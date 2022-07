Équipe Canada est prête à entamer la compétition demain aux Jeux du Commonwealth de 2022

English French

OTTAWA, 28 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’équipe canadienne paradera à la cérémonie d’ouverture des Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham ce soir, prête à entamer la compétition le lendemain. Les XXIIes Jeux du Commonwealth se dérouleront du 28 juillet au 8 août 2022 à Birmingham et dans la région des West Midlands, en Angleterre.



En tête de l’équipe, on retrouvera les deux co-Chefs de Mission, l’ex-sprinter Sam Effah, ancien des Jeux du Commonwealth de 2010 et 2018 et Claire Carver-Dias, Chef de Mission 2018, médaillée d’or des Jeux du Commonwealth et médaillée de bronze olympique.

« C’est un privilège et un honneur d’être les co-Chefs de Mission de l’équipe canadienne aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, en Angleterre. Les Jeux du Commonwealth nous tiennent à cœur depuis de nombreuses années, à partir des premiers moments où nous y étions nous-même compétiteurs », a déclaré Carver-Dias. « Nous félicitons tous les membres d’Équipe Canada pour leur sélection. Nous espérons que ces Jeux figurent parmi les moments forts de la carrière de chaque athlète et qu’ils puissent véritablement profiter du moment et en garder un excellent souvenir », a ajouté Effah.

L'équipe canadienne des Jeux de 2022 inclura 268 athlètes rivalisant dans 18 sports et 5 parasports. L’équipe est appuyée de 135 entraîneurs, gérants et personnel de soutien. Équipe Canada sera représentée dans les sports suivants aux Jeux du Commonwealth de 2022 : athlétisme et para-athlétisme, badminton, basketball 3x3, basketball en fauteuil roulant, boulingrin, boxe, cyclisme, gymnastique (artistique et rythmique), haltérophilie, hockey sur gazon, judo, lutte, natation et paranatation, plongeon, tennis de table et para tennis de table, triathlon et paratriathlon et volleyball de plage.

Ayant participé à toutes les éditions des Jeux du Commonwealth depuis les Jeux inauguraux de 1930 à Hamilton, en Ontario, le Canada se présente aux Jeux avec un total cumulatif de 1394 médailles (439 d’or, 460 d’argent et 495 de bronze). Le Canada s’est classé quatrième aux Jeux du Commonwealth de 2018 avec une récolte de 82 médailles.

L'une des distinctions des équipes canadiennes aux Jeux du Commonwealth est l’intégration d’athlètes Prochaine Génération aux côtés des meilleurs athlètes canadiens des sports d’été. Cet événement de calibre mondial joue un rôle important dans le développement des athlètes et est souvent un tremplin vers les Championnats du monde et les Jeux olympiques. Aux Jeux olympiques de 2020, le Canada a remporté 18 médailles dans des sports du Commonwealth et 16 de ces médailles ont été remportées par des athlètes ayant déjà participé aux Jeux du Commonwealth.

Avec son slogan inclusif « Games for Everyone », les Jeux du Commonwealth de 2020 sont équitables aux deux sexes sur le plan des médailles et incluent un programme pleinement intégré de parasports, en plus d’être fortement orientés sur la jeunesse du Commonwealth. Birmingham 2022 seront les premiers Jeux du Commonwealth de l’histoire à présenter davantage d’épreuves de médailles pour les femmes (135) que les hommes (133). La composition de l’équipe reflète cette réalité avec 142 femmes et 130 hommes. Le Canada aura deux porte-drapeaux à ces Jeux du Commonwealth : Maude Charron, championne olympique et du Commonwealth et Josh Cassidy, médaillé du Commonwealth et paralympien de renom.

