Vaxart ofrece una nueva actualización sobre el voto por delegación e insta a todos los accionistas registrados a fecha del 11 de abril de 2022 a votar antes del 3 de agosto de 2022, a las 11:59 p. m. ET.

French German Italian Spanish Dutch Chinese (Traditional)

La Propuesta Clave n.º 2 necesita un 0,9 % adicional de votos de las acciones en circulación para su aprobación



Las Firmas Asesoras Independientes destacadas, ISS y Glass Lewis, apoyan la Propuesta n.º 2

SOUTH SAN FRANCISCO, California, July 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaxart, Inc: (Nasdaq: VXRT) ha instado hoy a sus accionistas registrados a 11 de abril de 2022 a votar sobre su delegación si aún no lo han hecho y los ha animado a votar a favor de todas las propuestas de delegación, incluida la Propuesta de Delegación n.º 2.

La empresa también recuerda a quienes hayan votado previamente en contra de la Propuesta de Delegación nº 2 que pueden cambiar su voto a favor de la misma si emiten sus papeletas antes de la fecha límite del miércoles 3 de agosto de 2022, a las 11:59 p. m. hora del este.

La Propuesta n.º 2 es una modificación del Certificado de Constitución reformado de la empresa para aumentar el número autorizado de acciones ordinarias a 250 millones de acciones.

"La Propuesta n.º 2 es de gran importancia tanto para los accionistas como para la empresa, ya que nos permitiría seguir trabajando para desbloquear y crear valor mediante la inversión en la empresa para que podamos avanzar en nuestros programas", declaró Andrei Floroiu, Director General de Vaxart. "Además, nos permitiría mantener un balance sólido y permanecer en una fuerte posición competitiva, así como seguir atrayendo y reteniendo a los principales talentos. Instamos encarecidamente a los accionistas a votar antes de la fecha límite del 3 de agosto de 2022.

"La gran mayoría, más del 80 %, de las acciones que han votado están a favor de la Propuesta n.º 2, incluidas 8,3 millones de acciones más en apoyo de la Propuesta n.º 2 gracias a nuestro seminario web de preguntas y respuestas de los inversores del 22 de junio. Agradecemos a esos accionistas su voto", dijo el Sr. Floroiu. "Hasta el momento el 49,1 % de las acciones en circulación de Vaxart ha votado a favor de la Propuesta n.º 2, lo que significa que, para que se apruebe la misma, se necesita un 0,9 % de acciones en circulación adicional a favor".

Puede ver una grabación del webcast de preguntas y respuestas de los inversores aquí , y también su transcripción aquí .

Las dos empresas líderes en el asesoramiento de voto independiente, Institutional Shareholder Services ("ISS") y Glass Lewis, recomiendan que los accionistas apoyen la Propuesta n.º 2. Para más detalles sobre la Propuesta n.º 2, consulte la página de preguntas frecuentes de los inversores aquí .

La Junta Anual de Accionistas de Vaxart de 2022 fue aplazada para el jueves 4 de agosto de 2022, a las 12:30 p. m. hora del este.

Se insta a los accionistas registrados a 11 de abril de 2022 a que voten en línea en (1) http://www.proxyvote.com, (2) por teléfono llamando al número gratuito (800) 690-6903, o, (3) si optaron por recibir la documentación relacionada con la delegación de forma impresa, por correo, marcando, fechando y firmando su credencial de apoderado y remitiéndola en el sobre con el franqueo pagado adjunto.

Los accionistas de Vaxart que necesiten ayuda con el voto de sus acciones pueden ponerse en contacto con el representante de Vaxart, MORROW SODALI, por correo electrónico en Vxrt.info@investor.morrowsodali.com o por teléfono en el (203) 658-9400 (internacional) o el ( 800) 662-5200 (gratuito).

Asimismo, se insta a los accionistas de Vaxart a que lean la información declarativa definitiva en el Anexo 14A presentada por Vaxart ante la SEC el 28 de abril de 2022, al igual que todos los demás documentos pertinentes presentados ante la SEC para obtener información importante sobre la Propuesta n.º 2 y las demás propuestas que se someterán a la votación en la asamblea anual.

