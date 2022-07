[Communiqué de presse] Le Groupe iliad met en place trois nouvelles lignes de financement pour un montant total de 5 milliards d’euros

French English

Communiqué de presse

Paris, le 27 juillet 2022

Le Groupe iliad met en place trois nouvelles lignes de financement pour un montant total de 5 milliards d’euros

Le Groupe iliad annonce ce jour le succès du placement de trois lignes de financements bancaires pour un montant total de 5 milliards d’euros auprès d’un pool de 23 banques internationales de premier plan.



Avec cette opération, le Groupe iliad renforce sa structure financière ainsi que sa liquidité, et allonge la maturité moyenne de sa dette. Ces importantes liquidités vont permettre d’accompagner le Groupe dans son développement et sa croissance.



Ce financement se décompose de la façon suivante :

La mise en place d’un nouveau crédit à terme d’un montant de 1 milliard d’euros, remboursable in fine dans 5 ans ;





La mise en place d’une nouvelle facilité d’un montant de 2 milliards d’euros et d’une maturité maximale de 2,5 ans, permettant à iliad de bénéficier d’une agilité financière sans contrainte ;





Le refinancement de la ligne de crédit renouvelable existante, avec une augmentation de sa taille à 2 milliards d’euros (contre 1,65 milliard d’euros précédemment), et une extension de sa maturité jusqu’à 7 ans (contre une maturité résiduelle de 3 ans actuellement).

Le message de Nicolas Jaeger, DGD Finance du Groupe iliad : « Cette opération a rencontré une forte demande, témoignant une nouvelle fois du fort soutien de nos partenaires bancaires et de leur confiance dans la poursuite de notre plan Odyssée 2024, ainsi que dans la stratégie de développement en Europe du Groupe iliad. »

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis CIB et Société Générale, en tant que Coordinateurs Globaux, Bank of America, Commerzbank, Crédit Industriel et Commercial, J.P. Morgan, Helaba, SMBC, UniCredit en tant que Arrangeurs initiaux et Banco Sabadell, Banco Santander, Bank of China, Bayerische Landesbank, Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d’Ile de France, Crédit Lyonnais, Erste Group Bank, Goldman Sachs, La Banque Postale, MUFG, Raiffeisen Bank International, Royal Bank of Canada en tant que Arrangeurs additionnels, ont accompagné le Groupe iliad dans la mise en place de ce financement.





A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 15 000 collaborateurs au service de 41 millions d’abonnés actifs et a généré un chiffre d’affaires pro forma de 7,6 milliards d’euros en 2021. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin mars 2022, 20,7 millions d’abonnés particuliers (13,7 millions d’abonnés mobiles et 7,0 millions d’abonnés fixes). En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est désormais le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin mars 2022 plus de 8,8 millions d’abonnés. Après l’acquisition en novembre 2020 de l’opérateur mobile polonais Play, le Groupe iliad est devenu le 6ème opérateur mobile en Europe en nombre d’abonnés (hors M2M). Avec l'acquisition de l’opérateur fixe UPC Polska, finalisée le 1er avril 2022, le Groupe iliad a pour ambition de devenir un des leaders de la convergence en Pologne.





