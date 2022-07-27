Vaxart 提供代理投票的最新更新，並敦促截至 2022 年 4 月 11 日記錄的所有股東在 2022 年 8 月 3 日下午 11:59 （美國東部時間）前投票。

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關鍵提案 #2 需要額外 0.9% 的流通股投票才能通過

領先的獨立代理諮詢公司 ISS 和 Glass Lewis 支持提案 #2

加利福尼亞州南舊金山, July 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaxart, Inc. (Nasdaq: VXRT) 今天敦促其截至 2022 年 4 月 11 日記錄的股東，如他們仍未就其代理投票，應採取行動，並鼓勵他們為所有代理提案投贊成，包括代理提案 #2。

公司亦提醒先前投票反對代理提案 #2 的人，如果他們在 2022 年 8 月 3 日（星期三）晚上 11:59 （美國東部時間）前投票，他們可以更改原意，以贊成提案。

提案 #2 是公司的重訂註冊證書，以增加其普通股的授權數量至 2.5 億股。

Vaxart 行政總裁 Andrei Floroiu 表示：「提案 #2 對股東和公司都非常重要，因為它將使我們能夠透過投資業務來繼續释放和創造價值，讓我們可以拓展計劃。它也讓我們能夠維持穩固的資產負債表並保持強大的競爭地位，使我們能夠繼續吸引和保留關鍵人才。我們強烈敦促股東在 2022 年 8 月 3 日截止日期之前投票。

絕大多數的股票（超過 80%）都贊成提案 #2，包括自從我們 6 月 22 日進行投資者問答網絡直播以來的額外 830 萬股，都支持提案 #2。我們感謝各位股東的投票。」 Floroiu 先生續說：「Vaxart 目前 49.1% 的剩餘股票已投票贊成提案 #2，表示這項提議需要額外 0.9% 的剩餘股票支持。」

如欲查看投資者問答網絡直播，請按 此處 ，而網絡直播轉錄記錄則載於 此處 。

領先的獨立代理諮詢公司 Institutional Shareholder Services (「ISS」) 和 Glass Lewis 都建議股東支持提案 #2。如欲了解更多關於提案 #2 的詳情，投資者常見問答頁面載於 此處 。

Vaxart 的 2022 年年度股東大會已暫停至 2022 年 8 月 4 日（星期四）中午 12:30 （美國東部時間）。

建議股東在 2022 年 4 月 11 日投票，方式包括互聯網 (1) http://www.proxyvote.com、(2) 致電免費電話號碼 (800) 690-6903, 或 (3) 如果您選擇，可透過郵寄、標記、註明日期和簽署代理卡的方式接收列印代理資料，然後以隨附預付郵資的回郵信封寄回代理卡。

需要股票投票支援的 Vaxart 股東可聯絡 Vaxart 的代理律師 MORROW SODALI，請電郵 Vxrt.info@investor.morrowsodali.com 或致電 (203) 658-9400（國際）或 (800) 662-5200（美國境內免費）。

也敦促 Vaxart 的股東閱讀 Vaxart 在 2022 年 4 月 28 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 14A 計劃中的最終代理聲明，以及向 SEC 提交的所有其他相關文件，以獲取有關提案 #2 和在年度會議上投票的其他提案。

關於 Vaxart

Vaxart 是一家臨床階段的生物技術公司，基於其專有的交付平台開發一系列口服重組疫苗。Vaxart 疫苗的設計是使用藥片給藥，無需冷藏即可儲存和運輸，並消除針刺損傷的風險。Vaxart 相信其專有的片劑疫苗交付平台適合於提供重組疫苗，使公司能夠開發目前上市的口服疫苗，並為新的適應症設計重組疫苗。Vaxart 目前的開發計劃包括用於預防冠狀病毒、諾如病毒、季節性流感和呼吸道合胞病毒 (RSV) 的片劑疫苗，以及 Vaxart 首個免疫腫瘤學適應症的治療疫苗：用於人類乳頭狀瘤病毒 (HPV)。Vaxart 至今已提出廣泛的國內和國際專利申請，涵蓋使用腺病毒和 TLR3 激動劑用於口服疫苗的專有技術和創製。

關於前瞻性陳述的備註

本新聞稿包含涉及風險及不確定性的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，包括在本新聞稿中關於 Vaxart 的策略、前景、計劃和目標、臨床前試驗結果和試驗結果、商業化協議和許可，以及管理層的信念和期望的所有陳述，都是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可能伴隨「應該」、「相信」、「可能」、「潛在」、「將會」、「預期」、「預料」、「計劃」和類似含義的其他詞語和術語。此類陳述的例子包括但不限於有關 Vaxart 開發和商業化其候選產品能力的陳述，包括其疫苗助推劑產品；Vaxart 對臨床結果和試驗數據的期望；以及 Vaxart 對其候選產品有效性的期望。Vaxart 可能無法實現計劃、執行目標，或滿足前瞻性陳述中披露的預期或預測，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。實際結果或事件可能與前瞻性陳述中披露的計劃、意圖、期望和預測存在重大差異。各種重要因素可能導致實際結果或事件與 Vaxart 作出的前瞻性陳述存在重大差異，包括研發中固有的不確定性，包括滿足臨床試驗預期臨床終點、開始和/或完成日期的能力，監管提交日期、監管批准日期和/或上市日期，以及不利新臨床數據的可能性和對現有臨床數據的進一步分析；臨床試驗數據受到監管機構不同解釋和評估的風險；監管機構是否會對臨床研究的設計和結果感到滿意；監管機構作出影響標籤、製造過程和安全的決定，而這些決定可能影響任何候選產品的可用性或商業潛力，包括 Vaxart 的候選產品可能未能獲得 FDA 或非美國監管機構批准的可能性；即使獲得 FDA 或非美國監管機構的批准，Vaxart 的產品候選者也可能無法獲得廣泛的市場認可；Vaxart 合作者可能無法達到開發和商業里程碑；在 Vaxart 或其合作夥伴控制範圍之內或之外的事件，Vaxart 或其合作夥伴可能會遇到製造問題和延誤；生產困難，特別是擴大初始生產規模的困難，包括生產成本和產量的困難，品質控制，包括候選產品的穩定性和品質保證測試，合格人員或關鍵原材料的短缺，以及遵守嚴格執行的聯邦、州級和外國法規；Vaxart 可能無法獲得、維持和執行必要的專利和其他知識產權保護；Vaxart 的資本資源可能不足；Vaxart 處理未解決法律問題的能力；Vaxart 獲得足夠資本以按照 Vaxart 可接受的條件為其營運提供資金的能力（如有）；政府醫護建議和政策的影響；競爭因素；以及 Vaxart 向 SEC 提交的季度和年度報告的「風險因素」部分中描述的其他風險。 除非法律要求，Vaxart 並不承擔任何義務，亦不打算更新任何前瞻性陳述。

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