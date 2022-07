COIL: OMZET VAN HET EERSTE HALFJAAR 2022 GROEIT MET +12,1%

French English Dutch

OMZET VAN HET EERSTE HALFJAAR 2022 GROEIT MET +12,1%

BEVESTIGING VAN DE VERKOOPDYNAMIEK VAN DE TOELEVERINGSACTIVITEITEN: +18,5%



Brussel, 28 juli 2022 (17.45 uur) - COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, kondigt voor het eerste halfjaar 2022 een omzet aan van 13,9 mln. €, een groei van +12,1% ten opzichte van het eerste halfjaar 2021. Deze prestatie steunt op de aanhoudende sterke groei van de verkoop van toeleveringsdiensten (+18%) waarvan de marges hoger zijn dan die van het totaalpakket, en onderstreept de inhaalslag van de activiteit naar een niveau dat hoger is dan vóór de pandemie. De toename van de vraag in Europa en de stijging van de verkoopprijzen die het bedrijf heeft doorgevoerd om de kosteninflatie te compenseren hebben bijgedragen aan de omzetgroei in het eerste halfjaar.

Evolutie van de kwartaalomzet per activiteit





(in miljoen euro) 2022 2021 Evolutie 1e kwartaal 6,61 5,91 + 12,0% 2e kwartaal 7,34 6,54 + 12,2% Halfjaarlijks totaal 13,95 12,45 + 12,1% Waarvan Toeleveringsverkoop 11,68 9,86 + 18,5% Verkoop totaalpakket1 2,27 2,59 - 12,5%





Toeleveringsdiensten: aanhoudende groei met dubbele cijfers in het tweede kwartaal





De halfjaarlijkse omzet van de toeleveringsdiensten bedraagt 11,7 mln. €, een groei van +18,5% ten opzichte van het eerste halfjaar 2021. Hij vertegenwoordigt 83,8% van de totale omzet, tegen 79,2% het jaar daarvoor. In het tweede kwartaal handhaafde de verkoop een sterke groeidynamiek (+11,4%) ondanks een vergelijkingsbasis die minder gunstig was dan de voorafgaande kwartalen; vergeet niet dat de verkoop in het tweede kwartaal 2021 groeide met +39,6%. Binnen een context van sterke groei op de eindmarkten voor bouw en architectuur werd de vraag sinds het begin van het boekjaar gestimuleerd door een herbevoorrading door de distributeurs in Europa als gevolg van hun anticipatie op de hogere aluminiumprijzen.

Totaalpakket: herstel in het tweede kwartaal ondanks een ongunstige internationale conjunctuur





De halfjaarlijkse omzet van het totaalpakket waarin het bedrijf continu geanodiseerd aluminium direct aan de eindklant levert, bedraagt 2,3 mln. €, een daling van -12,5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Hij vertegenwoordigt 16,2% van de totale omzet, tegen 20,8% een jaar eerder. In het tweede kwartaal nam de verkoop toe met +17,6% dankzij een gunstig basiseffect en was met name bijzonder dynamisch in Europa om het wegvallen van de verkoop in Rusland als gevolg van het conflict in Oekraïne en in Azië vanwege de kosten en de leveringstermijnen voor voorgeanodiseerd aluminium te compenseren.

Vooruitzichten





Terwijl COIL dit jaar zijn 50-jarig bestaan viert, bevestigen de handelsprestaties van het eerste halfjaar 2022, gedragen door een buitengewoon hoge vraag, de hoge kwaliteit van de producten van het bedrijf, het vertrouwen van zijn klanten, de mobilisatie van zijn medewerkers en de doeltreffendheid van zijn industriële capaciteiten.

De impact van de twee huidige grootschalige crises - de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis - zorgt op korte termijn voor grote onzekerheden, met name door de inflatiestijging, door reële of potentiële tekorten en een verzwakking van de supply chain. Binnen deze context blijft het bedrijf voorzichtig en voorziet het voor de tweede helft van het jaar een terugloop van de vraag en een terugkeer naar een normatief activiteitenniveau.

Het bedrijf blijft vertrouwen hebben in zijn vooruitzichten en beschikt over een solide financiële positie om zijn activiteitenpotentieel op de lange termijn te vergroten. Binnen dit perspectief investeert het bedrijf via partnerships in klimaatneutrale technologieën om zo het gebruik van fossiele brandstoffen te vervangen door nieuwe hernieuwbare energiebronnen tegen aantrekkelijke kosten en met koolstofneutraliteitsdoelstellingen, met name voor de industriële vestiging van Bernburg in Duitsland.

Agenda





31 oktober 2022 Resultaten van het eerste halfjaar 2022 en financieel rapport 1e halfjaar (na sluiting van de beurs)

Over COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 110 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2021 een omzet gerealiseerd van ongeveer 25 mln. €.

Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

Voor meer informatie: www.aloxide.com



Contact

COIL

Tim Hutton | Gedelegeerd bestuurder

tim.hutton@coil.be | Tel.: +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tel.: +33 (0)1 53 65 68 68





1 Anodisatie inclusief metaal

Bijlage