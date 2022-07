Elis : Résultats semestriels 2022

English French

Chiffre d’affaires record au 1er semestre 2022, notamment porté par une forte reprise de l’activité hôtelière

Ajustement satisfaisant des prix dans un contexte de forte inflation

Objectifs 2022 relevés et accélération du désendettement

Notations extra-financières en amélioration, récompensant la stratégie RSE du Groupe

Les résultats du 1er semestre confirment la force du modèle économique d’Elis dans un environnement incertain

Chiffre d’affaires de 1 783,8m€ (+29,7% dont +26,6% en organique)

Marge d’EBITDA ajusté 1 en baisse de -100pb à 32,3% du chiffre d’affaires

Marge d'EBIT ajusté 1 en amélioration de +350pb à 13,0% du chiffre d'affaires

Résultat net courant en hausse de +121,7% à 148,6m€

Résultat net courant par action en hausse de +119,5% à 0,61€ (nombre d'actions sur une base diluée)

Free cash-flow (après paiement des loyers) de 17,0m€

Levier d’endettement financier en baisse à 2,7x au 30 juin 2022





Forte croissance du chiffre d’affaires, tirée par la poursuite de la reprise de l’hôtellerie

En Hôtellerie-Restauration, l’activité a continué de rebondir et se situe désormais quasiment au niveau de 2019

L’activité du semestre en Santé, en Industrie et en Commerces & Services est supérieure d’environ +5% par rapport au niveau de 2019

La dynamique est toujours portée par (i) l’évolution des besoins en termes d’hygiène, de traçabilité et de produits & services responsables (ii) l’amélioration du taux de rétention liée à la bonne qualité de service maintenue pendant la crise et (iii) les gains de nouveaux contrats





Elis démontre à nouveau sa capacité à ajuster ses prix dans un contexte de forte inflation

Grande réactivité face à un contexte inflationniste fort : les négociations tarifaires menées depuis le

4 ème trimestre 2021 conduisent à un effet prix de près de +6% en moyenne sur le 1 er semestre 2022

Augmentation de la base de coûts d'environ +9% au 1 er semestre, entraînant une baisse de marge d'EBITDA ajusté de 100 points de base, en ligne avec nos attentes annuelles

semestre, entraînant une baisse de marge d’EBITDA ajusté de 100 points de base, en ligne avec nos attentes annuelles Conditions d’achat du gaz sécurisées à partir du second semestre et pour les prochaines années, pour une part importante des volumes





Finalisation de l’acquisition d’un acteur leader sur le marché mexicain

Le Groupe entre dans un 4 ème pays en Amérique latine ; le Mexique est un marché fragmenté et peu externalisé offrant un fort potentiel de croissance

pays en Amérique latine ; le Mexique est un marché fragmenté et peu externalisé offrant un fort potentiel de croissance Acquisition d’un acteur centenaire occupant une position de leader sur le marché mexicain avec un chiffre d’affaires de c. 85m€ en 2021 (au taux de change €/MX$ de juin 2022), une marge d’EBITDA d’environ 38% et une marge d’EBIT d’environ 18%

Montant initial de l’investissement lié à l’acquisition de 100% des titres (dont le cours de change a été fixé en mars 2022 à 23,6MX$/€) équivalent à un multiple de 5,0x l’EBITDA 2021 et 10,7x l’EBIT 2021





Mise à jour des perspectives 2022

Croissance organique du chiffre d’affaires annuel 2022 désormais attendue entre +18% et +20% (précédemment attendue entre +13% et +15%), portée par le rebond de l’activité hôtelière, l’ajustement de nos prix et le profil de croissance renforcé d’Elis

Le cours moyen du gaz (PEG Nord) constaté au 1 er semestre et les différentes couvertures mises en place par le Groupe pour le reste de l'année nous permettent de confirmer que la marge d'EBITDA ajusté 2022 devrait être en diminution de 100 points de base à 33,5%

EBIT ajusté 2022 désormais attendu au-dessus de 530m€ (précédemment attendu à environ 500m€)

Résultat net courant par action 2022 désormais attendu au-dessus de 1,45€ (précédemment attendu à environ 1,35€)

Free cash-flow 2022 (après paiement des loyers) toujours attendu à environ 200m€ en raison de l’impact mécanique du fort rebond de l’activité sur la variation du besoin en fonds de roulement et de l’augmentation du montant des investissements linge en lien avec l’inflation

Levier d’endettement financier au 31 décembre 2022 désormais attendu à environ 2,5x, en baisse de 0,5x sur l’année (précédemment attendu à environ 2,6x)

Saint-Cloud, le 27 juillet 2022 – Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être présent en Europe et en Amérique latine, publie ses résultats pour le 1er semestre 2022. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire et examinés ce jour par le conseil de surveillance. Ils ont par ailleurs fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

A l’occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« Au 1er semestre 2022, dans un environnement marqué par une instabilité macroéconomique et géopolitique, Elis a une nouvelle fois démontré la force et la flexibilité de son modèle. Le chiffre d’affaires du Groupe est en croissance de près de 30%, porté par une très forte reprise de l’activité hotellière et une demande toujours soutenue sur nos marchés en Santé, en Industrie et en Commerces & Services.

