EDF :Communiqué de mise à disposition Rapport financier semestriel au 30 juin 2022

Communiqué de presse

28 juillet 2022

Communiqué de mise à disposition Rapport financier semestriel au 30 juin 2022

Paris, le 28 juillet 2022 – EDF annonce avoir mis ce jour à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 juin 2022.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet d’EDF à l’adresse www.edf.fr/finance dans la rubrique « Résultats financiers ».

À propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 38,5 millions de clients (1), dont 29,3 millions en France (2). Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 84,5 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.

(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI.

