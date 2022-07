Mabey Bridge suministra nueve puentes a Alemania para ayuda después de las inundaciones

English French German Italian Portuguese Spanish

LYDNEY, Reino Unido, July 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mabey Bridge, una empresa del Grupo Acrow especializada en construcción de puentes de acero modulares, anunció hoy que ha suministrado nueve de sus puentes Compact 200™ para ayudar a reconectar las comunidades del Valle del Río Ahr de Alemania tras las devastadoras inundaciones que tuvieron lugar en el centro de Europa en julio de 2021.



El extremo fenómeno climático causó extensos daños a lo largo del valle, dañando o destruyendo numerosas carreteras y provocando el colapso de más de 60 puentes. En vista de la urgente necesidad de una rápida rehabilitación de la infraestructura de transportes de la región, se solicitaron cuatro estructuras modulares de Mabey Bridge a principios de agosto para reestablecer algunos puentes destruidos en la ciudad de Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dos de los puentes fueron adquiridos por el ayuntamiento y dos por Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW). Dichas estructuras fueron entregadas tan sólo una semana más tarde utilizando componentes en stock para emergencias, y fueron ensamblados e instalados rápidamente por el equipo de THW. Los puentes se abrieron al público en septiembre, siendo uno de ellos para uso vehicular, y los tres restantes para tránsito de peatones y ciclistas.

En vista del éxito de los primeros proyectos, Mabey Bridge fue seleccionada para suministrar cinco puentes adicionales en apoyo a los continuos esfuerzos de rehabilitación que se llevan a cabo en la zona. A mediados de septiembre de 2021, THW adquirió tres puentes vehiculares adicionales para las localidades de Rech, Insul y Liers. Los componentes fueron entregados en sendas ubicaciones tres semanas más tarde, instalados por THW, y abiertos al tráfico en noviembre de 2021. A principios de enero de 2022, el ayuntamiento de Sinzig adquirió dos puentes para el uso de peatones y ciclistas. Uno de los dos puentes ya ha sido instalado, y se planifica que la instalación del segundo esté terminada a finales de septiembre.

Las nueve estructuras suministradas son puentes Compact 200™ con un rango de longitud entre los 36 y los 42 metros, y servirán como soluciones permanentes o temporales a largo plazo durante las próximas décadas. Unegg GmbH, colaborador de Mabey Bridge en Europa Central, proporcionó asistencia técnica in-situ a THW para la ejecución de los proyectos. Algunos de los puentes fueron equipados con el Sistema Mabey SmartEdge™, consistente en paneles de acero galvanizado de diseño personalizado para cubrir la celosía lateral de forma segura para los usuarios, y proporcionando una alternativa estéticamente atractiva a otras soluciones tradicionales como mallas de acero.

Las estructuras modulares de acero de Mabey Bridge usan componentes pre-diseñados y permiten ser configuradas según las exigencias de longitud, anchura y carga. Entregados con facilidad desde el almacén hasta las ubicaciones más remotas, los puentes de Mabey son rápidamente desplegables e instalados con maquinaria ligera, haciéndolos la elección ideal para aplicaciones de emergencia permanentes o temporales.

Michael Treacy, Director Ejecutivo de Mabey Bridge, explicaba:

"Mabey Bridge tiene un largo historial brindando soluciones para ayudar a la reconstrucción de infraestructuras tras catástrofes naturales. Estamos dedicados a apoyar a los países en estos momentos de necesidad, y seguiremos desempeñando nuestro papel en estos proyectos vitales para la reconexión de las comunidades afectadas."

Acerca de Mabey Bridge

Mabey Bridge es uno de los principales proveedores de soluciones de puentes modulares de alta calidad. Nos especializamos en puentes de acero modulares pre-diseñados, de instalación rápida, para permitir una veloz construcción de puentes y mejorar la conectividad en zonas urbanas y rurales. Igualmente ofrecemos soluciones de puentes para los sectores de construcción, petróleo y gas, y minería, así como para aplicaciones militares especializadas, emergencias humanitarias y ayuda para catástrofes.

Mabey Bridge, una empresa de Acrow Group, tiene su sede en Gloucestershire, Reino Unido, y ha proporcionado soluciones de puentes modulares a más de 150 países alrededor del mundo. Para más información sobre cómo podemos ayudarle con su proyecto, visite nuestra página web www.mabeybridge.com.

Media contact:

Tracy Van Buskirk

Marketcom PR

001 (203) 246-6165

tvanbuskirk@marketcompr.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98d17249-41db-4456-a70c-4a189faa4341/es