations de soins de santé et dentaires et de régimes de garanties-médicaments à plus de 4,5 millions de Canadiens. Grâce aux investissements stratégiques et aux partenariats commerciaux du groupe d’entreprises GSC, l’entreprise est également en mesure d’offrir à ses clients une expérience intégrée qui comprend la prestation de soins de santé au moyen d’un écosystème de santé numérique en constante expansion et d’un soutien complet à l’administration des garanties.

GSC a la conviction que tous les Canadiens devraient avoir accès aux services dont ils ont besoin pour améliorer leur santé et leur bien-être, mais pour trop de gens, ce n’est pas une réalité. En s’attachant à combler les lacunes du système de santé canadien en matière de santé buccodentaire et de santé mentale, GSC et Green Shield Association investiront 75 millions de dollars dans des initiatives d’impact social pour la santé buccodentaire et la santé mentale d’ici 2025 afin d’améliorer de façon concrète les résultats en matière de santé pour les Canadiens, et de soutenir l’engagement de GSC en faveur d’une meilleure santé pour tous.

À propos d’Inkblot

Faisant partie du groupe d’entreprises GSC, Inkblot a pour mission d’améliorer la santé mentale à la maison, au travail et ailleurs. Des services de consultation numériques abordables à un programme PAE innovant, Inkblot offre des solutions efficaces et accessibles aux personnes et aux organisations qui le souhaitent. Le programme de santé mentale en entreprise d’Inkblot vise à offrir des consultations vidéo sécurisées et faciles d’accès, en tout temps et en tout lieu. À l’aide d’une technologie de jumelage avancée, les particuliers peuvent facilement trouver les meilleurs conseillers en fonction de leurs besoins et de leurs préférences en quelques étapes simples. Grâce à des informations sur la santé mentale dont les employeurs peuvent tirer des enseignements, Inkblot a déjà aidé plus d’un million de personnes à se sentir mieux, sans attente.