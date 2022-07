GeoJunxion NV (ticker: GOJXN.AS) Voorheen AND International Publishers NV (AND.AS) - Operationele update – boekjaar 2021- 2022

English Dutch

Capelle aan den IJssel, Nederland, 28 juli 2022 - GeoJunxion rapporteert een positieve kasstroom voor het volledige boekjaar 2021–2022, het behalen van de omzetgroei van 40% jaar over jaar, terwijl de operationele kosten met enkele procenten verlaagd werden ten opzichte van boekjaar 2020-2021.



Met het afsluiten van de maand juni 2022 is ook het boekjaar 2021/22 (1 juli 2021 - 30 juni 2022) geëindigd voor GeoJunxion. Onze locatiedata- en technologieactiviteiten hebben bewezen zeer solide te zijn. Dit ondanks uitdagende externe factoren zoals: de aanhoudende pandemie, de onverwacht langdurige oorlog in Oekraïne, de marktvolatiliteit, de stijgende inflatie en de algemene bezorgdheid over een mogelijke recessie. GeoJunxion presteerde in lijn met de verwachting, en realiseerde een mooie omzetgroei van 40% op jaarbasis.

“De marktinteresse in onze nieuwe premium producten blijft zeer bemoedigd. Dit geldt in het bijzonder voor de Eco- en Safety Alert Zones,” zegt Ivo Vleeschouwers, CEO/CFO van GeoJunxion. De meeste omzet in de afgelopen periode komt van de Location Intelligence Services. Deze blijven de aandacht trekken van publieke en private bedrijven in verschillende industriesectoren en hebben geleid tot een versterkte verkooppijplijn voor het nieuwe boekjaar 2022-23. Binnen de Location Intelligence Services krijgt de Outdoor Venue Plan steeds meer grip. Dit kwam tot uiting in op maat gemaakte navigeerbare digitale kaarten voor twee grote evenementen in Nederland tijdens het tweede kwartaal van 2022.

Onze voortdurende focus op kostenbeheersing werpt zijn vruchten af: voor het volledige boekjaar 2021-22 waren de bedrijfskosten iets lager dan vorig jaar, dit ondanks de 40% omzetgroei. De hogere opbrengsten in combinatie met kostenbeheersingsmaatregelen resulteerden in een positieve EBITDA voor het boekjaar 2021-22. Geholpen door COVID-gerelateerde overheidsmaatregelen (uitstel van betaling van loonbelasting) zijn we er in het afgelopen boekjaar in geslaagd om ​​positieve kasstomen te genereren. Dit is een belangrijke prestatie, na jaren van aanhoudende negatieve kasstromen.





OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN EN STRATEGIE-UPDATE





Strategie-Update

De strategie van GeoJunxion blijft gefocust op het creëren van dataproducten die gebruikt kunnen worden in kaarten van zowel commerciële en open-source aanbieders. De digitale geo-gelokaliseerde data zijn ontworpen om volledig te worden geïntegreerd in -of als extra laag bij- het ontwikkelen van slimme oplossingen. De data is geschikt voor een breed aanbod aan use-cases en verschillende industrieën en marktsectoren. Slimme en dynamische geofences spelen een belangrijke rol, zoals de Eco Alert Zones en de Safety Alert Zones. Onze Location Intelligence Services blijven de belangrijkste bron voor het genereren van inkomsten.

De activiteiten van GeoJunxion zijn gericht op het aangaan van langdurige relaties met onze klanten, door het creëren van terugkerende service opdrachten in plaats van eenmalige projecten. Initieel begint een relatie vaak met een proof-of-concept voor een eenmalig maatwerk project. Hierin ligt de focus op het creëren van geografische data met hoge toegevoegde waarde. Echter voor het behouden van de waarde zijn regelmatige updates vereist, wat vervolgens leidt tot vervolgopdrachten. Dit betekent dat de meeste van onze proof-of-concepts en eenmalige projecten het startpunt zijn voor een service- of licentiecontract, waarbij de initiële activiteiten worden omgezet in een terugkerend en duurzamer bedrijfsmodel.