Notre stratégie se fonde sur un modèle décentralisé qui valorise, partout dans le monde, la proximité entre Elis et ses clients. Cette proximité et la fiabilité de notre service permettent de tisser avec nos clients une relation commerciale durable, dans laquelle Elis est un partenaire à part entière de leur activité et un rouage essentiel du tissu économique local.

C’est grâce à ce lien fort qui unit Elis et ses clients que le Groupe parvient, lorsque la situation l’exige, à maintenir une dynamique de prix permettant de compenser, en euros, une inflation particulièrement forte comme c’est le cas depuis près de 9 mois. Toutefois, la très forte augmentation des coûts de l’énergie constatée depuis le 2ème semestre 2021 pénalise, comme attendu, la marge d’EBITDA ajusté du semestre, mais la marge d’EBIT ajusté et le résultat net par action sont quant à eux en forte amélioration.

Ces bons résultats du 1er semestre 2022 nous permettent de relever nos objectifs annuels pour la plupart de nos agrégats financiers ; nous anticipons notamment une accélération du désendettement du Groupe, avec un levier d’endettement financier qui devrait s’établir à 2,5x au 31 décembre 2022.

La grande résilience dont Elis a fait preuve depuis le début de la crise, son savoir-faire opérationnel et son profil de croissance organique renforcé sont des atouts majeurs qui permettront au Groupe de continuer à affirmer son leadership dans tous les pays où il est présent. »

I. Résultats semestriels 202 2





Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022

En millions d’euros



T1 202 2

T2



S1



T1 202 1

T2



S1



T1 Var.



T2



S1 France 262,1 301,9 564,0 200,4 220,2 420,7 +30,8% +37,1% +34,1% Europe centrale 196,6 214,1 410,7 169,2 175,2 344,3 +16,2% +22,2% +19,3% Scandin. & Eur. de l’Est 135,3 145,0 280,2 117,2 118,9 236,1 +15,4% +21,9% +18,7% Royaume-Uni & Irlande 102,7 121,5 224,2 70,3 85,0 155,3 +46,0% +42,9% +44,3% Europe du Sud 65,2 85,1 150,3 42,6 52,5 95,1 +52,9% +62,2% +58,0% Amérique latine 64,2 76,8 141,0 53,0 59,4 112,4 +21,2% +29,3% +25,5% Autres 6,8 6,7 13,5 5,5 6,1 11,6 +22,4% +11,0% +16,4% Total 832,8 951,0 1 783,8 658,2 717,3 1 375,5 +26,5% +32,6% +29,7%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

En millions d’euros S1 2022 S1 2021 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 564,0 420,7 +34,1% - - +34,1% Europe centrale 410,7 344,3 +16,4% +2,2% +0,7% +19,3% Scandin. & Eur. de l’Est 280,2 236,1 +16,9% +2,8% -1,1% +18,7% Royaume-Uni & Irlande 224,2 155,3 +38,7% +2,2% +3,4% +44,3% Europe du Sud 150,3 95,1 +58,0% - - +58,0% Amérique latine 141,0 112,4 +8,8% +2,3% +14,4% +25,5% Autres 13,5 11,6 +14,5% - +1,9% +16,4% Total 1 783,8 1 375,5 +26,6% +1,5% +1,6% +29,7%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Croissance organique du chiffre d’affaires du 1er semestre 2022

Croissance organique

T1 2022 Croissance organique

T2 2022 Croissance organique

S1 2022 France +30,8% +37,1% +34,1% Europe centrale +14,1% +18,5% +16,4% Scandinavie & Eur. de l’Est +15,2% +18,6% +16,9% Royaume-Uni & Irlande +38,5% +38,8% +38,7% Europe du Sud +52,9% +62,2% +58,0% Amérique latine +10,0% +7,6% +8,8% Autres +19,3% +10,2% +14,5% Total +24,2% +28,9% +26,6%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022

En millions d’euros T2 2022 T2 2021 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 301,9 220,2 +37,1% - - +37,1% Europe centrale 214,1 175,2 +18,5% +2,9% +0,8% +22,2% Scandin. & Eur. de l’Est 145,0 118,9 +18,6% +4,0% -0,7% +21,9% Royaume-Uni & Irlande 121,5 85,0 +38,8% +2,0% +2,0% +42,9% Europe du Sud 85,1 52,5 +62,2% - - +62,2% Amérique latine 76,8 59,4 +7,6% +3,4% +18,3% +29,3% Autres 6,7 6,1 +10,2% - +0,8% +11,0% Total 951,0 717,3 +28,9% +1,9% +1,8% +32,6%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

EBITDA ajusté du 1er semestre 2022

En millions d’euros S1 2022

publié S1 2021

retraité1 Var. S1 2022 / S1 2021



France 209,7 153,2 +36,8% En % du chiffre d’affaires 37,0% 36,3% +70pb Europe centrale 121,5 111,2 +9,3% En % du chiffre d’affaires 29,4% 32,1% -270pb Scandinavie & Eur. de l’Est 100,7 92,1 +9,4% En % du chiffre d’affaires 35,9% 39,0% -310pb Royaume-Uni & Irlande 67,4 46,7 +44,2% En % du chiffre d’affaires 30,0% 30,1% = Europe du Sud 39,4 24,2 +62,8% En % du chiffre d’affaires 26,2% 25,4% +80pb Amérique latine 45,6 37,6 +21,4% En % du chiffre d’affaires 32,4% 33,5% -110pb Autres (7,9) (6,3) -25,4% Total 576,4 458,7 +25,7% En % du chiffre d’affaires 32,3% 33,3% -100pb

France

Le chiffre d’affaires est en forte croissance de +34,1% (intégralement organique). L’activité en Hôtellerie-Restauration a poursuivi son rebond et a retrouvé, depuis le mois de mai, le niveau de 2019. De plus, toutes nos lignes de métier affichent une très bonne dynamique commerciale, notamment en Vêtement professionnel et en Pest control. Enfin, la dynamique de prix est bonne et permet de compenser l’inflation de nos coûts.

