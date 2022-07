DIAGNOS poursuit son expansion au Canada avec le lancement de ses services en cliniques d'endocrinologie avec son partenaire de distribution Labtician Ophthalmics

English French

BROSSARD, Québec, 27 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE, est fière de poursuivre son expansion au Canada avec le lancement de ses services dans les cliniques d'endocrinologie avec son partenaire de distribution Labtician Ophthalmics.



DIAGNOS annonce le lancement par Labtician Ophthalmics (« Labtician ») du déploiement des systèmes de détection de pathologies de DIAGNOS dans un réseau de cliniques d'endocrinologie offrant des soins à plus de 77 000 patients à travers le Canada. Cette percée dans le marché des cliniques d'endocrinologie est le résultat de l'entente de partenariat signée par les deux entreprises en février 2021 pour augmenter la présence de DIAGNOS et accélérer sa croissance au Canada tout en visant à répondre aux besoins croissants en matière de suivi des patients diabétiques et hypertendus avec l'aide de la technologie de DIAGNOS.

« Notre expansion sur le marché de l'endocrinologie démontre notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie de croissance soutenue. Chaque clinique d'endocrinologie intégrant nos systèmes de détection de pathologies jette les bases et la possibilité de changer positivement la vie des gens, tout en nourrissant notre croissance avec l'ajout d'une source importante de revenus récurrents », a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS. « Nous sommes ravis de proposer notre approche d'intelligence artificielle à la gestion du diabète par le biais de systèmes de détection de pathologies qui permettent aux endocrinologues d'offrir les meilleurs résultats possibles et les plus durables aux patients ».

Le diabète est la première cause de cécité chez les adultes âgés de 20 à 74 ans. La maladie oculaire diabétique est un groupe de maladies associées au diabète. Ces maladies comprennent la rétinopathie diabétique, l'œdème maculaire diabétique, la cataracte et le glaucome. Toutes peuvent entraîner une perte de vision grave ou même la cécité, mais heureusement, des outils tels que ceux développés par DIAGNOS existent et permettent une détection précoce, un traitement rapide et la prévention d'une grave diminution de la qualité de vie des personnes atteintes de diabète.

« Notre décision de nous associer à DIAGNOS découle de notre volonté de satisfaire la demande de nos clients en matière de systèmes de détection des pathologies oculaires. Les solutions sophistiquées et en constante évolution développées par DIAGNOS fournissent aux cliniques d'endocrinologie des résultats d'examen ultra-rapides et une gradation harmonisée, ce qui se traduit par une qualité accrue des soins tout en réduisant les coûts et en améliorant les résultats médicaux », a expliqué le président de Labtician, M. Polydor Strouthos.



À propos de Labtician Ophthalmics

Avec 60 ans d’histoire au Canada, Labtician est passée d’un fabricant de produits ophtalmiques de qualité pour le marché mondial à un partenaire de commercialisation spécialisé pour le marché ophtalmique canadien. En sa qualité de partenaire de commercialisation, elle offre la « solution canadienne complète ». Labtician est activement impliquée dans tout le processus de commercialisation, du pré-lancement, au lancement, à l’exécution. Cela inclus l’aspect réglementaire, l’accès au marché, l’importation et la distribution ainsi que les activités de ventes et de marketing. À l’international, elle offre une expertise en commercialisation par l’intermédiaire de partenaires mondiaux.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Web www.labtician.com

Pour plus d’informations sur Labtician, veuillez communiquer avec info@labtician.com

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com .

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective. Rien ne garantit que l’information prospective s’avèrera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément nuancée par la présente mise en garde.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens de ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.