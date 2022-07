CGG : Résultats du Deuxième Trimestre 2022

English French

Forte performance financière

Chiffre d’affaires des activités de 240 m$, en hausse de 66 % pro-forma sur un an

Ebitdas de 126 m$ et Résultat net de 16 m$

Début d’un cycle haussier

PARIS, France – 28 juillet 2022 – CGG (ISIN: FR0013181864), leader mondial en technologies et calcul scientifique de haute performance annonce ses résultats non-audités du T2 2022

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré :

« CGG affiche de fortes performances ce trimestre, soutenues en particulier par l'augmentation des volumes d’après-ventes de Earth Data et une activité dynamique en Geoscience. Les conditions de marché actuelles liées à la baisse continue des investissements en Exploration & Production et amplifiées par les préoccupations de sécurité énergétique, viennent conforter notre scénario d'un cycle pluriannuel haussier marqué par une augmentation des dépenses de nos clients, qui se recentrent progressivement sur l'exploration pour répondre à la demande future.

Le développement de nos activités "Beyond the Core" progresse de manière satisfaisante, porté par des succès commerciaux concluants et des projets pilotes prometteurs. De plus, la récente acquisition de Geocomp et le fait d’avoir été retenu pour la reprise de l'activité Software de ION Geophysical renforcera et élargira le portefeuille de notre activité "Sensing and Monitoring". Dans un environnement inflationniste, notre technologie de haut de gamme génératrice de plus grande productivité chez nos clients est encore plus pertinente et je suis convaincue des opportunités qui vont s'offrir à nous."

T2 2022 : Un trimestre soutenu pour Data, Digital & Energy Transition







Chiffres IFRS: Chiffre d’affaires de 228 m$, EBITDAs de 114 m$ et résultat opérationnel de 59 m$



Chiffre d’affaires des activités de 240 m$, en hausse proforma* de 66% sur un an et de 57% en séquentiel Geoscience : Chiffre d’affaires des activités de 70 m$ en hausse pro-forma* de 16% sur un an. Activité soutenue dans toutes les régions et croissance des appels d’offre.



Earth Data : Chiffre d’affaires des activités de 124 m$ multiplié par 3,4 sur un an. Après-ventes élevées de 88 m$ soutenues par des indemnités de transfert de données et des ventes en Amérique Latine.



Sensing & Monitoring : Chiffre d’affaires des activités de 46 m$ en baisse de (4) % sur un an en raison de décalages de livraisons sur le T3 2022. Hausse significative prévue au S2 2022 et en 2023 grâce à de bonnes perspectives commerciales en équipements terrestres et marins.



EBITDAs des activités de 12 6 m$ , une marge élevée de 52% en raison d’un mix favorable. EBITDAs ajusté** des activités de 122 m$

de une marge élevée de 52% en raison d’un mix favorable. EBITDAs ajusté** des activités de 122 m$ Résultat opérationnel des activités de 6 6 m $ , une marge de 27% et résultat opérationnel ajusté** des activités de 62 m$

de une marge de 27% et résultat opérationnel ajusté** des activités de 62 m$ Résultat net du G roupe de 16 m$

de Cash-flow net de (56) m$ qui inclut (42) millions$ de variation négative du besoin en fonds de roulement et provisions



S1 2022 : Une amélioration sensible de la rentabilité du Groupe et un cashflow net positif







Chiffres IFRS: Chiffre d’affaires de 404 m$, EBITDAs de 175 m$ et résultat opérationnel de 70 m$

Chiffre d’affaires de 404 m$, EBITDAs de 175 m$ et résultat opérationnel de 70 m$ Chiffre d’affaires des activités de 3 93 m$, en hausse proforma* de 14% sur un an

de en hausse proforma* de 14% sur un an EBITDAs des activités de 164 m$ , soit une marge de 42%. EBITDAs ajusté** des activités de 161 m$

de , soit une marge de 42%. EBITDAs ajusté** des activités de 161 m$ Résultat opérationnel des activités de 61 m$ , soit une marge de 15% et résultat opérationnel ajusté** des activités de 58 m$

, soit une marge de 15% et résultat opérationnel ajusté** des activités de 58 m$ Résultat net du groupe de (2) m$ , contre une perte nette de (136) m$ au premier semestre 2021

de , contre une perte nette de (136) m$ au premier semestre 2021 Cash-flow net de 13 m$ qui inclut 48 millions$ de variation positive du besoin en fonds de roulement et provisions



Bilan et liquidités à fin juin







Liquidités / trésorerie de 4 17 m$ qui incluent 100 m$ de facilités de crédit revolving non tirées et 317 m$ de liquidités.

qui incluent 100 m$ de facilités de crédit revolving non tirées et 317 m$ de liquidités. D ette nette – avant IFRS 16 - de 812 m $ à fin juin 2022

avant IFRS 16 - de à fin juin 2022 Ratio d’endettement, (dette nette sur EBITDAs ajusté** des activités) de 2,1x à fin juin 2022, en baisse par rapport au 2,7x à fin mars 2022.



