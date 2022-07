English French

Coface confirme son excellent début d’année avec un résultat net de 144,4 M€ au premier semestre. Retour sur fonds propres tangibles annualisé à 15,4%

Paris, le 28 juillet 2022 – 17h35

Chiffre d’affaires du premier semestre : 895 M€, en hausse de 14,6 % à périmètre et taux de change constants et de 16, 5% en données publiées Les primes d’assurance-crédit progressent de 16,1% bénéficiant de la hausse de l’activité client dans un environnement inflationniste La rétention client s’établit à un niveau record (93,9%) ; l’effet prix est négatif (-3,0%), en ligne avec le Q1-22 La dynamique des services d’information se poursuit (revenus en hausse de +15,5% à taux de change constant) avec une croissance à deux chiffres des nouvelles affaires et la poursuite d'un rythme d'investissement élevé

Ratio de sinistralité net à 39, 4 % en hausse de 18, 0 ppts ; ratio combiné net à 66, 0 % (en amélioration de 1,5% h ors effet des schémas gouvernementaux ) Le ratio brut de sinistralité est en hausse de 1,1 ppt, à 30,6%, dans un environnement de risques qui continue de se normaliser Ratio de coûts net en amélioration de 3,9 ppts à 26,6% en raison d’un levier opérationnel positif et de commissions de réassurance élevées Pas d'impact résiduel significatif des plans gouvernementaux, en ligne avec les attentes

Résultat net (part du groupe) de 1 44,4 M€, dont 78,2 M€ au T2-2022 ; et RoATE 1 annualisé à 15,4 %

Solvabilité estimée à 192 % 2 , au-dessus de la zone cible (155% - 175%)

La note ESG de Coface est relevée de « AA » à « AAA » par MSCI ESG ratings





Sauf indication contraire, les évolutions sont exprimées par comparaison avec les résultats au 30 juin 2021.

Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré :

« Au cours du deuxième trimestre, les perspectives macroéconomiques ont fortement évolué, sous l’effet conjoint du conflit en Ukraine et de l’action des banques centrales qui ont montré leur détermination à lutter contre une inflation devenue menaçante. Les équipes d’économistes de Coface ont dans ce contexte dégradé les perspectives économiques d’un nombre important de pays et de secteurs.

Dans cet environnement plus incertain, Coface a plus que jamais accompagné ses clients dans un contexte de rebond de l’activité tout en maintenant une politique de souscription prudente.

Les résultats du deuxième trimestre 2022 traduisent une nouvelle fois la très bonne performance opérationnelle du Groupe dans un environnement de risque qui poursuit sa normalisation. La remontée du nombre de faillites est inégale selon les pays, encore peu visible par endroits, elle a déjà dépassé les niveaux pre-covid dans d’autres pays (Angleterre, Espagne) avec un retour des sinistres de taille importante.

Au deuxième trimestre, Coface enregistre un résultat net de 78 M€, meilleur résultat trimestriel de son histoire malgré la prise en compte de la crise Ukrainienne. Ce résultat lui permet de délivrer depuis le début de l’année un RoATE annualisé de 15,4% bien au-dessus des objectifs de moyenne de cycle.

Enfin, Coface poursuit également ses investissements tant dans l’amélioration continue de son métier d’assurance-crédit que dans le développement de ses métiers adjacents. L’affacturage et la vente de services d’information confirment ainsi leur potentiel de croissance avec des progressions respectives de +11,6% et +15,5% sur le semestre. »



Chiffres clés au 30 juin 2022

Le conseil d’administration de COFACE SA a examiné les comptes consolidés au 30 juin 2022 lors de sa réunion du 28 juillet 2022. Ils ont par ailleurs fait préalablement l'objet d'une revue par le comité d'audit lors de sa réunion du 27 juillet 2022. Ces états financiers consolidés semestriels ont fait l’objet de procédures d’examen limité par les Commissaires aux comptes. Le rapport d’examen limité est en cours d’émission.

Eléments du compte de résultat en M€ S1-21 S1-22 Variation % ex. FX* Primes brutes acquises 638,7 754,0 +18,1% +16,1% Revenus des activités de services 129,3 140,9 +8,9% +6,8% CHIFFRE D'AFFAIRES 768,0 894,9 +16,5% +14,6% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 155,8 183,0 +17,4% +18,4% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 15,9 24,4 +53,8% +56,2% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 171,6 207,3 +20,8% +22,5% Autres produits et charges opérationnels 0,4 -4,3 NA NA RESULTAT OPERATIONNEL 172,1 203,0 +18,0% +19,6% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 123,2 144,4 +17,2% +19,6% Ratios clés S1-21 S1-22 Variation % ex. FX* Ratio de sinistralité net de réassurance 21,4% 39,4% 18,0% ppts. Ratio de coûts net de réassurance 30,4% 26,6% -3,9% ppts. RATIO COMBINE NET DE REASSURANCE 51,9% 66,0% 14,1% ppts. Eléments du bilan en M€ S1-21 S1-22 Variation % ex. FX* Capitaux propres part du Groupe 1 996,2 1 926,5 -3,5% RATIO DE SOLVABILITE 191%1 192%1 +1 ppt.

