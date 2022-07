Vaxart fournit une nouvelle mise à jour sur les votes par procuration et exhorte tous les actionnaires inscrits au 11 avril 2022 à voter avant le 3 août 2022 à 23h59 (heure de l'Est)

French German Italian Spanish Dutch Chinese (Traditional)

La proposition clé n° 2 a besoin de 0,9 % des voix conférées par des actions en circulation pour être approuvée

Les cabinets indépendants de conseil en procuration de premier plan ISS et Glass Lewis soutiennent la Proposition n° 2

SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, 27 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaxart, Inc. (Nasdaq : VXRT) a exhorté aujourd'hui ses actionnaires inscrits au 11 avril 2022 à exercer leur droit de vote par procuration s'ils ne l'ont pas déjà fait et les a encouragés à voter oui pour toutes les propositions de procuration, y compris la Proposition n° 2.

La Société a également rappelé à ceux qui avaient précédemment voté contre la Proposition n° 2 qu'ils pouvaient modifier leur vote en faveur de la proposition si leur bulletin de vote était déposé avant la date limite du mercredi 3 août 2022 à 23h59 (heure de l'Est).

La Proposition n° 2 est un amendement au Certificat de constitution reformulé de la Société visant à porter le nombre autorisé de ses actions ordinaires à 250 millions.

« La Proposition n° 2 est importante pour les actionnaires et pour la Société, car elle nous permettrait de continuer à nous efforcer de débloquer et créer de la valeur en investissant dans l'entreprise afin que nous puissions faire progresser nos programmes », a déclaré Andrei Floroiu, président-directeur général de Vaxart. « Cela nous permettrait également de maintenir un bilan solide et de conserver une position concurrentielle solide, tout en continuant à attirer et retenir des talents clés. Nous exhortons vivement les actionnaires à voter avant la date limite du 3 août 2022.

« La grande majorité des droits de vote exercés, plus de 80 %, sont favorables à la Proposition n° 2, dont 8,3 millions d'actions supplémentaires à l'appui de la Proposition n° 2 depuis notre webdiffusion de questions-réponses à l'intention des investisseurs le 22 juin. Nous remercions ces actionnaires pour leur vote », a commenté M. Floroiu. « À l'heure actuelle, 49,1 % des actions en circulation de Vaxart ont voté en faveur de la Proposition n° 2, ce qui signifie que pour cette proposition soit approuvée, il faut 0,9 % supplémentaire d'actions en circulation en faveur. »

Un enregistrement de la webdiffusion de questions-réponses à l'intention des investisseurs est disponible ici , et une transcription de cette webdiffusion est consultable ici .

Les cabinets indépendants de conseil en procuration de premier plan Institutional Shareholder Services (« ISS ») et Glass Lewis soutiennent tous les deux la Proposition n° 2. Pour plus de détails sur la Proposition n° 2, rendez-vous sur la page de questions-réponses à l'intention des investisseurs ici .

L'Assemblée annuelle des actionnaires 2022 de Vaxart a été reportée au jeudi 4 août 2022 à 12h30 (heure de l'Est).

Les actionnaires inscrits au 11 avril 2022 sont encouragés à voter sur Internet à l'adresse (1) http://www.proxyvote.com, (2) par téléphone en composant le numéro gratuit (800) 690-6903, ou (3) si vous choisissez de recevoir des documents de procuration imprimés par courrier, en marquant, datant et signant votre procuration et en la renvoyant dans l'enveloppe affranchie correspondante.

Les actionnaires de Vaxart qui ont besoin d'aide pour voter peuvent contacter le mandataire de procuration de Vaxart MORROW SODALI par e-mail à l'adresse Vxrt.info@investor.morrowsodali.com ou par téléphone au (203) 658-9400 (international) ou au (800) 662-5200 (numéro gratuit).

Les actionnaires de Vaxart sont également invités à lire la déclaration de procuration définitive figurant à l'Annexe 14A déposée par Vaxart auprès de la SEC le 28 avril 2022, ainsi que tous les autres documents pertinents déposés auprès de la SEC pour des informations importantes sur la Proposition n° 2 et les autres propositions à voter lors de l'assemblée annuelle.