Bij het uitvoeren van opdrachten behoudt GeoJunxion vaak ook het eigendom van de nieuw ontwikkelde datasets en oplossingen. Deze kunnen vervolgens worden doorverkocht aan andere partijen. Hierdoor behoudt de initiële investering waarde en draagt deze bij in de groei van de onderneming.

Onze missie is gericht op het verbeteren van de veiligheid op de weg, en het bijdragen aan een duurzamere wereld, het verminderen van de impact op het milieu door middel van intelligente oplossingen die bewustere beslissingen mogelijk maken.

Centraal in de strategie van GeoJunxion staan:

Kosteneffectieve inkoop, productie, en aggregatie van geodata.

Flexibele licentiemodellen aan concurrerende prijzen.

Directe levering van dynamische, up-to-date content via API's.

Maatwerk oplossingen.





Markt Ontwikkelingen

Ondanks dat de algemene situatie aanzienlijk verbeterde had COVID 19 nog steeds een negatieve impact op onze resultaten. De meeste bedrijven blijven terughoudend in hun investeringen, waardoor sommige geplande activiteiten worden vertraagd. Hoewel er in sommige industriesectoren duidelijke tekenen van verbetering waren, heeft het conflict in Oekraïne andere zorgen met zich meegebracht en bestaande en potentiële klanten gedwongen om nog meer aandacht te besteden aan hun uitgaven.

Op het moment van publicatie van dit rapport hebben we geen materiële blootstelling aan de recente gebeurtenissen in Oekraïne. Er zijn geen actieve klanten in Oekraïne of Rusland. We hebben geen personeel in Oekraïne of Rusland. De verkooppijplijn van GeoJunxion heeft een beperkte blootstelling aan beide landen. GeoJunxion is echter, net als elk ander bedrijf, blootgesteld aan stijgende inflatiecijfers als gevolg van gestegen energie- en andere grondstofprijzen. Dit heeft nu meer en meer impact op de salaris- en secundaire arbeidskosten van onze teams.

Ook de sectoren Verzekeringen en Insurtech, Transport en Logistiek, Automotive en Autonoom rijden en de vastgoedsector, zijn markten waar GeoJunxion naar interessante kansen zoekt. Dit wordt gedaan door middel van onze portfolio van geofences, die voortdurend wordt uitgebreid en onderhouden. Er zijn aanzienlijke inspanningen geleverd om de bestaande relaties met grote wereldwijde technologiebedrijven en overheidsdiensten uit te breiden, niet alleen door de levering van unieke dataproducten die worden gebruikt als geofences in verschillende use-cases, maar ook als maatwerk via Location Intelligence Services.

Binnen de Location Intelligence Services heeft GeoJunxion ruime ervaring met het bouwen van digitale navigeerbare kaarten voor binnen- en buitenomgevingen. We combineren geografische data en kennis met cartografische technologieën, om op maat gemaakte digitale plattegronden te creëren, bijvoorbeeld voor medewerkers, bezoekers en belanghebbenden van een gebied. Ter ondersteuning hiervan hebben we een speciaal e-boek uitgebracht: "The Potential for Location-Aware Technologies in Tracking, both People and Assets in Indoor and Outdoor Venues". Hiermee is een reeks e-boeken voltooid die in de tweede helft van vorig jaar is gestart. Eerdere e-boeken behandelden de verzekerings- en Insurtech-markt, met als titel: "Can Location Aware Content reduce Insurance claims?") en Transport en Logistiek, met als titel: " Solving Business-Critical Transport & Logistics challenges with Geo-Data ".

Om de aanwezigheid van GeoJunxion op de markt te versterken, woonde ons leiderschapsteam in de afgelopen maanden enkele belangrijke evenementen bij: We namen deel aan het investeerdersevenement van de VFB (Vlaamse Federatie van Beleggers) in Kinepolis, Antwerpen in april. We waren aanwezig bij verschillende zakelijke en technische evenementen zoals: Home Delivery World Europe in Amsterdam, Intertraffic Amsterdam 2022, HAN Kennisfestival Intelligente Mobiliteit in Arnhem, NGF Datagedreven Ecosysteem in Utrecht en ASITA Annual Conference in Genua, Italië.