* Hors effet périmètre

1 Ce ratio de solvabilité estimé constitue un calcul préliminaire effectué selon l’interprétation par Coface de la réglementation Solvabilité II et utilisant le Modèle Interne Partiel. Le résultat du calcul définitif pourrait être différent de ce calcul préliminaire. Le ratio de Solvabilité estimé n’est pas audité.

1. Chiffre d’affaires





Coface a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 894,9 M€, en hausse de +14,6% à taux de change et périmètres constants par rapport au S1-21. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d’affaires progresse de +16,5%.

Le chiffre d’affaires de l’activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) progresse de +16,1% à périmètre et changes constants (et de 18,1% à taux de changes courants) par rapport au S1-21. La croissance bénéficie d’une hausse de l’activité client ainsi que d’une rétention toujours élevée.

Le taux de rétention atteint un niveau record à 93,9%, en hausse de +1,5% par rapport au S1-21. Les affaires nouvelles atteignent 58 M€, en baisse de 14 M€ par rapport au S1-21 dans un marché plus compétitif.

La croissance de l’activité des clients de Coface a un impact positif de +8,0% au S1-22. Cette hausse record pour un premier semestre reflète l’ampleur de la reprise économique passée et de l’inflation. L’effet prix continue de marquer une inflexion à -3,0% au S1-22, en ligne par rapport avec la baisse de -2,7% au T1-22. Cette baisse s’explique en grande partie par une très faible sinistralité passée.

Le chiffre d’affaires des autres activités est en hausse de +6,8% par rapport au S1-21 et continue d’intégrer des dynamiques très différentes selon les métiers. Les revenus de l’affacturage progressent de +11,6%, principalement grâce à la hausse des volumes refinancés en Pologne. Les revenus des services d’information poursuivent leur croissance à +15,5% (vs +11,0% au S1-21). Les revenus des accessoires de primes (commissions de recouvrement) sont impactés par la baisse des sinistres à recouvrer et baissent de -38,9% alors que les commissions sont en légère hausse à +5,6%.

Chiffre d'affaires en M€

(par région de facturation) S1-21 S1-22 Variation % ex. FX3 Europe du Nord 166,9 184,9 +10,8% +10,0% Europe de l'Ouest 153,7 174,2 +13,3% +12,4% Europe Centrale et de l'Est 75,4 88,8 +17,7% +18,5% Méditerranée & Afrique 212,0 239,9 +13,2% +14,6% Amérique du Nord 66,3 83,2 +25,5% +14,0% Amérique Latine 36,2 48,6 +34,3% +23,8% Asie Pacifique 57,6 75,5 +31,1% +23,3% Chiffre d'affaires consolidé 768,0 894,9 +16,5% +14,6%

Dans la région Europe du Nord, le chiffre d’affaires progresse de +10,0% à taux de change constants et +10,8% à change courants. L’activité d’assurance-crédit bénéficie positivement de l’activité client et d’un taux de rétention élevé. Les revenus de l’affacturage progressent de +4,2%.

En Europe de l’Ouest, le chiffre d’affaires progresse de +12,4% à taux de change constants (+13,3% à changes courants) sous l’effet d’un taux de rétention élevé et de l’activité client.

En Europe centrale et de l’Est, le chiffre d’affaires est en hausse de +18,5% et de +17,7% à taux de change courants, en raison d’une forte rétention et de la croissance de l’assurance-crédit sous l’effet de l’activité. Les revenus de l’affacturage continuent de progresser fortement à +49,2% essentiellement en raison de l’activité client.

En Méditerranée et Afrique, région tirée par l’Italie et l’Espagne, le chiffre d’affaires progresse de +14,6% et de +13,2% à taux de change courants, grâce à un niveau élevé d’affaires nouvelles et une rétention élevée. Les revenus des services progressent de +16,7%.



En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires progresse de +14,0% à taux de change constants et de +25,5% en données publiées, porté par une forte activité client et la hausse du dollar.

En Amérique Latine, le chiffre d’affaires progresse de +23,8% à taux de change constants et de +34,3% en courant sous l’effet d’une forte rétention et la hausse de l’activité client.