La forte augmentation du chiffre d’affaires permet une amélioration de +70pb de la marge d’EBITDA ajusté du 1er semestre 2022, à 37,0%.

Europe centrale

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +19,3% (+16,4% en organique) et tous les pays de la zone affichent une croissance organique à 2 chiffres. L’activité en Santé et en Industrie est désormais supérieure aux niveaux de 2019. La Suisse, où la part du chiffre d’affaires réalisé en l’Hôtellerie-Restauration est élevée, est en forte croissance, tout comme le Belux où tous les segments sont bien orientés (Linge plat, Vêtement professionnel et Hygiène et bien-être).

La marge d’EBITDA ajusté est en repli de -270pb par rapport au 1er semestre 2021, à 29,4%. L’absentéisme lié au Covid a eu un impact négatif sur la productivité, particulièrement en Allemagne, et les négociations de hausse de prix sont plus difficiles dans cette région.

Scandinavie & Europe de l’Est

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +18,7% (+16,9% en organique), porté par la forte reprise de l’hôtellerie, notamment au Danemark. Tous les pays de la zone affichent une croissance organique à

2 chiffres. La dynamique commerciale est très bonne en Suède et en Norvège (en Vêtement professionnel dans les deux cas). En Santé, l’activité est désormais supérieure au niveau de 2019.

La marge d’EBITDA ajusté est en repli de -310pb par rapport au 1er semestre 2021, à 35,9%. La reprise de l’hôtellerie a un effet dilutif sur la marge de la zone, et les délais négociés de mise en place des ajustements de prix sont plus importants qu’ailleurs.

Royaume-Uni & Irlande

Le chiffre d’affaires de la région est en forte hausse de +44,3% (+38,7% en organique). L’activité en Hôtellerie-Restauration a poursuivi son rebond pour revenir, en juin, à environ -8% par rapport au niveau de 2019. La dynamique commerciale est bonne et nous enregistrons notamment des gains sur le marché de la Santé et dans notre activité Vêtement professionnel. Enfin, la dynamique de prix est également très bonne dans la zone : les capacités disponibles sont limitées et la plupart des acteurs privilégient donc les prix aux volumes.

La marge d’EBITDA ajusté est stable par rapport au 1er semestre 2021, à 30,0%. Le rebond de l’activité et la dynamique de prix permettent de compenser la forte inflation enregistrée dans la zone.

Europe du Sud

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +58,0% (intégralement organique). La région, très exposée au marché de l’Hôtellerie-Restauration (plus de 60% du chiffre d’affaires 2019), bénéficie du rebond marqué de l’activité qui est désormais supérieure au niveau de 2019. En Vêtement professionnel, l’activité continue de bénéficier d’une bonne dynamique commerciale et de l’accélération de l’externalisation ; l’activité en Santé et en Industrie est également supérieure aux niveaux de 2019. Enfin, la dynamique de prix de la zone est satisfaisante.

La forte augmentation du chiffre d’affaires permet une amélioration de +80pb de la marge d’EBITDA ajusté du 1er semestre 2022, à 26,2%.

Amérique latine

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +25,5% (+8,8% en organique). L’inflation est forte dans la région et la dynamique de prix est bonne ; cela contribue fortement à la croissance du semestre, et ce malgré le ralentissement prévu du chiffre d’affaires provenant des contrats temporaires signés pendant la crise sanitaire, aujourd’hui tous terminés. L’effet change est fortement positif sur le semestre (+14,4%).

La marge d’EBITDA ajusté est en repli de -110pb par rapport au 1er semestre 2021, à 32,4%. Cette baisse s’explique notamment par la base comparable élevée au 1er semestre 2021, où les contrats temporaires mentionnés précédemment tiraient la marge vers le haut.

Tableau de passage de l’EBITDA ajusté au résultat net

En millions d’euros S1 2022

publié S1 2021

retraité1 Var. EBITDA ajusté 576,4 458,7 +25,7% En % du chiffre d’affaires 32,3% 33,3% -100pb Dotations aux amortissements (344,0) (327,7) EBIT ajusté 232,4 131,0 +77,4% En % du chiffre d’affaires 13,0% 9,5% +350pb Résultat opérationnel courant 221,2 114,6 +93,0% Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (40,4) (40,1) Perte de valeur sur le goodwill (58,7) - Autres produits et charges opérationnels (1,2) (3,9) Résultat opérationnel 121,0 70,6 +71,2% Résultat financier net (28,9) (42,0) Charge d'impôt (38,1) (12,0) Résultat des activités poursuivies 53,9 16,7 +223,4% Résultat net 53,9 16,7 +223,4% Résultat net courant2 148,6 67,0 +121,7%

1 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

2 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Tableau de passage du résultat net au résultat net courant » de ce communiqué.