Zakelijke ontwikkelingen

In de afgelopen maanden ging GeoJunxion door met de ontwikkeling van de High Alert Zones-datasuite. De focus lag op het up-to-date houden van Eco Alert Zones (lage emissie-, milieu- en congestiezones) voor personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen en zware voertuigen, en het lanceren van de nieuwe School Safety Zones. Zowel Eco- als Safety Zones worden gecategoriseerd als slimme dynamische geofences.

Een geofence is een virtuele grens die een geografische locatie in de echte wereld afbakent. Dergelijke virtuele grenzen kunnen elke afmeting of vorm hebben: een rechte lijn tussen twee punten, een cirkel rond een specifiek geografisch gelegen middelpunt, of een complexe geometrie zoals een ingewikkelde veelhoek die het wegennet van een stad omvat (zoals in onze Eco- en Safety Zones).

In april 2022 zijn de School Safety Zones officieel gelanceerd. Dit heeft veel belangstelling gewekt bij onze opdrachtgevers. School Safety Zones zijn gespecialiseerde dynamische slimme geofences (complexe polygonen), met metadata zoals openings- en sluitingstijden van scholen. De precieze locatie van de school is het geo-gelokaliseerde startpunt. Bij het creëren van de Safety Zone eromheen houdt GeoJunxion rekening met de relevante infrastructuur die wordt gebruikt om de bestemming te bereiken. Denk aan bushaltes, zebrapaden, wandelpaden en gevaarlijke kruispunten.

Naast deze nieuwe dataset, hebben de Location Intelligence Services een primaire rol gespeeld in de bedrijfsontwikkeling van de afgelopen periode. We voltooiden de leveringen voor elk van de drie Location Intelligence Services projecten, die we wonnen in Q1/2022. Dit waren projecten voor twee grote wereldwijde Tech-bedrijven. Twee van deze projecten waren Proof-of-Concept projecten, gericht op veiligheid op de weg en ecologische duurzaamheid. De verwachting is dat hieruit vervolgprojecten ontstaan die in het komende boekjaar 2022/23 kunnen leiden tot zeer interessante omzetkansen.

De meest relevante ontwikkeling in de eerste helft van 2022 was het winnen van een belangrijk Location Intelligence Service-contract met een belangrijke leverancier van navigatie- en infotainmentsystemen in de auto-industrie. Het formele contract werd getekend aan het begin van Q2/2022. We zijn dit project voortvarend gestart, met duidelijke, gemeenschappelijke technische en commerciële doelstellingen en met de bedoeling om een solide en vruchtbare lange termijn relatie op te bouwen.

Onze Outdoor Venue Plan en Location Intelligence Services blijven belangstelling krijgen van bestaande en potentiële klanten. Deze interesse komt van lokale gemeenten, op weg naar de digitalisering van hun dienstverlening. Er kwam ook interesse van particuliere organisaties, met als doel de gebruikerservaring van klanten te verbeteren. Dit leidde tot de oplevering van twee Outdoor Venue Plans tijdens de afgelopen maanden: voor een hippisch topsportevenement (CHIO Rotterdam 2022) en voor een groot festival (Zwarte Cross 2022), beide in Nederland.

Tijdens het kwartaal heeft GeoJunxion ook geïnvesteerd in strategische samenwerkingen en partnerschappen met andere bedrijven zoals de samenwerking tussen NextBillion.ai, een toonaangevend platform voor ruimtelijke gegevens + AI Platform en GeoJunxion. Deze samenwerking helpt om de effectiviteit van milieuzones te verbeteren, en draagt bij aan een hogere leefbaarheid en een betere luchtkwaliteit





Product Ontwikkeling

De productontwikkeling in het laatste kwartaal van het boekjaar 2021/22 (april-juni '22) was vooral gericht op de uitvoering van de in de eerste maanden van 2022 gewonnen Location Intelligence Services-projecten. Productontwikkeling was gefocust op het ontwikkelen van datasets met verkeersregels voor vrachtwagens, en de ontwikkeling van datasets van wandelgebieden.

