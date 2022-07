HEXO obtient un délai de grâce additionnel de 180 jours civils du Nasdaq pour rétablir sa conformité à la règle du cours acheteur minimum

Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 2 mai 2022 à son prospectus simplifié préalable de base daté du 7 mai 2021 dans sa version modifiée le 25 mai 2021.

La prolongation du délai donnera à la Société l’occasion de mettre HEXO sur la voie du succès à long terme

GATINEAU, Québec, 27 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (TSX: HEXO; NASDAQ: HEXO) (« HEXO » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait obtenu une prolongation de 180 jours civils de Nasdaq Stock Market LLC (« Nasdaq ») afin de rétablir sa conformité à l’exigence du cours acheteur minimum de 1,00 $ US du Nasdaq établie dans la règle d’inscription 5550(a)(2) du Nasdaq pour le maintien de l’inscription au Nasdaq Capital Market (l’ « exigence du cours acheteur minimum ») par suite de l’expiration, le 25 juillet 2022, du délai initial de 180 jours civils qui lui avait été accordé pour rétablir sa conformité. La décision du Nasdaq est fondée sur le respect par la Société de l’exigence de maintien de l’inscription en ce qui a trait à la valeur marchande des actions détenues dans le public et de toutes les autres exigences d’inscription initiale du Nasdaq Capital Market, sauf en ce qui concerne l’exigence du cours acheteur minimum, et sur l’avis écrit de la Société signifiant son intention de corriger la situation au cours du deuxième délai de conformité en procédant à un regroupement d’actions si cela était nécessaire.

« Ce délai de grâce additionnel nous offre l’occasion dont nous avions besoin pour mettre HEXO sur la voie du succès à long terme », a affirmé Charles Brown, président et chef de la direction de HEXO. « Notre inscription au Nasdaq représente un élément clef de notre stratégie visant une croissance rentable puisqu’elle nous donne accès à un plus grand bassin d’investisseurs et nous permet de nous faire connaître davantage sur le marché américain. »

Par suite de la prolongation, la Société a maintenant jusqu’au 23 janvier 2023 pour respecter de nouveau l’exigence du cours acheteur minimum. Si, à tout moment avant le 23 janvier 2023, le cours acheteur de clôture des actions ordinaires de la Société est égal ou supérieur à 1,00 $ US l’action durant au moins 10 jours ouvrables consécutifs, le Nasdaq donnera un avis écrit à la Société lui indiquant qu’elle respecte l’exigence du cours acheteur minimum. Si la Société décidait de mettre en œuvre un regroupement d’actions afin de rétablir sa conformité, ce regroupement devra être réalisé au plus tard dix jours ouvrables avant l’expiration du délai additionnel de 180 jours civils afin que la conformité soit rétablie à temps.

Si la Société ne parvient pas à rétablir la conformité à l’exigence du cours acheteur minimum d’ici le 23 janvier 2023, elle sera avisée par écrit par le Nasdaq que ses actions feront l’objet d’une radiation de la cote. La Société pourra alors porter en appel cette décision de radier ses actions auprès d’un comité d’audience du Nasdaq (Hearings Panel). Les actions de la Société demeureront inscrites dans l’attente de la décision du comité. Rien ne garantit que la Société aura gain de cause si elle en appelle d’une décision de radiation subséquente.

Cet avis de la part du Nasdaq relativement au délai de grâce additionnel faisant l’objet des présentes, n’a aucun effet immédiat sur l’inscription ou la négociation des actions de la Société, lesquelles continueront de se négocier sur le Nasdaq Capital Market sous le symbole « HEXO ». La Société est également inscrite à la Bourse de Toronto et la conformité de cette inscription n’est nullement touchée par l’avis en question.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris à l’égard de la capacité qu’a la Société à respecter de nouveau l’exigence du cours acheteur minimum. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Les énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société au 30 avril 2022 et pour le trimestre et la période de neuf mois clos à cette date, avec les notes y afférentes. Des renseignements supplémentaires sur HEXO sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov, y compris la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 juillet 2021 datée du 29 octobre 2021.

À propos de HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada et en Israël. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Compte tenu des récentes acquisitions de Redecan et de 48North par HEXO, celle-ci est devenue une entreprise de produits du cannabis de premier plan au Canada en termes de part du marché non thérapeutique. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.