Les taux de marge et les variations sont calculés sur la base des valeurs exactes.

EBIT ajusté

En pourcentage du chiffre d’affaires, l’EBIT ajusté est en hausse de +350pb au 1er semestre 2022, en lien avec la baisse des investissements en linge en 2020 et 2021 qui conduit, comme attendu, à une évolution limitée des amortissements au 1er semestre (environ +5%).

Résultat opérationnel

Les principaux éléments entre l’EBIT ajusté et le résultat opérationnel sont :

Les charges sur plans d’actions gratuites qui correspondent au traitement comptable prévu par la norme IFRS 2. Elles sont en baisse de -5,3m€ au 1 er semestre 2022, par rapport au 1 er semestre 2021,

semestre 2022, par rapport au 1 semestre 2021, La dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises qui relève principalement de l’allocation de l’écart d’acquisition de Berendsen. Au 1 er semestre 2022, le poste est stable par rapport au 1 er semestre 2021,

semestre 2022, le poste est stable par rapport au 1 semestre 2021, La perte de valeur sur le goodwill : en Russie, le Groupe a comptabilisé à la date du 30 juin 2022 (conformément à la norme comptable), sur la base d’un coût moyen pondéré du capital de 26,3 % (contre 11,4 % au 31 décembre 2021), une perte de valeur sur le goodwill de 58,7m€ (au taux de change de 56,6RUB/€),

Les autres produits et charges opérationnels, très faibles au 1er semestre 2022, en l’absence de restructurations notables.

Résultat financier net

Au 1er semestre 2022, la charge financière nette est de 28,9m€. Elle est inférieure d’environ 13m€ par rapport au 1er semestre 2021, du fait de gains de change.

Résultat net

Le résultat net ressort à 53,9m€ au 1er semestre 2022, contre 16,7m€ au 1er semestre 2021.

Tableau de passage du résultat net au résultat net courant

En millions d’euros S1 2022 publié S1 2021 retraité1 Résultat net 53,9 16,7 Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises2 32,6 31,8 Perte de valeur sur le goodwill 58,7 - Gains de change exceptionnels2 (7,9) Charge IFRS 22 10,2 15,2 Autres produits et charges opérationnels2 1,0 2,9 Résultat net courant 148,6 67,0 Attribuable aux : - actionnaires de la société mère 148,6 66,9 - participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,1 Résultat net courant par action (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère 0,65 0,30 - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère 0,61 0,28

1 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

2 : Net de l’effet impôt.

Le résultat net courant ressort à 148,6m€ au 1er semestre 2022, en amélioration de +121,7% par rapport au 1er semestre 2021. Le résultat net courant par action est en hausse de +119,5% à 0,61€ (nombre d'actions sur une base diluée).

Tableau de flux de trésorerie

En millions d’euros S1 2022

publié S1 2021

retraité1 EBITDA ajusté 576,4 458,7 Eléments exceptionnels et variations de provisions (2,0) (7,4) Frais d’acquisitions et de cessions (1,7) (0,5) Autres (0,8) (0,7) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 571,9 450,0 Investissements nets (320,9) (255,5) Variation du besoin en fonds de roulement (81,6) 34,1 Intérêts financiers nets versés (y compris intérêts sur passifs locatifs) (53,2) (54,9) Impôts versés (50,8) (37,7) Paiement des passifs locatifs - principal (48,5) (45,1) Free cash-flow (après paiement des passifs locatifs) 17,0 90,9 Acquisitions de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (32,4) (42,3) Autres variations provenant des sociétés acquises/cédées (1,8) (3,6) Autres flux liés aux opérations de financement 0,9 3,4 Encaissements liés aux cessions de filiales, sous déduction de la trésorerie cédée - 0,0 Dividendes et distributions mis en paiement au cours de l’exercice (33,2) 0,0 Augmentation de capital, actions propres 0,4 17,5 Autres 5,5 12,5 Diminution de l’endettement net (43,5) 78,4 30 juin 2022 31 décembre

2021 Endettement financier net 3 187,3 3 143,9

1 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

Investissements nets

Au 1er semestre 2022, les investissements nets du Groupe ressortent à 18,0% du chiffre d’affaires, comparé à 18,6% au 1er semestre de l’année précédente. En valeur, les investissements augmentent d’environ 65m€ mais la forte progression du chiffre d’affaires sur la période fait diminuer le ratio.

Variation du besoin en fonds de roulement

Au 1er semestre 2022, la variation du besoin en fonds de roulement est fortement négative à c. -82m€, reflétant la très forte reprise de l’activité sur les créances clients et un niveau de stock plus important en préparation des vacances d’été. Le Groupe enregistre de bons ratios d’encaissements clients : le délai moyen de règlement de nos clients était de 55 jours au 30 juin 2022, comme au 30 juin 2021.

Free cash-flow

Au 1er semestre 2022, le Groupe délivre un free cash-flow (après paiement des passifs locatifs) de 17,0m€, en ligne avec la saisonnalité normative de génération de cash du Groupe. Au 1er semestre 2021, le free cash-flow avait fortement bénéficié d’une variation atypique du besoin de fonds de roulement.

