Mabey Bridge fornisce nove ponti per supportare la ripresa dalle inondazioni in Germania

LYDNEY, Regno Unito, July 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mabey Bridge, una società del gruppo Acrow specializzata in ponti modulari in acciaio, ha annunciato oggi di aver fornito nove ponti Compact 200™ per aiutare a ricollegare le comunità nella valle dell'Ahr in Germania in seguito alle devastanti inondazioni in gran parte d'Europa nel luglio 2021.



L'evento meteorologico estremo ha causato ingenti danni in tutta la valle, con innumerevoli strade danneggiate o distrutte e più di 60 ponti crollati. Dato l’urgente bisogno di ripristinare rapidamente le infrastrutture di trasporto della regione, all'inizio di agosto sono state ordinate quattro strutture modulari del ponte Mabey per ristabilire i valichi rovinati nella città di Bad Neuenahr-Ahrweiler. Due ponti sono stati ordinati dalla città e due dalla Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW). Sono stati consegnati solo una settimana dopo utilizzando i componenti in stock dall'inventario e assemblati e installati rapidamente da THW. I ponti sono stati aperti a settembre, di cui uno destinato all'uso veicolare e tre per pedoni e ciclisti.

Sulla base del successo dei primi progetti, Mabey Bridge è stata selezionata per fornire cinque ulteriori ponti per supportare le continue azioni di ripresa nell'area. A metà settembre 2021 THW ha ordinato tre ponti veicolari per le città di Rech, Insul e Liers. I componenti sono stati consegnati ai siti tre settimane dopo, installati da THW e aperti al traffico nel novembre 2021. All'inizio di gennaio 2022, la città di Sinzig ha ordinato due ponti per uso pedonale e ciclistico. Uno dei due ponti è già stato installato e il completamento della seconda installazione è previsto a fine settembre.

Le nove strutture fornite sono ponti Compact 200™ di lunghezza compresa tra 36 metri e 42 metri e serviranno come soluzioni permanenti o temporanee a lungo termine per i decenni a venire. Unegg GmbH, socia di Mabey Bridge in Europa centrale, ha fornito assistenza tecnica in loco a THW per ogni progetto. Alcuni dei ponti sono stati forniti con il sistema Mabey SmartEdge™, un pannello personalizzabile in acciaio zincato che si attacca all'impalcato del ponte per rivestire i pannelli in modo sicuro, fornendo un'alternativa esteticamente gradevole all'acciaio o alla rete più tradizionali.

Le strutture modulari in acciaio di Mabey Bridge utilizzano componenti pre-ingegnerizzati e possono essere configurate in base ai requisiti di lunghezza, larghezza e carico. Facilmente inviati dal magazzino alle località più difficili, i ponti di Mabey sono rapidamente distribuiti ed costruiti a mano o con macchinari leggeri, rendendoli la scelta ideale per applicazioni di emergenza temporanee o permanenti.

Michael Treacy, amministratore delegato di Mabey Bridge, ha dichiarato:

"Mabey Bridge da molto tempo fornisce soluzioni per aiutare nella ricostruzione delle infrastrutture a seguito di disastri naturali. Ci impegniamo a sostenere le nazioni in questi momenti di bisogno e continueremo a fare la nostra parte in questi progetti vitali per riconnettere le comunità colpite”.

A proposito di Mabey Bridge

Mabey Bridge è un fornitore internazionale leader di soluzioni di ponti modulari di alta qualità. Siamo specializzati in ponti modulari pre-ingegnerizzati in acciaio a costruzione rapida per consentire la costruzione rapida di ponti e migliorare la connettività nelle aree urbane e rurali. Forniamo anche soluzioni di ponti per i settori della costruzione, del petrolio e gas, minerario, nonché per applicazioni militari specializzate, emergenze umanitarie e soccorsi in caso di calamità.

Mabey Bridge, una società del gruppo Acrow, ha sede nel Gloucestershire, Regno Unito, e ha fornito soluzioni di ponti modulari in oltre 150 paesi in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su come possiamo aiutarvi con il vostro progetto, visitate il nostro sito Web www.mabeybridge.com.