« Ce qui rend ces Jeux si spéciaux pour moi est qu’il s’agit de Grand Jeux d’envergure qui incluent des athlètes physiquement aptes et des para-athlètes au même titre », a partagé Josh Cassidy, porte-drapeau et athlète de para-athlétisme. « C’est vraiment spécial de pouvoir compétitionner à un événement international inclusif avec tous mes coéquipiers. »

L’équipe est composée de 110 Olympiens et Olympiennes dont 16 sont médaillés olympiques. Au total, 55 membres d’Équipe Canada 2022 ont participé à au moins une édition précédente des Jeux du Commonwealth et ces anciens et anciennes ont remporté un total de 31 médailles aux Jeux du Commonwealth précédents.

Les plus jeunes membres d’Équipe Canada 2022 incluent la plongeuse Renée Batalla (Victoria, C.-B.) et la nageuse Summer McIntosh (Toronto, ON) qui sont toutes deux âgées de 15 ans, ainsi que la gymnaste Jenna Lalonde (Ottawa, ON), 16 ans. Certains des athlètes les plus expérimentés d'Équipe Canada font partie de la formation de boulingrin, dont Jackie Foster (Bridgetown, N.-É.) qui est l'athlète la plus âgée de l'équipe et Ryan Bester (Hanover, ON) qui participe à ses sixièmes Jeux du Commonwealth d'affilée (2002, 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022).

Équipe Canada 2022 met en vedette plusieurs multiples médaillés des Jeux du Commonwealth dont : les nageuses Kylie Masse et Katerine Savard, les athlètes d’athlétisme Christabel Nettey et Alexandre Dupont ainsi que le bouliste Ryan Bester.

« Mon but est de compétitionner au meilleur de mes capacités et d’exécuter le plan de match que mes entraîneurs dresseront pour moi », a déclaré Justina Di Stasio, une lutteuse qui a des racines autochtones. « C’est l’un de mes plus grands objectifs cet été, de maintenir ma concentration et de ne pas dériver du plan de match, peu importe ce qui se passe pendant le combat. »

Birmingham 2022 mettra en vedette un programme de 19 sports et 8 parasports et accueillera près de 4500 athlètes. Les Jeux du Commonwealth sont le seul événement multisport où les résultats d’athlètes physiquement aptes et de para-athlètes comptent au même titre. Les Jeux de 2022 possèdent le plus important programme de parasport de leur histoire. De plus, pour la première fois, les Jeux comptent davantage de médailles pour les femmes (135) que pour les hommes (133).

À PROPOS D’ÉQUIPE CANADA 2022

Les Jeux du Commonwealth de 2022 accueilleront 72 nations et territoires. Les Jeux du Commonwealth sont un tremplin vers le succès olympique et paralympique pour les athlètes, les entraîneurs et les gestionnaires d’équipes canadiens. Le Canada projette une performance parmi les trois premières des 72 nations participantes au tableau des médailles. Les athlètes qui avaient précédemment participé aux Jeux du Commonwealth ont remporté plus de 80 % des médailles aux Jeux olympiques de 2020.

L’équipe de Mission de l’équipe canadienne offrira un environnement optimal de performance qui célébrera l’égalité, la diversité et l’absence de discrimination afin que les athlètes canadiens atteignent de meilleures performances à vie aux Jeux du Commonwealth de 2022.

À PROPOS DE COMMONWEALTH SPORT CANADA

Commonwealth Sport Canada (CSC) est le détenteur des droits de franchise des Jeux du Commonwealth et du mouvement sportif du Commonwealth au Canada. CSC est un membre à part entière de la communauté sportive canadienne qui appuie les athlètes canadiens dans l’atteinte de l’excellence aux Olympiques, aux Paralympiques et aux championnats du monde. La mission de CSC est d’enrichir la vie des jeunes à travers le Commonwealth et d’accueillir les Jeux du Commonwealth. CSC est responsable de tous les aspects de la participation du Canada aux XXIIes Jeux du Commonwealth et enverra une équipe composée de près de 400 des meilleurs athlètes et entraîneurs pour représenter le pays. Les prochains Jeux auront lieu à Birmingham, en Angleterre, du 28 juillet au 8 août 2022. Pour de plus amples renseignements, visitez www.commonwealthsport.ca