Endettement financier net et financement

L’endettement net du Groupe au 30 juin 2022 est de 3 187,3m€, contre 3 143,9m€, au 31 décembre 2021 et 3 202,6m€ au 30 juin 2021. Le levier d’endettement financier s’élève à 2,7x au 30 juin 2022, contre 3,0x au 31 décembre 2021.

Au 1er semestre 2022, Elis a placé, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 300m€ d’obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 5 ans et offrant un coupon fixe annuel de 4,125%.

Le Groupe a de plus signé un nouveau financement au format USPP pour un montant de 175m$ avec un groupe d’investisseurs américains emmené par Barings. Les nouvelles obligations émises ont une maturité de 10 ans (Juin 2032) et offrent aux investisseurs un coupon de 4,32% en dollar. Celles-ci ont été intégralement converties en euro pour un montant total de 159m€ par Elis, qui paiera un coupon final en euro de 3%.

Distribution au titre de l’exercice 2021

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société du 19 mai 2022 a donné à chaque actionnaire le choix de recevoir le paiement du dividende au titre de l’exercice 2021 de 0,37€ par action en numéraire ou en actions nouvelles de la Société. Le prix d’émission des actions nouvelles émises en paiement du dividende a été fixé à 12,96€. À la clôture de la période d’option, 60,02% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions du dividende au titre de l’exercice 2021. Le montant du dividende au titre de l’exercice 2021 versé en numéraire aux actionnaires n’ayant pas opté pour le paiement en actions s’élève à 33,2m€ (hors commissions) et a été payé en juin.

Mise à jour des perspectives 2022

La poursuite de la reprise de l’activité, meilleure qu’attendue au 1er semestre 2022, ainsi que la bonne dynamique de prix nous permettent d’anticiper désormais une croissance organique du chiffre d’affaires 2022 comprise entre +18% et +20% sur l’année (précédemment attendue entre +13% et +15%). L’hypothèse de travail sous-jacente est que l’activité en Hôtellerie-Restauration est attendue, au second semestre, au niveau de 2019.

Dans un contexte de très forte inflation, notamment des prix de l’énergie, la marge d’EBITDA ajusté 2022 est toujours attendue à environ 33,5%. Le cours moyen du gaz (PEG Nord) constaté au 1er semestre et les différentes couvertures mises en place par le Groupe pour le reste de l’année nous garantissent un prix du gaz moyen sur l’année proche de 100€/MWh, en ligne avec les indications données en mars lors de la publication des résultats annuels 2021.

L’EBIT ajusté 2022 est désormais attendu au-dessus de 530m€ (précédemment attendu à environ 500m€), en lien avec la forte dynamique de chiffre d’affaires au 1er semestre.

Le Résultat net courant par action 2022 est désormais attendu en augmentation au-dessus de 1,45€ (précédemment attendu à environ 1,35€).

Le free cash-flow 2022 (après paiement des loyers) est toujours attendu à environ 200m€ en raison de l’impact du fort rebond de l’activité sur le besoin en fonds de roulement et sur l’augmentation des investissements linge.

Le levier d’endettement financier au 31 décembre 2022 est désormais attendu à environ 2,5x, en baisse de 0,5x sur l’année (précédemment attendu à environ 2,6x).

II. Acquisition d’un des leaders du marché mexicain





Présentation de l’entreprise acquise

Il s’agit d’un groupe privé centenaire, acteur leader sur le marché mexicain, qui fournit principalement du linge plat et des vêtements de travail à des clients sur le marché de la Santé. Le groupe dispose de 11 sites de production, 12 centres de distribution ainsi qu’un atelier de confection. Il emploie plus de

2 600 personnes. Son chiffre d’affaires 2021 était de 85m€ (au taux de change €/MX$ de juin 2022) avec une marge d’EBITDA d’environ 38% et une marge d’EBIT d’environ 18%. L’activité est en forte croissance organique, portée par un marché mexicain en développement accéléré, et le groupe devrait générer une croissance organique annuelle proche de 10% dans les prochaines années.

Rationnel de l’acquisition

Poursuite du développement en Amérique latine, une zone à forte croissance organique pour Elis Elis rachète un acteur leader sur le marché mexicain, unique opérateur du marché à disposer d’un réseau national Le Mexique devient le 4 ème pays de la zone couvert par Elis, avec le Brésil, la Colombie et le Chili La croissance organique moyenne annuelle d’Elis en Amérique latine est de +9,4% depuis l’entrée du Groupe dans la région en 2014 Elis a un excellent historique en matière d’intégration d’acquisitions en Amérique latine, avec une dizaine d’acquisitions dans la région depuis 2014



L’économie mexicaine est stable et solide Taux d’inflation relativement bas (4% par an avant la crise sanitaire) et faible taux de chômage (3,5%) Taux de croissance du PIB d’environ 4% par an avant la pandémie et projections 2022 et 2023 à respectivement 1,7% et 1,9% Fort potentiel de croissance organique car l’externalisation y est encore limitée Potentiel de croissance externe : opportunités de bolt-ons supplémentaires dans un marché fragmenté Activité économique du Mexique fortement corrélée à l’activité américaine







Multiples d’acquisition attractifs

Le montant initial de l’investissement lié à l’acquisition de 100% des titres (dont le cours de change a été fixé en mars 2022 à 23,6MX$/€) équivaut à un multiple de 5,0x l’EBITDA 2021 et 10,7x l’EBIT 2021. Le management actuel, très expérimenté, reste en place pour accompagner la croissance future ; la transaction comporte de potentiels compléments de prix (earn-outs) à un multiple inférieur sur la période 2023-2025.

