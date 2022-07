Converge annonce ses résultats financiers du deuxième trimestre 2022 Détails de la conférence téléphonique

TORONTO et GATINEAU, Québec, 27 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) a le plaisir d'annoncer qu'elle publiera le mardi 9 août 2022, les résultats de son deuxième trimestre pour les périodes de trois et de six mois se terminant le 30 juin 2022, et ce, après la clôture du marché. Par la suite, la Société tiendra une conférence téléphonique le mercredi 10 août 2022, à 8 h HNE, animée par le directeur général, Shaun Maine, et le directeur financier par intérim, Matt Smith. Cette mise à jour sera suivie d'une séance de questions et de réponses. Une émission Web diffusée en direct, accompagnée de diapositives de présentation et d'archives de la conférence téléphonique, sera disponible sur le site Web de la société à l'adresse suivante : https://convergetp.com/investor-relations/ .



Détails de la conférence téléphonique :

Date : 10 août 2022,

Heure : 8 h 00 HNE

Lien de webdiffusion des participants :

lien de webdiffusion - https://edge.media-server.com/mmc/p/v2nkhevw

Détails de composition du participant :

si vous préférez accéder par appel téléphonique, veuillez vous inscrire en utilisant le lien suivant :

lien d'inscription Telco- https://register.vevent.com/register/BI707975370dcf415a8327af0e0d732e8d

Une fois inscrit(e), vous recevrez un numéro d'appel et une numéro d'identification personnel uniques. Pour éviter les retards, nous encourageons les participants à s'inscrire un minimum de quinze minutes avant l'heure de début prévue. L'inscription est maintenant ouverte.

Lecture de l'enregistrement :

un enregistrement de la webdiffusion sera disponible après l'appel en utilisant le lien suivant :

lien de webdiffusion - https://edge.media-server.com/mmc/p/v2nkhevw

Date d'expiration : 10 août2023

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche générale de Converge en matière de solutions permet de proposer des services perfectionnés en matière d'analyse, de modernisation des applications, d'infonuagique, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société appuie ces solutions en proposant son savoir-faire en matière de conseils, de mise en œuvre et de gestion auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs publics et privés. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

