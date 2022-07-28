Trip.com和携程 宣布与Hylink Digital建立战略合作伙伴关系, 共庆 旅游回归

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洛杉矶, July 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 30年屡获殊荣的全域营销代理公司Hylink Digital（简称“Hylink”）宣布成为Trip.com和携程美洲（北美和南美）的官方战略合作伙伴。这开启了广告公司与国际在线旅行社之间合作的先河。



随着旅游业的复苏，目的地营销人员、旅游品牌和旅游营销人员不仅可以从现有服务中获得更多价值，还可以通过这种合作伙伴关系获得更好的资源价格以及对广告库存和内容创建库的独家访问权。

“我们一直与Hylink有着深厚的关系，随着全球旅行的恢复，这种特殊的合作伙伴关系显得尤为及时和必要。同时，我们预计全球旅行中心将实现全面恢复。”Trip.com和携程战略合作部 总经理Edison Chen表示。

在这个对旅游业具有历史意义的年份，旅游业正在发生显而易见的变化。旅游业的未来，也将会趋近于Trip.com和携程与Hylink达成的这种战略伙伴关系。“Trip.com的业务模式适用于与旅游交叉的所有行业，无论是旅行旅游、目的地营销、旅游零售、医疗保健、教育还是旅游品牌。”Hylink Digital美洲董事总经理Humphrey Ho表示。

Trip.com Group Limited

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Hylink Digital

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关于Trip.com Group

Trip.com Group Limited（前称“Ctrip.com International”）是一家中国跨国在线旅行公司，提供的服务包括住宿预订、交通票务、旅游团和企业差旅管理。

Trip.com从2003年起成为纳斯达克上市公司（纳斯达克股票代码：TCOM），在200个国家和地区拥有超过140万家酒店，并拥有一个超200万条航线的远端飞行网络，连接全球5000多所城市。该机构建立了一个广泛的酒店和飞行网络，为客户提供一系列全球选择。

关于Hylink Digital解决方案

Hylink Digital（简称“Hylink”）是一家完全集成的独立国际广告和传播机构，在全球设有20多个办事处，在加利福尼亚州洛杉矶和纽约州纽约都设有美国总部。2008—2021年被《互联网周刊》连续14年评为排名第一的数字代理商。Hylink还多年来一直是艾菲中国“年度最有效独立代理网络”奖的获得者，并在2021年被Adweek评为增长最快的代理机构。Hylink Digital在2021年“互动创意和媒体营销”奖（原为“现代广告奖”）获得32个奖项。

Hylink由以下学科的行业领先单位组成：数字媒体、互动创意、程序化、SEM、内容营销和投资、EPR/社交、研究和洞察。Hylink为世界500强企业提供服务，总部位于中国和美国，并在全球设有支持办事处。如需了解更多信息，请访问 www.hylinkgroup.com 或在LinkedIn或Twitter上关注Hylink（@hylinkdigital）。

媒体联系人：Alana Reid

姓名： Alana Reid