III. Autres informations





L’économie circulaire au cœur du modèle économique d’Elis

Elis propose à ses clients des produits qui sont entretenus, réparés, réutilisés et réemployés afin d’optimiser leur utilisation et leur durée de vie. Le Groupe sélectionne ainsi ses produits textiles sur la base de critères de durabilité assurant un grand nombre de cycles de lavage et dispose également d’ateliers de réparation. Elis a la conviction que le modèle d’économie circulaire, visant notamment à réduire les consommations de ressources naturelles en optimisant la durée de vie des produits, est une solution durable pour répondre aux enjeux environnementaux actuels.

Les services proposés par Elis se positionnent notamment comme une alternative durable :

Par rapport à l’achat ou à l’utilisation simple des produits : en les mutualisant entre plusieurs utilisateurs ou clients, et en cherchant en permanence à améliorer les processus industriels liés à leur entretien. A titre d’exemple, l’utilisation de vêtements de travail entretenus par Elis permet, par rapport à des vêtements entretenus à domicile ou en blanchisserie traditionnelle, de réduire les émissions de CO 2 jusqu’à 37% et la consommation d’eau de 48%. (Source : EY)

jusqu’à 37% et la consommation d’eau de 48%. (Source : EY) Par rapport à des produits à usage unique, dit jetables : en proposant des solutions réutilisables, le plus souvent entretenues localement, contribuant également à l’emploi et au développement économique des territoires. A titre d’exemple, l’utilisation de tenues de bloc opératoire réutilisables dans les établissements de santé permet une baisse comprise entre 31% et 62% des émissions de CO 2 en comparaison avec des tenues jetables (Source : Cleaner Environmental Systems)

Ces alternatives à des approches linéaires de consommation, permettent de plus à nos clients d’éviter des émissions de CO 2 et de contribuer à réduire leurs propres émissions.

La Fondation Ellen MacArthur estime quant à elle que « l’économie circulaire est nécessaire pour atteindre le Zéro Emissions Nettes » et que près de « 10 milliards de tonnes de CO 2 (soit 20% des émissions mondiales) pourraient être réduites grâce à une transition de nos modèles vers l’économie circulaire ». (https://climate.ellenmacarthurfoundation.org)

Notations extra-financières

Au 1er semestre 2022, Sustainalytics a amélioré la notation ESG d’Elis de 9pts à 15,5 (« risque faible »). La note MSCI d’Elis atteint 7,0 en juillet 2022 contre 5,6 en 2020. Elis a de plus obtenu la note de « A » à l’index Verité40 (groupe Axylia).

Après 5 années consécutives à recevoir la médaille d'Or au questionnaire EcoVadis, Elis obtient la médaille de Platine, récompense la plus élevée. Cette médaille positionne le Groupe dans le Top 1% des quelques 75 000 entreprises évaluées par EcoVadis.

En 2021, le Groupe a atteint la note de B au questionnaire Climat du CDP (Carbon Disclosure Project), une organisation à but non-lucratif qui réalise des évaluations indépendantes sur la base des informations mises à disposition par les entreprises sur leur stratégie, gestion, performance, engagement de leurs parties prenantes sur le climat, etc

Enfin, en 2021, Elis avait amélioré son score auprès de l’agence de notation Gaïa (83 en 2021 contre 80 en 2020).

Notre engagement Climat

Conscient des enjeux actuels liés au changement climatique, le Groupe s’est engagé dans une démarche de réduction de ses émissions alignées avec l’Accord de Paris et contribuant à maintenir l’augmentation de température en dessous de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Le Groupe présentera en fin d’année 2022, ses objectifs climat alignés avec la méthodologie de l’initiative Science Based Target (SBT).

Ces objectifs climat seront soumis au vote des actionnaires dans le cadre d’une résolution « Say on climate » à l’Assemblée Générale Mixte de mai 2023. Le Groupe a d’ores et déjà proposé à ses actionnaires, lors de l’Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2022, une résolution consultative visant à conforter cette démarche dans laquelle le Groupe entend s’engager. Cette résolution a été largement adoptée.

Retraitements des informations financières des exercices antérieurs

Le tableau suivant présente les retraitements effectués rétrospectivement sur l’état du résultat au 30 juin 2021 précédemment publié, en lien avec les regroupements d’entreprises (IFRS 3).

En millions d’euros S1 2021 publié IFRS 3 S1 2021

retraité Chiffre d’affaires 1 375,5 - 1 375,5 EBITDA ajusté 458,7 - 458,7 Dotations aux amortissements (327,6) (0,1) (327,7) EBIT ajusté 131,1 (0,1) 131,0 Résultat opérationnel courant 114,7 (0,1) 114,6 Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (39,7) (0,4) (40,1) Perte de valeur de goodwill - - - Autres produits et charges opérationnels (3,9) - (3,9) Résultat opérationnel 71,1 (0,5) 70,6 Résultat financier net (42,0) - (42,0) Charge d'impôt (12,1) 0,1 (12,0) Résultat des activités poursuivies 17,1 (0,4) 16,7 Résultat net 17,1 (0,4) 16,7

Définitions financières

La croissance organique du chiffre d’affaires (produits de l’activité ordinaire) du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions importantes » (telles que définies dans le Document de Base) réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l’effet de la variation des taux de change.

