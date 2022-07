CIRA accorde 1,25 M$ à des projets autochtones, nordiques et étudiants, et finance à ce jour plus de 200 initiatives d’équité numérique

English French

OTTAWA, 27 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, CIRA a annoncé les derniers bénéficiaires de son initiative de subventions du Programme d’investissement communautaire de 1,25 million de dollars, qui soutient le développement numérique du Canada grâce à une variété de projets dirigés par la communauté.



Cette année, les subventions du Programme d’investissement communautaire de CIRA ont financé des projets dans les trois territoires du Nord canadien et mettent l’accent sur des initiatives qui profiteront aux communautés autochtones. Une connectivité en ligne fiable continue d’être une priorité urgente au sein des communautés des Premières Nations, exacerbées par la pandémie de COVID-19, et CIRA est heureuse de pouvoir contribuer aux solutions locales parmi les subventions de cette année.

« Comme les effets durables de la pandémie mondiale ont changé notre façon de travailler et de vivre, il ne fait aucun doute que le financement de projets qui traitent de l’équité numérique est essentiel », a déclaré M. Byron Holland, président et chef de la direction de CIRA. « CIRA est fière de soutenir cet important travail accompli au sein des communautés dans l’ensemble du Canada pour s’attaquer aux problèmes les plus urgents à l’échelle locale grâce à nos subventions du Programme d’investissement communautaire de CIRA – une initiative unique en son genre au Canada. Les projets financés témoignent du leadership, de l’ingéniosité et de la prévoyance des communautés partout au pays, et nous avons hâte de voir les répercussions positives qu’ils auront sur le paysage numérique du Canada. »

« Nous sommes reconnaissants du soutien de CIRA, qui permet directement la prestation du programme Connected Elders & Youth dans la région de Kivalliq au Nunavut cette année », a déclaré Mme Nicole Perry, directrice des programmes nationaux chez HelpAge Canada. « Notre premier objectif était de permettre une connexion intergénérationnelle grâce à l’enseignement et à l’apprentissage des compétences numériques. Nous avons alors réalisé que la beauté du programme Connected Elders & Youth consiste à communiquer de tant d’autres façons. Le programme crée des occasions de se rassembler, de partager la langue et la culture inuites, de parler avec des amis et des membres de la famille d’autres communautés, de rejoindre des communautés en ligne et même des possibilités de participation au marché du travail. Au nom de HelpAge Canada et de nos partenaires – Pulaarvik Kablu Friendship Centre et Pinnguaq Association, merci – Nakurmiik. »

Les subventions de CIRA continuent de financer un large éventail de projets afin de construire un Internet résilient, fiable et sécurisé pour l’ensemble de la population canadienne. Celles-ci incluent la toute première subvention de CIRA accordée à S.T.E.A.M. PEI Ltd. pour le projet Insulaires en cybersécurité de, qui vise à répondre aux préoccupations des jeunes en matière de cybersécurité. Qu’il s’agisse d’investir dans un programme d’études pour renforcer la confiance en ligne des jeunes aveugles ou d’aider une communauté des Premières Nations du Nord à se défendre contre les cyberattaques, investir dans des projets d’équité numérique signifie que la population canadienne peut se connecter de manière fiable, acquérir les compétences numériques dont elle a besoin pour se sentir autonome et s’épanouir en ligne. Une liste complète de leurs campagnes peut être consultée ci-dessous. Depuis la création des subventions CIRA en 2014, cette dernière a investi 10,45 millions de dollars dans 201 projets d’équité numérique dans l’ensemble du Canada.

Points essentiels :

Voici la répartition des 16 bénéficiaires de subventions de cette année :

Onze (68 %) visent à aider les communautés autochtones

Cinq (31 %) projets financés sont dirigés par des Autochtones

Huit projets (50 %) aident territoires et aux provinces du Nord canadien : Le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon, le nord de l’Alberta et le nord de la Colombie-Britannique

Huit (50 %) aident les communautés rurales et éloignées

Treize (81 %) aident les étudiantes et étudiants

Les domaines d’intérêt de cette année sont la littératie numérique, les infrastructures et la cybersécurité

Bénéficiaires des subventions du Programme d’investissement communautaire de 2022

Alberta

Actua | Littératie numérique

Actua cherche à améliorer l’équité numérique en Alberta en engageant les jeunes autochtones dans la souveraineté foncière. Actua aide à renforcer la capacité du personnel enseignant à intégrer dans leurs salles de classe des cours de compétences numériques culturellement inclusifs et basés sur le territoire. Ce programme aidera plusieurs communautés autochtones de l’Alberta, notamment Siksika, Stoney, Tsuut'ina, Kainai et Piikani.

Portage College, Education, Arts and Culture | Littératie numérique

Portage College créera des ateliers pratiques gratuits et à code source ouvert pour encourager l’adoption sécuritaire de la technologie à large bande et l’utilisation confiante d’Internet au sein des communautés des Premières Nations et métisses avec une nouvelle connectivité dans le Nord-Est de l’Alberta.

Stó:lō Community Futures Corporation | Littératie numérique

Ce projet créera un programme de formation en compétences numériques et d’entrepreneuriat pour autonomiser les entrepreneurs autochtones et non autochtones, les jeunes et les aînés ou les personnes âgées au sein des communautés rurales de S’ólh Téméxw et de Chilliwack.

