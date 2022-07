Rackspace Technology wird in zwei US-Berichten von ISG Provider Lens™ über das Google Cloud Partner Ecosystem als führend eingestuft

SAN ANTONIO, July 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass es in den Reports U.S. ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem – Managed Services 2022 und U.S. ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem – Implementation and Integration Services 2022 aufgrund des Produktportfolios und der Wettbewerbsstrategien des Unternehmens als führend eingestuft wurde.



Die beiden neuen US-Forschungsberichte von ISG Provider Lens™ zu Google Cloud vergleichen die Stärken, Herausforderungen und wettbewerblichen Unterscheidungsmerkmale von Cloud-Service-Anbietern und stufen Rackspace Technology als führend in den Bereichen Managed Services sowie Implementierungs- und Integrationsdienste ein.

Die Berichte bewerten die Fähigkeiten von 100 Anbietern in fünf Bereichen. Rackspace Technology wurde in beiden US-Forschungsberichten von ISG Provider Lens™ zu Google Cloud aufgrund des umfassenden Produkt- und Serviceangebots, der starken Marktpräsenz und der etablierten Wettbewerbsposition des Unternehmens als führend eingestuft. Die Produktportfolios und Wettbewerbsstrategien der führenden Unternehmen sind gut positioniert, um auf den von der Studie abgedeckten Märkten Geschäfte zu gewinnen. Die führenden Unternehmen stehen auch für Innovationskraft und Wettbewerbsstabilität.

„Google steht an vorderster Front, wenn es darum geht, zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln, und ist in der Lage, fortschrittliche, funktionsreiche Plattformen einzubinden, die die Einbeziehung und Integration neuer Technologien vorantreiben“, sagte Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology. „Rackspace Technology kann Unternehmen dabei helfen, die Einführung dieser Technologien durch die Erstellung und Verwaltung von Anwendungen zu beschleunigen, damit die Unternehmen mehr Nutzen aus der GCP ziehen können.“

In beiden Leader-Quadranten des Google Cloud Partner Ecosystems werden Serviceanbieter bewertet, die Managed Services auf der Google Cloud Platform (GCP) anbieten. Darüber hinaus konzentrieren sich die Anbieter in den Leader-Quadranten im Rahmen ihrer Managed-Service-Lösungen auf neue Funktionen, Automatisierung, digitales Engineering und den Aufbau neuer Partnerschaften.

Die Berichte U.S. ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem – Managed Services 2022 und U.S. ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem – Implementation and Integration Services 2022 können Sie hier lesen.

ISG ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment.

Rackspace Technology



Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.