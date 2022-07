Bavarian Nordics vaccinefyldefabrik er blevet godkendt af de amerikanske og europæiske myndigheder

English Danish

Godkendelse af de amerikanske myndigheder sker efter en succesfuld inspektion af det amerikanske lægemiddelagentur, FDA

Europæisk godkendelse er opnået efter indsendelse af ansøgning til Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, i juni 2022

KØBENHAVN, Danmark, 27. juli 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har modtaget godkendelser fra de amerikanske og europæiske tilsynsmyndigheder til at fremstille JYNNEOS®/IMVANEX® koppe- og abekoppevaccine på selskabets fyldefabrik i Danmark. Med godkendelserne af færdigvareproduktionen – den proces, hvormed vaccinen formuleres og fyldes i hætteglas – får virksomheden nu lov til at levere vacciner fremstillet på eget anlæg til markederne i USA og EU.

Det amerikanske lægemiddelagentur, U.S. Food and Drug Administration (FDA) gennemførte i begyndelsen af juli 2022 en fremskyndet inspektion af fabrikken. Inspektionen omfattede færdigvareproduktionen af JYNNEOS®, som tidligere blev udført hos en kontraktproducent. Inspektionen blev afsluttet med succes og uden nogen observationer, hvilket nu har ført til godkendelsen af Bavarian Nordic som ny lægemiddelproducent af JYNNEOS.

Godkendelsen fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) blev givet efter behandling i Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) af en såkaldt type II-variation-ansøgning, indsendt af selskabet i juni 2022. I lighed med FDA-godkendelsen anerkender godkendelsen fra EMA Bavarian Nordic som den nye lægemiddelproducent af IMVANEX-vaccinen, i tillæg til den inspektion og tilhørende godkendelse, som tidligere er givet af de danske myndigheder ved Lægemiddelstyrelsen.

De fremskyndede godkendelser er blevet muliggjort via et tæt samarbejde mellem Bavarian Nordic og de regulatoriske myndigheder om datapakken og indsendelsesstrategien, og markerer det sidste skridt for selskabet i at opfylde strategien om at blive en best-in-class vaccineproducent, der kontrollerer hele værdikæden fra fremstilling, påfyldning, pakning og frigivelse til distribution af vacciner.

Paul Chaplin, administrerende direktør for Bavarian Nordic, udtaler: "Vi er stolte over at kunne annoncere en succesfuld inspektion og efterfølgende godkendelse af FDA af vores topmoderne fyldefabrik sammen med godkendelsen fra EMA. Godkendelserne, som understreger kvaliteten af vores vaccinefabrik, skal i høj grad tilskrives det store engagement fra vores dedikerede og dygtige medarbejdere. Vi er taknemmelige over for både FDA og EMA for at fremskynde deres arbejde under det igangværende udbrud af abekopper, som Verdenssundhedsorganisationen nu har udråbt til en global sundhedskrise, og vi ser frem til at fortsætte vores arbejde med sundhedsmyndigheder over hele kloden for at sikre forsyningen af vacciner mod abekopper.”