Acerca de Vaxart

Vaxart es una compañía de biotecnología en fase clínica que desarrolla una gama de vacunas recombinantes orales y que cuenta con su propia estrategia de administración. Las vacunas Vaxart se han diseñado para ser administradas mediante comprimidos que pueden almacenarse y enviarse sin refrigeración, eliminando además el riesgo de heridas por las jeringuillas. Vaxart sostiene que su propia estrategia de administración de vacunas en comprimidos es adecuada para proporcionar vacunas recombinantes, lo cual posiciona a la compañía para desarrollar versiones orales de las vacunas actualmente comercializadas y para diseñar vacunas recombinantes para nuevas indicaciones. Los programas de desarrollo de Vaxart incluyen actualmente vacunas en comprimidos diseñadas para proteger contra el coronavirus, el norovirus, la gripe estacional y el virus respiratorio sincitial (VRS), al igual que una vacuna terapéutica contra el virus del papiloma humano (VPH), la primera indicación inmuno-oncológica de Vaxart. Vaxart ha presentado numerosas solicitudes de patente, nacionales e internacionales, sobre su tecnología patentada y sus creaciones para la vacunación oral con adenovirus y agonistas del TLR3.

Nota sobre las declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que implican importantes riesgos e incertidumbres. Todas las declaraciones, excepto las relativas a hechos históricos, incluidas en este comunicado de prensa en relación con la estrategia, las perspectivas, los planes y los objetivos de Vaxart, los resultados de los ensayos preclínicos y clínicos, los acuerdos de comercialización y las licencias, así como las creencias y expectativas de la dirección son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas pueden ir acompañadas de palabras como "debería", "cree", "podría", "potencial", "hará", "se espera", "se anticipa", "se planea" y otras palabras y términos del mismo sentido. Ejemplos de tales declaraciones incluyen, pero no se limitan a, declaraciones relacionadas con la capacidad de Vaxart para desarrollar y comercializar sus productos candidatos, incluyendo sus productos de refuerzo de vacunas; las expectativas de Vaxart con respecto a los resultados clínicos y los datos de ensayos; y las expectativas de Vaxart sobre la eficacia de sus productos candidatos. Vaxart puede no lograr realmente los planes, llevar a cabo las intenciones, o cumplir con las expectativas o proyecciones divulgadas en las declaraciones prospectivas, y no se debe confiar en exceso en estas declaraciones prospectivas. Los resultados o eventos reales pueden diferir sustancialmente de los planes, intenciones, expectativas y proyecciones divulgadas en las declaraciones prospectivas. Varios factores importantes podrían hacer que los resultados o acontecimientos reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas que hace Vaxart, entre ellos las incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo, incluida la capacidad de cumplir con los puntos finales clínicos previstos, las fechas de inicio y/o finalización de los ensayos clínicos, las fechas de presentación reglamentaria, las fechas de aprobación reglamentaria y/o las fechas de lanzamiento, así como la posibilidad de nuevos datos clínicos desfavorables y análisis adicionales de los datos clínicos existentes; aunque sean aprobados por la FDA o por las autoridades reguladoras de otros países, cabe la posibilidad de que los productos candidatos de Vaxart no logren una amplia aceptación en el mercado; que un colaborador de Vaxart no logre alcanzar los hitos de desarrollo y comerciales o que Vaxart o sus socios experimenten problemas y retrasos en la fabricación debido a eventos que estén dentro o fuera del control de Vaxart o de sus socios, como dificultades en la producción, especialmente en el aumento de la producción inicial, incluyendo dificultades en cuanto a los costes de producción y rendimientos, el control de calidad, estabilidad del producto candidato y pruebas de garantía de calidad incluidas, la escasez de personal cualificado o de materias primas clave, y el cumplimiento de regulaciones federales, estatales y extranjeras estrictamente aplicadas; que Vaxart no sea capaz de obtener, mantener y aplicar la protección necesaria de patentes y otros tipos de propiedad intelectual; que los recursos de capital de Vaxart sean inadecuados; la capacidad de Vaxart para resolver los asuntos legales pendientes; la capacidad de Vaxart para obtener suficiente capital para financiar sus operaciones en condiciones aceptables para Vaxart, en caso de hacerlo; el impacto de las propuestas y políticas gubernamentales en materia de sanidad; los factores competitivos; y otros riesgos descritos en las secciones "Factores de riesgo" de los informes trimestrales y anuales de Vaxart presentados ante la SEC. Vaxart no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, excepto si la ley así lo exige.

Contactos