L’EBITDA ajusté est défini comme l’EBIT ajusté, avant dotations aux amortissements nets de la quote-part de subvention virée au compte de résultat.

La marge d’EBITDA ajusté est définie comme l’EBITDA ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

L’EBIT ajusté est défini comme le bénéfice net (ou la perte nette) avant résultat financier, charge d’impôt, quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, amortissement des relations clientèle, perte de valeur sur le goodwill, autres produits et charges opérationnels, frais financiers divers (services bancaires comptabilisés dans le résultat opérationnel) et charges IFRS 2 (paiements fondés sur des actions).

La marge d’EBIT ajusté est définie comme l’EBIT ajusté divisé par le chiffre d’affaires.





Afin de prendre en compte les précisions publiées le 29 octobre 2021 par l’ESMA (European Securities and Markets Authority) sur les indicateurs alternatifs de performance, le Groupe a rajouté le terme

« ajusté » dans les définitions ci-dessus. Le contenu de ces indicateurs reste toutefois inchangé par rapport aux exercices précédents.

Le free cash-flow est défini comme l’EBITDA ajusté moins ses éléments non-cash et diminué de la variation de besoin en fonds de roulement, des achats de linge, des investissements industriels (nets des cessions), de l’impôt payé, des intérêts financiers payés et des paiements des passifs locatifs.

Le levier d’endettement financier correspond au covenant financier tel que défini dans le nouveau contrat de financement bancaire signé en 2021 : leverage ratio = endettement financier net / EBITDA ajusté pro forma des acquisitions finalisées au cours des 12 derniers mois et après synergies.

Répartition géographique

France Europe centrale : Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Pologne, Belgique, Autriche, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Luxembourg Scandinavie & Europe de l’Est : Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Lettonie, Estonie, Lituanie, Russie Royaume-Uni & Irlande Europe du Sud : Espagne & Andorre, Portugal, Italie Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie



Présentation des résultats du 1er semestre 2022 d’Elis (en anglais)

Date : Mercredi 27 juillet 2022 à 18h00, heure de Paris

Intervenants : Xavier Martiré, Président du Directoire et Louis Guyot, Directeur Administratif et Financier

Lien pour le w ebcast : https://edge.media-server.com/mmc/p/gb3pt7ym

Lien pour la c onférence téléphonique et la session de questions/réponses :

https://register.vevent.com/register/BI777ccae0b0b64285997d312ea752958c

Une présentation sera mise en ligne à 17h50, heure de Paris, sur le site corporate d’Elis : https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee

Déclarations de nature prévisionnelle

Ce document peut contenir des éléments relatifs aux perspectives du Groupe. Ces perspectives sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe à la date du présent communiqué. Ces données et hypothèses sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et fiscal ou en fonction d’autres facteurs dont le Groupe n’aurait pas eu connaissance à la date du présent communiqué. En outre, la matérialisation de certains risques, en particulier ceux décrits au chapitre 4 « Gestion des risques et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 disponibles sur le site internet d’Elis (www.elis.com), pourrait avoir un impact sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe et donc se traduire par un écart entre les chiffres effectifs et ceux fournis ou suggérés par les perspectives présentées dans ce document. Elis ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision des perspectives du Groupe ou des données, hypothèses ou estimations susmentionnées, sous réserve des exigences législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, la réalisation des perspectives suppose le succès de la stratégie du Groupe. Le Groupe ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à la réalisation des perspectives figurant ci-dessus.

Prochaines informations

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 : 26 octobre 2022 (après bourse)

Contact

Nicolas Buron - Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com



Extrait des comptes semestriels consolidés condensés

État du résultat net consolidé intermédiaire

(en millions d'euros) 30/06/2022 30/06/2021 (non audité) retraité Produits de l'activité ordinaire 1 783,8 1 375,5 Coût du linge, des appareils et des autres consommables (273,1) (253,3) Coûts de traitement (698,3) (508,6) Coûts de distribution (276,4) (216,1) Marge brute 536,1 397,5 Frais de vente, généraux et administratifs (319,1) (284,4) Pertes de valeur nettes sur créances clients et autres créances 4,1 1,5 Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d'entreprises, perte de valeur sur le goodwill et avant autres produits et charges opérationnels 221,2 114,6 Dotations aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d'entreprises (40,4) (40,1) Perte de valeur sur le goodwill (58,7) - Autres produits et charges opérationnels (1,2) (3,9) Résultat opérationnel 121,0 70,6 Résultat financier net (28,9) (42,0) Résultat avant impôt 92,0 28,7 Charge d'impôt (38,1) (12,0) Résultat des activités poursuivies 53,9 16,7 Résultat des activités abandonnées, net d'impôt - - RESULTAT NET 53,9 16,7 Attribuable aux : - actionnaires de la société mère 53,9 16,6 - participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,1 Résultat par action (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère €0,24 €0,07 - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère €0,24 €0,07 Résultat par action des activités poursuivies (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère €0,24 €0,07 - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère €0,24 €0,07

