Vaxart 提供代理投票的最新更新,並敦促截至 2022 年 4 月 11 日記錄的所有股東在 2022 年 8 月 3 日下午 11:59 (美國東部時間)前投票。

July 27, 2022 15:28 ET | Source: Vaxart, Inc. Vaxart, Inc.

San Francisco, California, UNITED STATES