Echter, de grootste inspanningen gingen naar het Location Intelligence-contract met een belangrijke leverancier van navigatie- en infotainmentsystemen in de automobielindustrie. De huidige uitdagende marktomstandigheden (voor de automobielmarkt) en de introductie van nieuwe regelgeving (zoals ISA) zorgen voor ingrijpende veranderingen in de strategie van de meeste leveranciers van infotainmentsystemen. GeoJunxion blijft deze en andere vereisten actief ondersteunen.

Met de invoering van de General Vehicle Safety Regulation (EU) 2019/2144, heeft de Europese Commissie ongekende maatregelen genomen om de vervoerssector en de overheid te helpen zich voor te bereiden op de mobiliteit van morgen. Het doel is enerzijds om de Europese burgers te beschermen tegen verkeersongevallen, slechte luchtkwaliteit en klimaatverandering. En anderzijds om hen te voorzien van nieuwe mobiliteitsoplossingen die aansluiten bij de veranderende behoeften en het concurrentievermogen van de Europese industrie te verdedigen. Per 23 juni 2022 is de regelgeving omtrent “Technische eisen en testprocedure voor de goedkeuring van intelligente snelheidsassistentie (ISA)” aangenomen. Vanaf juli 2022 wordt Intelligent Speed ​​Assistance (ISA) verplicht voor nieuwe modellen/types voertuigen die op de Europese markt worden geïntroduceerd. De ISA wordt verplicht voor alle nieuwe auto's die vanaf juli 2024 worden verkocht.

Productontwikkeling was verder gericht op het up-to-date houden van de Eco Alert Zones-dataset en gerelateerde API's. Mede om een ​​eenvoudigere en effectievere levering aan de klanten mogelijk te maken. Deze op officiële documenten gebaseerde en dynamische dataset past bij de missie van GeoJunxion om veiligheid en duurzaamheid te bevorderen door middel van locatiebewuste content. Dit soort data creëert toegevoegde waarde voor B2B-klanten die actief zijn in de markten Automotive, Transport & Logistiek, Vastgoed, Utilities & Services, evenals voor publieke organisaties.

GeoJunxion's Eco Alert Zones-database blijft groeien: het omvat momenteel meer dan 2.500 gebieden in 35 landen. Zones kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:

• Lage-emissie- en congestiezones voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen tot 3,5T;

• Lage-emissie- en congestiezones voor zware voertuigen van meer dan 3,5T;

• Beperkte toegankelijke verkeerszones voor allerlei voertuigtypes.

De dataset wordt dagelijks gecontroleerd en bijgewerkt, zodra een wijziging in de geometrie of attributen wordt aangekondigd door de verantwoordelijke officiële overheidsinstantie. Ook worden tijdelijke milieuzones vaak geactiveerd bij een slechte luchtkwaliteit. Deze zones worden dagelijks gemonitord, up-to-date gehouden en zijn via een GeoJuxion API beschikbaar.

Betreffende de maat gemaakte digitale plattegrond, Outdoor Venue Plans, voor CHIO Rotterdam 2022 en Zwarte Cross 2022:

GeoJunxion heeft een op maat gemaakte navigeerbare digitale kaart voor het CHIO in Rotterdam ontwikkeld. Het CHIO Rotterdam is het enige Nederlandse hippische topsport event met 5 sterren springen én dressuur, dat zich kan scharen bij de internationale topevenementen in de wereld. Met een historie van 72 jaar spring- en dressuursport van het allerhoogste niveau, is het CHIO Rotterdam bovendien het oudste topsportevenement van Rotterdam. Jaarlijks bezoeken vele prominente politici en topmanagers het evenement. Samen met het KLM Open en het ABN AMRO World Tennis Tournament behoort het CHIO tot de top 3 van hospitality-evenementen in Nederland (Zie: CHIO Rotterdam website).