Le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique est en hausse de +23,3% à taux de change constants et de +31,1% en courant. La hausse des revenus bénéficie d’une forte rétention et de la hausse de l’activité client.

2. Résultat

Ratio combiné

Le ratio combiné net de réassurance s’est établi à 66,0% au S1-22 (en hausse de 14,1 points par rapport au S1-21 mais en amélioration de 1,5 point si l’on retraite des schémas gouvernementaux).

(i) Ratio de sinistralité





Le ratio de sinistralité brut de réassurance s’établit à 30,6%, une hausse de 1,1 ppt par rapport aux niveaux atteints un an plus tôt. Cette hausse reflète l’augmentation de la sinistralité de fréquence depuis le S1-21 ainsi que le retour de sinistres de taille relativement importante. La sinistralité reste cependant inférieure à la moyenne de cycle. Le nombre de sinistres liés à la crise ukrainienne reste limité à ce jour.

La politique de provisionnement du Groupe est inchangée. La gestion rigoureuse des sinistres passés a permis au Groupe d’enregistrer 47,1 ppts de reprises sur antérieurs. Le ratio de sinistralité sur l’année de souscription 2022 est à 75,2%, niveau encore élevé traduisant l’anticipation par Coface d’une hausse du nombre de faillites d’entreprise dans les trimestres à venir.

Le ratio de sinistralité net remonte à 39,4%, une hausse de 18,0 ppts par rapport au S1-21 (hors impact des plans gouvernementaux, la hausse aurait été de 2,7 ppts).

(ii) Ratio de coûts





Coface poursuit sa stricte politique de gestion des coûts. Au second trimestre 2022, Coface maintient sa discipline avec des coûts en hausse de +8,7% à périmètre et changes constants, et +11,5% à changes courant, hausse inférieure à la progression des revenus malgré la poursuite des investissements. Le ratio de coûts brut de réassurance s’est établi à 31,2%, en amélioration de 1,3 ppt sur un an.

Le ratio de coûts net de réassurance sur le premier semestre s’établit à 26,6%, une amélioration de 3,9 ppts sur un an.

Résultat financier





Le résultat financier net s’élève à 24,4 M€ au premier semestre, en hausse de 8,5 M€ par rapport au S1-21. Ce montant inclut des plus-values réalisées et des résultats de couverture positifs pour 4,0 M€ ainsi qu’un effet change pour 4,5 M€. Cette performance a été réalisée dans un contexte de marché particulièrement chahuté, notamment en raison de l’efficacité des politiques de couverture.

Le rendement courant du portefeuille (i.e. hors plus-values, hors dépréciation et effet de change) atteint 19,2 M€ (contre 18,8 M€ au S1-21). Le rendement comptable4, hors plus-values et dépréciations, s’établit à 0,8% au S1-2022, est en hausse par rapport à l’année précédente (0,6%).

Résultat opérationnel et résultat net





Le résultat opérationnel se monte à 202,9 M€ sur le S1-22, en hausse de +17,9% grâce principalement à la croissance des revenus et à une sinistralité toujours faible.

Le taux d’imposition effectif atteint 25% contre 24% au S1-21.

Au total, le résultat net (part du groupe) s’élève à 144,4 M€, en hausse de +17,2% par rapport au S1-21, dont 78,2 M€ au T2-22.

3. Capitaux propres et Solvabilité





Au 30 juin 2022, les capitaux propres part du groupe s’établissent à 1 926,5 M€, en baisse de 215 M€, soit -10,0% (2 141,0 M€ au 31 décembre 2021).

Leur évolution s’explique principalement par le résultat net positif de 144,4 M€, le paiement du dividende (- 224,8 M€) et la baisse des plus-values latentes (-163,4 M€).

Le rendement annualisé sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) s’établit à 15,4% au 30 juin 2022, principalement grâce à l’amélioration du résultat technique.

Le ratio de solvabilité s’établit à 192%5, au-dessus de la zone cible (155% -175%). Son évolution s’explique par une baisse du besoin en capital de l’assurance-crédit partiellement compensé par une hausse de celui de l’affacturage (hausse des volumes). Le besoin de capital lié aux actifs investis est en baisse sensible, sous l’effet de la réduction des risques du portefeuille d’investissement effectué au premier semestre et à la baisse des marchés financiers, actions et obligations. Les fonds propres réglementaires sont en baisse, reflétant principalement l’évolution des capitaux propres.

