Les LNC s'associent à ARC Canada pour faire avancer le développement du carburant

CHALK RIVER, Ontario, 27 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC), la principale organisation de science et de technologie nucléaires au Canada, sont heureux d'annoncer qu'ils ont conclu une entente de collaboration avec ARC Clean Energy Canada (ARC Canada), une équipe du Nouveau-Brunswick qui travaille à la mise au point et à l'homologation de sa technologie avancée de petit réacteur modulaire (PRM) refroidi au sodium. Financé par l'Initiative canadienne de recherche nucléaire (ICRN) des LNC, l'accord comprend des travaux visant à faire progresser les processus de développement et de fabrication de combustible pour la technologie des petits réacteurs modulaires avancés d'ARC Canada.



"Le développement du combustible est l'un des points forts de l'équipe des LNC ", a déclaré Jeff Griffin, vice-président de la science et de la technologie. "Nous avons soutenu le développement du combustible pour la technologie canadienne des réacteurs à eau lourde depuis ses débuts dans les années 1950 ; nous continuons à répondre aux besoins en combustible des réacteurs de faible puissance et de recherche partout au Canada et dans le monde ; et, au cours des dernières années, nous avons investi et accru nos capacités dans les technologies et les combustibles des petits réacteurs modulaires et avancés. Ce nouveau projet passionnant du ICRN bénéficiera de cette expérience, en aidant ARC Canada à rapprocher son produit de la commercialisation, tout en enrichissant notre ensemble de compétences pour soutenir cette industrie en croissance dans l'avenir."

En tant que laboratoire nucléaire national du Canada, les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) sont particulièrement qualifiés pour fabriquer et tester efficacement le combustible nucléaire sur le site des Laboratoires de Chalk River. Nos laboratoires de développement du combustible fabriquent des concepts et des prototypes de combustible pour réacteur et évaluent leur performance dans diverses conditions de réacteur simulées. Les LNC sont en mesure d'appuyer davantage les travaux grâce à des capacités d'analyse sur place, notamment des examens non destructifs, des examens métallographiques et céramographiques, des essais mécaniques, des mesures des propriétés thermiques et physiques et des analyses chimiques.

" Il s'agit d'une première étape importante vers l'établissement d'une capacité au Canada de fabriquer des assemblages de combustible pour la technologie ARC ", a déclaré Maggie Manley, ingénieure en systèmes de combustible, qui dirige le projet pour ARC Canada. "Notre collaboration avec les LNC, avec l'accès à leurs installations de classe mondiale et à leurs experts techniques qualifiés, est essentielle pour valider notre programme de qualification du combustible et notre approche de déploiement. ARC Canada est fier d'avoir été choisi pour s'associer à nos laboratoires nationaux alors que nous travaillons à un avenir énergétique propre."

La technologie d'ARC Canada est un petit réacteur modulaire avancé, conçu pour produire 100 MW d'énergie électrique, soit suffisamment pour alimenter une petite ville. La technologie d'ARC Canada est basée sur une conception éprouvée, utilisant un liquide de refroidissement au sodium et un combustible en alliage métallique d'uranium et de zirconium permettant un fonctionnement à une pression proche de la pression atmosphérique qui produit une vapeur de haute qualité pour la production d'électricité et les procédés industriels. Parmi les nombreux objectifs du projet ICRN, les LNC travailleront en partenariat avec ARC Canada afin d'établir la capacité de fabriquer des broches de combustible à liant métallique uranium-sodium en utilisant un matériau combustible de substitution. Bien que l'accord initial du ICRN soit axé sur un système pilote, le travail aboutira à un ensemble de procédures qualifiées pour le développement d'une chaîne de production complète pour soutenir la flotte canadienne.

Lancé en 2019, le programme d’ICRN a été établi par les LNC pour accélérer le déploiement des PRM au Canada en permettant la recherche et le développement, et en connectant l'industrie des PRM aux installations et à l'expertise au sein des laboratoires nucléaires nationaux du Canada. Parmi les nombreux avantages du programme, les participants optimisent leurs ressources, partagent leurs connaissances techniques et ont accès à l'expertise des Laboratoires nucléaires canadiens afin de faire progresser la commercialisation des technologies SMR.

Le prochain appel à propositions du CNRI devrait être publié plus tard cette année. Pour plus de détails sur le programme, veuillez consulter le site www.cnl.ca/CNRI.