GeoJunxion is ook trots het Nederlandse Rode Kruis te hebben ondersteund in het verlenen van eerste hulp en assistentie op het Zwarte Cross Festival in Lichtenvoorde (NED). GeoJunxion ontwikkelde een navigeerbare digitale kaart van het gebied met alle relevante Points of Interest (POI), zoals ingangen, campings, podia en de EHBO-locaties van het Rode Kruis. Bovenop het Outdoor Venue Plan van het evenemententerrein heeft GeoJunxion een raster gecreëerd om de Rode Kruisvrijwilligers te helpen de precieze locaties te identificeren. Bij een noodgeval ontvangen de vrijwilligers de grid-locatie van de calamiteit en worden ze op hun mobiele apparaat naar deze locatie geleid. Zo kunnen ze gemakkelijk de locatie vinden, ernaartoe navigeren en snel reageren. “In geval van nood telt elke seconde! In het verleden maakten de Rode Kruisvrijwilligers gebruik van een papieren kaart. Diende ze hierop hun locatie terug te vinden en handmatig naar de plaats van de noodsituatie te navigeren. Nu besparen ze kostbare minuten in reactietijd, wat van cruciaal belang kan zijn in geval van nood.”









GeoJunxion onderzoekt de combinatie van geo-gelokaliseerde interactieve inhoud en virtual immersive reality om een unieke en aantrekkelijke combinatie van diensten te kunnen aanbieden.





ORGANISATIE

GeoJunxion heeft een Level 2 certificering voor Sociaal Ondernemen behaald: de “Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)”. Uit deze onafhankelijke beoordeling blijkt dat GeoJunxion hoogwaardige werkgelegenheid biedt aan mensen die moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt en samenwerkt met andere organisaties die dit ook doen of nastreven. Met deze certificering levert GeoJunxion op een duurzame manier een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen. GeoJunxion is een van de eerste beursgenoteerde organisaties in Nederland met een PSO-kwaliteitscertificaat. “GeoJunxion hecht al jaren veel waarde aan diversiteit, integratie en investeringen in maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zetten ons in om dagelijks onze bijdrage te leveren aan een betere en duurzamere werkomgeving. Elke actie telt en daar zijn we ons bewust van”.

Tijdens het boekjaar 2021/22 heeft GeoJunxion een gedeeltelijke reorganisatie doorgemaakt. De rollen “Head of Marketing” en “Head of Business Strategy & Enablement” zijn overbodig geworden. Tegelijkertijd zijn er nieuwe investeringen gedaan in de afdelingen R&D en Operations. Er werden nieuwe resources aangeworven om de projecten in Location Intelligence Services te ondersteunen, innovatie te versnellen op een aantal belangrijke gebieden, zoals API-ontwikkeling, deep learning en ter versterking van het data sourcing team.





FINANCIËLE POSITIE

GeoJunxion heeft het lopende boekjaar per 30 juni 2022 afgesloten met een kassaldo van Euro 953K. Dit vertegenwoordigt een positieve cashflow over de afgelopen 12 maanden van 131K euro. Op basis van onze huidige vooruitzichten wordt ingeschat dat de beschikbare middelen voldoende zullen zijn om onze operationele behoeften voor ten minste de komende 12 maanden te dekken.





EXTERNE AUDITOR – Status update

GeoJunxion is een van de 9 ondernemingen, genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam, die geen gecontroleerde jaarrekening hebben kunnen publiceren, vanwege het niet beschikbaar zijn van een PIE/OOB-erkend accountant. In het wetsvoorstel voor de toekomst van de Nederlandse Accountancysector (voorstel voor de Wet toekomst accountancysector) is een proces opgenomen waarbij de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) op verzoek van de onderneming een PIE/OOB-erkend accountant kan aanwijzen en een redelijke vergoeding voor de controlewerkzaamheden kan vaststellen. De Raad van Bestuur van GeoJunxion steunt dit initiatief en hoopt dat dit voorstel de nodige politieke steun krijgt om tijdig in wetgeving om te zetten.