4. Perspectives





Le deuxième trimestre 2022 a connu une nette inflexion des perspectives de croissance mondiale. Le conflit en Ukraine a exacerbé les tensions inflationnistes qui existaient dans un certain nombre de secteurs (matières premières agricoles, pétrole, engrais) en réduisant l’offre disponible sur le marché mondial. Les banques centrales, en premier lieu la Réserve Fédérale américaine ont entrepris de relever leurs taux d’intérêt afin de juguler cette inflation parfois très forte. Par ailleurs de nombreux Etats ont entamé un début de consolidation budgétaire.

Cette hausse rapide des taux d’intérêt a eu un effet immédiat sur les perspectives de croissance. Dans une économie mondiale toujours très endettée Coface a révisé à la baisse les évaluations du risque économique de court terme dans 19 pays et 75 secteurs, confirmant l’ampleur du ralentissement en cours. Enfin, l’épidémie de coronavirus se poursuit avec localement (Chine) d’importantes conséquences économiques.

Le nombre de faillites d’entreprises a poursuivi sa remontée progressive atteignant dans certains pays (Royaume-Uni, Espagne) un niveau supérieur à celui d’avant Covid mais restant généralement à des niveaux encore inférieurs aux moyennes historiques. Ceci inclut les défaillances directement liées à la crise Ukrainienne dont le niveau est conforme aux attentes.

Coface poursuit ses investissements tant dans l’amélioration de son efficacité et de ses outils de gestion que dans le renforcement de ses initiatives de croissance dans ses métiers adjacents. Coface a également maintenu son approche prudente et cohérente de la souscription des risques.

Les opérations de Coface continuent de s’appuyer sur un bilan solide. Le ratio de solvabilité atteint 192%6, un niveau supérieur à la fourchette cible de 155% à 175%.

Conférence téléphonique pour les analystes financiers

Les résultats pour le premier semestre 2022 de Coface seront commentés auprès des analystes financiers lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le jeudi 28 juillet à 18h00 (Paris). Elle sera accessible :

La présentation sera disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante :

http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-rapports-financiers

Annexes

Résultats par trimestre

Eléments du compte de résultat en M€

Chiffres décumulés T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-21 T2-22 % %

ex. FX* Primes brutes acquises 312,1 326,7 330,7 343,2 361,3 392,7 +20,2% +17,6% Revenus des activités de services 65,9 63,4 59,6 66,3 69,5 71,4 +12,6% +10,0% CHIFFRE D'AFFAIRES 377,9 390,1 390,4 409,5 430,8 464,1 +19,0% +16,3% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 74,3 81,5 79,4 38,7 84,9 98,1 +20,4% +24,1% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 5,7 10,1 15,0 11,3 12,3 12,0 +18,9% +22,3% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 80,0 91,6 94,5 49,9 97,2 110,1 +20,2% +23,8% Autres produits et charges opérationnels -0,4 0,8 -1,3 -2,3 -1,2 -3,2 -484,4% -483,2% RESULTAT OPERATIONNEL 79,6 92,4 93,2 47,6 96,1 106,9 +15,7% +19,3% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 56,4 66,9 67,7 32,9 66,2 78,2 +16,9% +21,6% Taux d'impôt sur les résultats 24,6% 23,0% 23,3% 20,6% 27,2% 23,0% + 0 ppt

Résultats cumulés

Eléments du compte de résultat en M€

Chiffres cumulés T1-21 S1-21 9M-21 2021 T1-22 S1-22 % %

ex. FX* Primes brutes acquises 312,1 638,7 969,5 1 312,6 361,3 754,0 +18,1% +16,1% Revenus des activités de services 65,9 129,3 188,9 255,2 69,5 140,9 +8,9% +6,8% CHIFFRE D'AFFAIRES 377,9 768,0 1 158,4 1 567,9 430,8 894,9 +16,5% +14,6% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 74,3 155,8 235,2 273,9 84,9 183,0 +17,4% +18,4% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 5,7 15,9 30,9 42,2 12,3 24,4 +53,8% +56,2% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 80,0 171,6 266,1 316,0 97,2 207,3 +20,8% +22,5% Autres produits et charges opérationnels -0,4 0,4 -0,8 -3,2 -1,2 -4,3 -1 068,3% -1 067,6% RESULTAT OPERATIONNEL 79,6 172,1 265,3 312,9 96,1 203,0 +18,0% +19,6% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 56,4 123,2 190,9 223,8 66,2 144,4 +17,2% +19,6% Taux d'impôt sur les résultats 24,6% 23,8% 23,6% 23,2% 27,2% 25,1% + 1,3 ppt

* Hors effet périmètre

1 RoATE = Rentabilité moyenne des fonds propres

3 Hors effet périmètre

4 Taux de rentabilité comptable calculé sur la moyenne du portefeuille de placements hors titres non consolidés.

