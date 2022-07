ARAMIS GROUP - Bilan semestriel contrat de liquidité

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 27 juillet 2022

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Aramis Group à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

87.500 titres

654.395,00 €

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2021 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22.500 titres

1.140.644,00 €

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2022 il a été négocié un total de :

Nombre

de transactions Nombre

de titres Montant

en euros Achat 2 691 292 408 2 239 541,20 Vente 1 703 227 408 1 753 292,35

***

À propos d’Aramis Group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Au premier semestre de l’exercice fiscal 2022, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 873 millions d’euros, vendu plus de 41 000 véhicules à particulier et enregistré plus de 40 millions de visites sur ses sites Internet. À fin mars 2022, le Groupe comptait plus de 1 800 collaborateurs, un réseau de 60 agences et quatre sites industriels de reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group

Contact Investisseurs

Alexandre Leroy

Directeur des relations investisseurs

alexandre.leroy@aramis.group

+33 (0)6 58 80 50 24

Pièce jointe