Intussen hebben wij contact opgenomen met de 6 Nederlandse PIE/OOB erkende accountants en hebben wij een offerte opgevraagd voor de controle van onze jaarrekening 2021-2022. Vier van deze kantoren hebben intussen laten weten geen offerte uit te willen brengen, één kantoor onderzoekt ons verzoek en het laatste kantoor heeft (tot op heden) niet op ons verzoek gereageerd.



RISK MANAGEMENT

Risk management is een integrale bestuurlijke taak. Onze procedures voor risicobeheer en interne controle zijn aangepast aan de omvang en het karakter van het bedrijf om de belangrijkste risico's te identificeren. De geïdentificeerde risico's worden periodiek besproken en waar mogelijk gemitigeerd of opgelost. Een dergelijk systeem kan echter geen absolute zekerheid bieden. Evenmin kan het garanderen dat alle mogelijke gevallen van materiële fouten, schade, fraude of overtredingen van wettelijke verplichtingen, tijdig gedetecteerd worden.

Het jaarverslag 2020-21, zoals gepubliceerd in oktober 2021, beschrijft de belangrijkste strategische, operationele en financiële risico’s waaraan de onderneming is blootgesteld. De in dit jaarverslag beschreven risico's en onzekerheden zijn nog steeds relevant en dienen samen met dit verslag gelezen te worden. Sinds het uitbrengen van de jaarrekening zijn geen gevallen van materiële schade, fraude of wetsovertredingen geconstateerd.

Op het sociale vlak besteden we bijzondere aandacht aan preventieve maatregelen om onze medewerkers te beschermen en gezond te houden. We bevorderen thuiswerken en stellen duidelijke regels vast voor degenen die fysiek op kantoor aanwezig zijn. Onze mensen, hun kennis en kunde zijn onze belangrijkste assets!





VEREENVOUDIGING GROEPSSTRUCTUUR

In het afgelopen boekjaar is de groepsstructuur van GeoJunxion aanzienlijk vereenvoudigd: AND Data India Private Ltd is geliquideerd en de entiteit is verwijderd uit het bedrijfsregister in India. De twee Nederlandse slapende entiteiten AND Publishers B.V. en AND Holding B.V. zijn geliquideerd, de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel (KVK) zijn verwijderd. De definitieve belastingaangiften zijn ingevuld en geaccepteerd door de Belastingdienst. De groep bevat nu enkel GeoJunxion N.V. en haar 100% operationele entiteit GeoJunxion B.V.:





FORWARD-LOOKING STATEMENTS / BELANGRIJKE MEDEDELING

Dit document bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken met betrekking tot de financiële positie en resultaten van GeoJunxion. We hebben deze toekomstgerichte verklaringen gebaseerd op onze huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen. Dit omvat assumpties met betrekking tot onze huidige en toekomstige bedrijfsstrategie, activiteiten en omgevingsfactoren waarin we in de toekomst zullen opereren. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen, en u mag er hierop niet overmatig vertrouwen.

Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die buiten de invloedssfeer van het bedrijf, of zijn moeilijk nauwkeurig in te schatten, zoals timing van het plaatsen van bestellingen van onze klanten, wisselkoers- en renteschommelingen, veranderingen in belastingtarieven, veranderingen in regelgeving en wetgeving, de snelheid van technologische verandering, het concurrentielandschap, politieke ontwikkelingen in de landen waarin het bedrijf actief is en het risico van een daling van de economische groei.

De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan. Na publicatie nemen we geen enkele verplichting op ons om deze informatie of toekomstgerichte verklaringen bij te werken of om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit document weer te geven, behalve indien wettelijk vereist.





Capelle aan den IJssel, 28 juli 2022,

Ivo Vleeschouwers – CEO / CFO

Francesco Altamura - CBO

Dit is een openbare aankondiging van GeoJunxion N.V., ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in GeoJunxion N.V.





–EINDE–

