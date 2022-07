ASSYSTEM: Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022

French English

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022

Paris-La Défense, le 28 juillet 2022 à 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), acteur majeur de l’ingénierie, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre 2022, clos le 30 juin.

Assystem a conclu le 19 juillet 2022 un accord prévoyant la cession d’ici la fin de l’année de 51% du capital et des droits de vote de MPH, société de tête de ses activités Staffing, à son management. En conséquence et en application de la norme IFRS 5, les activités Staffing sont déconsolidées à compter du 1er janvier 2022.

Pour assurer la comparabilité des données, le chiffre d’affaires 2021 est retraité du double effet de cette déconsolidation et de la cession en début d’exercice des activités sciences de la vie et d’assistance technique à l’industrie générale à Expleo Group.

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2022

et variations par rapport à 2021 (non audité)





En millions d'euros S1 2021

retraité S1 2022



Variation

totale Variation

organique (1) Groupe 215,3 241,7 +12,3% +4,6% Nucléaire 163,8 171,7 +4,9% +4,2% ET&I 51,5 69,9 +35,7% +6,0%

(1) A périmètre comparable et taux de change constant.





Au 1er semestre 2022, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 241,7 millions d’euros en croissance de +12,3%, dont +4,6% en organique, +6,5% d’effet périmètre (résultant de la consolidation de la société indienne STUP à compter du 1er juillet 2021 et de la société britannique Schofield Lothian à compter du 1er octobre 2021) et +1,2% d’effet de la variation des taux de change.

NUCLEAIRE (71% du chiffre d’affaires consolidé)

Les activités Nucléaire, à 171,7 M€ contre 163,8 M€ au 1er semestre 2021, sont en progression à +4,9%, dont +4,2% de croissance organique (y inclus -2,3% résultant de la fin du contrat Kacare) et +0,7% d’effet de la variation des taux de change. La croissance continue d’être portée par les activités en France et au Royaume-Uni.

ENERGY TRANSITION & INFRASTRUCTURES (ET&I)

Le chiffre d’affaires d’ET&I, à 69,9 M€ contre 51,5 M€ au 1er semestre 2021, est en croissance de +35,7%, dont +6,0% de croissance organique, +26,9% d’effet périmètre (STUP et Schofield Lothian), et +2,8% d’effet de la variation des taux de change. La montée en puissance d’un contrat important en Arabie saoudite a permis le retour à la croissance organique.

CALENDRIER FINANCIER 2022

14 septembre : Résultats semestriels 2022 – Réunion de présentation le 15 septembre à 8h30 27 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem, un des leaders mondiaux de l’ingénierie nucléaire indépendante, s’est fixé pour mission de contribuer à l’accélération de la transition énergétique. Dans les 13 pays où le Groupe est présent, ses plus de 6 000 experts sont au service du développement de la production et des usages de l’électricité décarbonée de source nucléaire ou renouvelable et de l’hydrogène vert.

Le Groupe, fort de ses plus de 50 ans d’expérience dans des secteurs hautement régulés sous fortes contraintes de sûreté et de sécurité, propose à ses clients des services et solutions d’ingénierie et digitaux leur permettant d’optimiser le coût et la performance des infrastructures complexes ainsi mises en œuvre, durant tout leur cycle de vie.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

CONTACTS

Philippe Chevallier - Directeur général délégué Finances - Tél. : 01 41 25 28 07

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs – agnes.villeret@agence-komodo.com – Tél : 06 83 28 04 15

DONNEES PAR TRIMESTRE





En millions d'euros T1 2021

publié T1 2021

retraité (1) T1 2022

publié T1 2022

retraité Variation

totale (2) Variation

organique (3) Groupe 127,9 108,7 129,1 120,2 +10,6% +3,2% Nucléaire 81,8 83,0 87,7 87,7 +5,7% +4,9% ET&I (1) 46,1 25,7 41,4 32,5 +26,5% (2,0)%









En millions d'euros T2 2021

publié T2 2021

retraité (1) T2 2022



Variation

totale (2) Variation

organique (3) Groupe 125,5 106,6 121,5 +13,9% +6,0% Nucléaire 81,9 80,8 84,0 +4,0% +3,4% ET&I (1) 43,6 25,8 37,4 +44,9% +13,9%

(1) Répartition entre Nucléaire et ET&I corrigée sur T1 et T2 2021 (sans incidence sur la répartition S1 2021).

(2) Variations calculées par rapport aux données retraitées.

(3) A périmètre comparable et taux de change constant.





