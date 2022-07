MARE NOSTRUM : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 de 84,4 M€ - Niveau historique dépassé

MARE NOSTRUM

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 de 84,4 M€ (+ 11%)

Progression de l’ensemble des activités

Niveau historique dépassé

Grenoble, le 27 juillet 2022 – 18h. - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, confirme la tendance positive du début d’année avec un chiffre d’affaires de 44,7 M€ sur le 2ème trimestre 2022, en croissance de 8%. Cette nouvelle progression des activités permet au Groupe de dépasser, une nouvelle fois, ses niveaux historiques et porte le chiffre d’affaires semestriel à 84,4 M€ qui s’apprécie ainsi de 11,5% par rapport au S1 2021 et de + 3,4% par rapport au S1 2019 (81,6 M€).

En millions d’euros 2022 2021 Variation

en % CA 1er trimestre 39,7 34,4 + 15% CA 2ème trimestre 44,7 41,3 + 8% CA 1er semestre 84,4 75,7 + 11%

Chiffres 2022 non audités

L’activité Travail Temporaire s’établit à 38,4 M€ sur le 2ème trimestre 2022, en croissance de + 7% par rapport au T2 2021. Bénéficiant de cette bonne dynamique et d’une demande soutenue dans le secteur du BTP, le chiffre d’affaires s’élève à 72,1 M€ sur le 1er semestre 2022 et progresse de +10 % comparé au S1 2021, suivant ainsi la tendance du marché du Travail Temporaire en croissance de +10%1 sur la période. La division représente 85% du CA du Groupe contre 87% l’an passé, et profite de la montée en puissance progressive de la diversification dans les secteurs Tertiaire, Transport, Logistique et Agroalimentaire.

Face à la pénurie de compétences qui demeure un enjeu majeur pour les entreprises, l’activité Formation (6% du CA du Groupe) continue sa progression avec un chiffre d’affaires semestriel de

4,8 M€ en croissance de +21% (4 M€ au S1 2021). L’activité, qui accompagne les entreprises et les demandeurs d’emploi afin de mettre en adéquation l’offre et les compétences des candidats, est principalement portée par les activités d’AT Patrimoine (large offre de prestations auprès des syndics immobiliers) et de Platinium CQFT (formations réglementaires et sécurité). L’ouverture d’un 2ème CFA Arcadia en Bourgogne Franche-Comté, opérationnel dès la rentrée de septembre 2022, viendra renforcer l’offre du Groupe et formera aux métiers de la construction qui connaissent une forte demande tels que Maçon Voirie et Réseaux Divers (VRD) et Coffreur bancheur (gros œuvre pour le dressage de murs en béton armé).

L’activité Portage Salarial (5% du CA Groupe), offrant flexibilité aux entreprises et sécurité aux indépendants, voit son chiffre d’affaires progresser de +9% sur le semestre pour s’élever à 4,5 M€ (4,1 M€ en 2021). De son côté, l’activité Prestations de services RH & Autres progresse significativement (+72%), grâce aux contributions des dernières acquisitions Uni’TT et L’Agence Unique, et s’établit à 1,9 M€ contre 1,1 M€ au S1 2021. A périmètre comparable, l’activité organique reste cependant très dynamique et progresse de +25% pour s’inscrire à 1,4 M€.

Le chiffre d’affaires de l’activité Recrutement s’élève à 1 M€ en progression de 18% comparé au S1 2021 (0,9 M€).

Après avoir retrouvé ses meilleurs niveaux, Mare Nostrum devrait renouer avec la profitabilité nette sur l’exercice 2022. Le Groupe va poursuivre sa croissance avec pour ambition d’atteindre les 240 M€ d’ici 2024 et s’établir en tant qu’acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.



Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochains RDV :

28 septembre 2022 : Forum Lyon Pôle Bourse au Palais du Commerce de Lyon

3 octobre 2022 : Résultats du 1er semestre 2022

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 18 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance dynamique. Il s’appuie sur plus de 400 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum dispose du statut « Entreprise innovante » de Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts

MARE NOSTRUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu AELIUM

Investisseurs

Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

marenostrum@aelium.fr





1 PrismEmploi (Janvier à Mai 2022) + estimation interne (Juin 2022)

Pièce jointe