À propos de Vaxart

Vaxart est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe une gamme de vaccins oraux recombinants basés sur sa plateforme d'administration exclusive.Les vaccins Vaxart sont conçus pour être administrés à l'aide de comprimés qui peuvent être conservés et expédiés sans réfrigération et éliminent le risque de blessure par piqûre d'aiguille.Vaxart estime que sa plateforme exclusive d'administration de vaccins en comprimés est adaptée pour fournir des vaccins recombinants, positionnant la Société pour développer des versions orales des vaccins actuellement commercialisés et pour concevoir des vaccins recombinants pour de nouvelles indications. Ses programmes de développement comprennent actuellement des vaccins sous forme de comprimés conçus pour se protéger contre le coronavirus, le norovirus, la grippe saisonnière et le virus respiratoire syncytial (RSV), ainsi qu'un vaccin thérapeutique contre le papillomavirus humain (HPV), première indication immuno-oncologique de Vaxart. Vaxart a déposé de vastes brevets nationaux et internationaux couvrant sa technologie exclusive et ses créations pour la vaccination orale à l'aide d'adénovirus et d'agonistes TLR3.

Remarque concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs impliquant d'importants risques et incertitudes. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans le présent communiqué de presse concernant la stratégie, les perspectives, les plans et les objectifs de Vaxart, les résultats d'essais précliniques et cliniques, des accords de commercialisation et licences, ainsi que les convictions et attentes de la direction, sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs peuvent être accompagnés de mots tels que « devrait », « croire », « pourrait », « potentiel », « sera », « attendu », « anticiper », « planifier » et d'autres mots et termes de signification similaire. Parmi ces énoncés figurent, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à la capacité de Vaxart à développer et commercialiser ses produits candidats, y compris ses produits de vaccins de rappel, les attentes de Vaxart concernant les résultats cliniques et les données d'essai, ainsi que les attentes de Vaxart en ce qui concerne l'efficacité de ses produits candidats.Il est possible que Vaxart ne réalise pas les plans, intentions, attentes et projections divulgués dans les énoncés prospectifs, et vous ne devez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les résultats ou événements réels pourraient différer sensiblement des plans, intentions, attentes et projections divulgués dans les énoncés prospectifs. Divers facteurs importants pourraient amener les résultats ou événements réels à différer sensiblement des énoncés prospectifs de Vaxart, y compris les incertitudes inhérentes à la recherche et au développement, notamment la capacité à satisfaire aux critères d'évaluation cliniques anticipés, aux dates de début et/ou d'achèvement des essais cliniques, aux dates de soumission réglementaire, aux dates d'approbation réglementaire et/ou dates de lancement, ainsi que la possibilité de nouvelles données cliniques défavorables et de nouvelles analyses des données cliniques existantes ; le risque que les données des essais cliniques fassent l'objet d'interprétations et d'évaluations différentes de la part des autorités de réglementation ; si les autorités de réglementation seront satisfaites de la conception et des résultats des études cliniques ; les décisions des autorités réglementaires ayant un impact sur l'étiquetage, les processus de fabrication et l'innocuité qui pourraient affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de tout produit candidat, y compris la possibilité que les produits candidats de Vaxart ne soient pas approuvés par la FDA ou des autorités réglementaires en dehors des États-Unis ; le fait que, même s'ils sont approuvés par la FDA ou des autorités réglementaires en dehors des États-Unis, les produits candidats de Vaxart puissent ne pas obtenir une large acceptation du marché ; le fait qu'un collaborateur de Vaxart puisse ne pas atteindre les étapes de développement et commerciales ; le fait que Vaxart ou ses partenaires puissent rencontrer des problèmes de fabrication et des retards en raison d'événements sous le contrôle de Vaxart ou de ses partenaires, ou en dehors de ; les difficultés de production, en particulier pour augmenter la production initiale, y compris les difficultés liées aux coûts et rendements de production, au contrôle qualité, notamment la stabilité des produits candidats et les tests d'assurance qualité, la pénurie de personnel qualifié ou de matières premières essentielles et le respect des régulations fédérales, étatiques et étrangères strictement appliquées ; le fait que Vaxart puisse ne pas être en mesure d'obtenir, de maintenir et d'appliquer les brevets et autres mesures de protection de la propriété intellectuelle nécessaires ; le fait que les ressources en capital de Vaxart puissent être insuffisantes ; la capacité de Vaxart à résoudre les questions juridiques en suspens ; la capacité de Vaxart à obtenir un capital suffisant pour financer ses opérations selon des conditions acceptables pour Vaxart, le cas échéant ; l'impact des propositions et politiques gouvernementales en matière de santé ; les facteurs de compétitivité ; et d'autres risques décrits dans les sections « Facteurs de risque » des rapports trimestriels et annuels de Vaxart déposés auprès de la SEC. Vaxart n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

Contacts