État de la situation financière consolidée intermédiaire

Actif

(en millions d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 (non audité) retraité Goodwill 3 814,9 3 818,7 Immobilisations incorporelles 714,4 752,7 Actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation 439,7 439,4 Immobilisations corporelles 1 973,7 1 911,0 Autres participations 0,1 0,1 Autres actifs non courants 80,7 64,7 Actifs d'impôt différé 35,1 31,5 Actifs liés aux avantages au personnel 51,2 51,8 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 7 109,8 7 070,0 Stocks 164,0 138,6 Actifs sur contrats 49,2 38,1 Clients et autres débiteurs 716,2 599,8 Actifs d'impôt exigible 22,3 17,2 Autres actifs 26,4 18,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 606,3 160,1 Actifs détenus en vue de la vente 0,4 0,4 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 1 584,8 973,1 TOTAL ACTIF 8 694,6 8 043,1

Passif et capitaux propres

(en millions d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 (non audité) retraité Capital émis 228,2 224,1 Primes liées au capital 2 438,5 2 531,6 Réserve sur actions propres (1,1) (1,6) Autres réserves (258,8) (322,7) Résultats accumulés non distribués 709,0 581,4 CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 3 115,7 3 012,9 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 0,8 0,7 CAPITAUX PROPRES 3 116,5 3 013,7 Provisions 91,2 89,9 Passifs liés aux avantages au personnel 87,0 105,9 Emprunts et dettes financières 3 097,9 3 084,5 Passifs d'impôt différé 286,2 283,0 Passifs locatifs 368,1 367,2 Autres passifs non courants 29,3 33,1 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 3 959,8 3 963,5 Provisions - part à moins d'un an 13,7 12,6 Dettes d'impôt exigible 22,7 28,2 Fournisseurs et autres créditeurs 306,8 262,4 Passifs sur contrats 76,8 75,8 Passifs locatifs - part à moins d'un an 88,8 86,3 Autres passifs 413,8 381,1 Concours bancaires courants et part des emprunts à moins d'un an 695,7 219,5 Passifs directement liés aux actifs détenus en vue de la vente - - TOTAL DES PASSIFS COURANTS 1 618,3 1 065,9 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 8 694,6 8 043,1

Etat des flux de trésorerie consolidés intermédiaires

(en millions d'euros)

(non audité) 30/06/2022 30/06/2021

retraité Résultat net consolidé 53,9 16,7 Charge d'impôt 38,1 12,0 Résultat financier net 28,9 42,0 Perte de valeur sur le goodwill 58,7 - Paiements en actions 9,8 14,1 Dotations nettes aux amortissements et provisions 383,6 364,9 Quote-part de subvention virée au compte de résultat (0,3) (0,1) Plus et moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 1,1 0,5 Autres (1,8) - CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 571,9 450,0 Variation des stocks (24,5) 4,1 Variation des clients, autres débiteurs et actifs sur contrats (118,6) (31,7) Variation des autres actifs (3,1) 1,0 Variation des comptes fournisseurs et autres créditeurs 33,9 24,0 Variation des passifs sur contrats et autres passifs 30,8 34,1 Variation des autres postes (1,0) 0,8 Avantages au personnel 0,9 1,7 Impôts versés (50,8) (37,7) FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ 439,6 446,4 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles (11,0) (8,9) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles - - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles (315,7) (250,0) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 5,6 3,3 Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (32,4) (42,3) Encaissements liés aux cessions de filiales, sous déduction de la trésorerie cédée - - Variation des prêts et avances consentis 0,6 (1,6) Dividendes reçus - - Subventions d'investissement 0,3 0,2 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (352,7) (299,4) Augmentation de capital (0,0) 10,3 Actions propres 0,4 7,2 Dividendes et distributions mis en paiement au cours de l'exercice - versés aux actionnaires de la société mère (33,2) - - versés aux minoritaires des sociétés intégrées - - Variation de l'endettement (a) 485,7 (55,7) - Encaissements liés aux nouveaux emprunts 739,6 262,2 - Remboursements d'emprunts (254,0) (318,0) Paiements de passifs locatifs - principal (48,5) (45,1) Intérêts financiers nets versés (y compris intérêts sur passifs locatifs) (53,2) (54,9) Autres flux liés aux opérations de financement 0,9 3,4 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 352,1 (134,8) VARIATION DE TRÉSORERIE 439,0 12,2 Trésorerie à l'ouverture 160,1 137,6 Incidence de la variation du cours des devises sur la trésorerie 6,8 2,6 TRÉSORERIE A LA CLÔTURE 605,8 152,4 (a) variation nette des lignes de crédit





1 Les définitions financières sont présentées en page 9 de ce communiqué. Afin de prendre en compte les précisions publiées le 29 octobre 2021 par l’ESMA (European Securities and Markets Authority) sur les indicateurs alternatifs de performance, le Groupe a rajouté le terme « ajusté » aux indicateurs d’EBITDA et d’EBIT. Le contenu de ces indicateurs reste toutefois inchangé par rapport aux exercices précédents.