Colombie-Britannique

ASTC Science World Society | Littératie numérique

Ce projet vise à mettre en œuvre des ateliers sur la littératie numérique, la pensée informatique et le codage, ainsi qu’à créer des ressources pour 16 000 étudiantes et étudiants vivant dans des communautés éloignées, rurales, autochtones et autres de la Colombie-Britannique.

Leq'a:mel Development Corporation | Infrastructure

La Leq’a:mel Development Corporation élaborera un réseau de fibre optique et une mise à niveau du matériel pour lui permettre de fournir plus de revenus autonomes et un Internet stable à la Première Nation Leq'a:mel (LFN). Ce projet jette les bases pour développer d’autres entreprises appartenant à LFN.

Nation Malahat | Infrastructure

Ce projet s’appuiera sur l’infrastructure pour offrir l’Internet à haute vitesse et renforcer les compétences en matière de littératie numérique des ménages et des étudiantes et étudiants autochtones à faible revenu de la Nation Malahat. Les membres de la communauté pourront ainsi participer et réussir dans l’économie numérique.

Université Simon Fraser, SFU Surrey – TD Community Engagement Centre | Littératie numérique

SFU créera un programme parascolaire de citoyenneté numérique pour les élèves de Surrey de la 5e à la 7e année couvrant des sujets comme la santé et le bien-être en ligne, la vie privée, la sécurité, le commerce numérique, les relations, la cyberintimidation et le bien-être sur les réseaux sociaux.

Nation Takla | Infrastructure

Ce projet visera à connecter le reste des maisons et des bâtiments de Takla Landing aux lignes communautaires coaxiales existantes, mettant en place l’infrastructure nécessaire à la croissance et au développement futurs.

Territoires du Nord-Ouest

Bande de la Première Nation Behdzi Ahda | Cybersécurité

La bande de la Première Nation Behdzi Ahda élaborera un plan de cybersécurité communautaire et un programme de formation pour accroître la capacité d’autodéfense de la Nation contre les cybermenaces externes.

Nunavut

HelpAge Canada | Littératie numérique

HelpAge Canada vise à créer un programme intergénérationnel de formation en littératie numérique pour les aînés du Nunavut, offert par de jeunes autochtones au sein de sept communautés de Kivalliq avec un cadre d’apprentissage propre à la culture nordique et inuite. Le programme emploiera simultanément de jeunes Inuits, renforcera les relations communautaires et préservera la culture et la langue.

Ontario

Black Boys Code Society | Littératie numérique

Ce projet offrira aux filles Noires de la région du Grand Toronto des ateliers qui développeront les compétences cognitives et techniques nécessaires pour devenir des citoyennes numériques actives et confiantes.

Université Brock | Littératie numérique

L’Université Brock créera des ateliers et des modules de littératie numérique sexospécifiques et indigénisés sur l’utilisation d’Internet pour promouvoir la santé, le bien-être et développer l’indépendance économique. Ce projet est créé par et pour les femmes autochtones du Nord selon leurs besoins et leurs modes de connaissance.

Institut national canadien pour les aveugles | Littératie numérique

L’Institut national canadien pour les aveugles créera un programme pour autonomiser les jeunes aveugles en leur apprenant à accéder à Internet et à participer aux espaces communautaires en ligne de manière sécuritaire et équitable.

TakingITGlobal Youth Association | Littératie numérique

TakingITGlobal Youth Association créera un menu élargi de fournisseurs de contenu et d’expériences autochtones culturellement pertinents – possibilité de prestation de formation numérique – mettant en valeur des modèles autochtones pour plus de 15 000 élèves de la 6e à la 12e année vivant dans des communautés éloignées du Canada.

Île-du-Prince-Édouard

S.T.E.A.M. PEI Ltd. | Littératie numérique

Le projet Insulaires en cybersécurité de S.T.E.A.M. PEI Ltd. vise à répondre aux préoccupations des jeunes en matière de cybersécurité, avec des séances auxiliaires pour les parents et les enseignants afin de soutenir leurs enfants en ligne sur des sujets comme le contrôle parental et les activités en ligne populaires auprès des jeunes.

Québec

Royal Institution for the Advancement of Learning, Université McGill, Centre des médias, de la technologie et de la démocratie | Cybersécurité

L’Assemblée des jeunes sur la sécurité en ligne est une assemblée citoyenne dirigée par des jeunes sur la sécurité en ligne des enfants axée sur les expériences des jeunes Canadiennes et Canadiens pour informer les décideurs canadiens sur la meilleure façon de protéger et d’autonomiser les enfants en ligne. Les participantes et participants proviendront de chaque province et territoire et une attention particulière sera accordée à certains jeunes des communautés autochtones, nordiques et rurales.



À propos de CIRA et de ses subventions

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de tous les Canadiens. L’organisation offre également un registre de qualité entreprise, ainsi que des services de DNS et de cybersécurité aux organisations partout au Canada et dans le monde. Étant une organisation à but non lucratif formée de membres, CIRA s’est fixé un objectif bien plus vaste qui repose dans la promotion d’un Internet de confiance pour les Canadiens. Les subventions de CIRA représentent une de nos plus précieuses contributions à cet objectif et financent des projets dans les domaines de l’infrastructure, de la littératie numérique, de la cybersécurité et du leadership communautaire. Chaque nom de domaine .CA enregistré ou renouvelé contribue à ce programme.