Évènement post clôture







Sercel, la division Sensing & Monitoring de CGG a été désignée attributaire pour l’acquisition de la division logiciels d’ION Geophysical Corporation’s (“ION”)***.



* L’indicateur pro-forma représente une information supplémentaire corrigée des activités Géosoftware et SDS cédées en 2021



** Les indicateurs ajustés représentent une information supplémentaire corrigée des charges non récurrentes liées à la détérioration économique



*** La clôture de la transaction est soumise à l’approbation par le tribunal des faillites compétent ainsi qu’à d’autres conditions habituelles

Chiffres clés – deuxième trimestre 2022

Chiffres clés IFRS

En millions $ 2021

T2 2022

T2 Variations % Chiffre d'affaires 172 228 33% Résultat opérationnel - 59 - Mise en equivalence - - - Coût de l'endettement financier net (33) (25) 26% Autres produits (charges) financiers (4) (4) - Impôts (7) (14) - Résultat net des activités poursuivies (44) 16 - Résultat net des activités abandonnées (7) - - Résultat net Groupe (51) 16 - Cash-Flow opérationnel IFRS 54 76 40% Cash-Flow Net IFRS (56) (56) - Dette nette 1 070 909 (15%) Dette nette avant crédits-baux 935 812 (13%) Capitaux employés 2 104 1 933 (8%)

Chiffres clés – premier semestre 2022

Chiffres clés IFRS

En millions $ A fin Juin 2021 A fin Juin 2022 Variations % Chiffre d'affaires 380 404 6% Résultat opérationnel (21) 70 - Mise en equivalence - - - Coût de l'endettement financier net (68) (50) 26% Autres produits (charges) financiers (42) 3 - Impôts (10) (23) - Résultat net des activités poursuivies (141) (0) - Résultat net des activités abandonnées 5 (2) - Résultat net Groupe (136) (2) 98% Cash-Flow opérationnel IFRS 159 206 29% Cash-Flow Net IFRS (27) 13 - Dette nette 1 070 909 (15%) Dette nette avant crédits-baux 935 812 (13%) Capitaux employés 2 104 1 933 (8%)



Chiffres clés des activités – deuxième trimestre 2022

Chiffres clés des activités

En millions $ 2021

T2 2022

T2 Variations % Chiffre d’affaires des activités 157 240 52% EBITDAs des activités 42 126 - Taux de marge d’EBITDAs 27% 52% 26 bps Résultat opérationnel des activités (7) 66 - Taux de marge opérationnelle (4)% 27% 32 bps Ajustement lié à IFRS 15 6 (7) - Résultat opérationnel IFRS 0 59 - Cash-Flow Opérationnel des activités 54 76 40% Net Cash-Flow des activités (56) (56) - Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant CNR 35 122 - Taux de marge d’EBITDAs 22% 51% 28 bps Résultat opérationnel des activités ajusté (15) 62 - Taux de marge opérationnelle (10)% 26% 36 bps

Chiffres clés des activités – premier semestre 2022

Chiffres clés des activités

En millions $ A fin Juin 2021 A fin Juin 2022 Variations % Chiffre d’affaires des activités 370 393 6% EBITDAs des activités 72 164 - Taux de marge d’EBITDAs 19% 42% 22 bps Résultat opérationnel des activités (24) 61 - Taux de marge opérationnelle (7)% 15% 22 bps Ajustement lié à IFRS 15 3 9 - Résultat opérationnel IFRS (21) 70 - Cash-Flow Opérationnel des activités 159 206 29% Net Cash-Flow des activités (27) 13 - Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant CNR 68 161 - Taux de marge d’EBITDAs 18% 41% 23 bps Résultat opérationnel des activités ajusté (34) 58 - Taux de marge opérationnelle (9)% 15% 24 bps

Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – T2 2022

Compte de résultat

En millions $ Segment figures IFRS 15



ajustment IFRS figures Chiffre d’affaires 240 (12) 228 Résultat opérationnel 66 (7) 59 Eléments de flux de trésorerie

En millions $ Segment figures IFRS 15



ajustment IFRS figures EBITDAs 126 (12) 114 Variation de BFR et de Provisions (42) 12 (30) Cash-Flow Opérationnel 76 - 76 VNC de la librairie de données EDA

En millions $ Segment figures IFRS 15



ajustment IFRS figures Bilan d’ouverture, 1er avr 22 307 100 407 Bilan de clôture, 30 juin 22 334 109 443

Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – S1 2022

Compte de résultat

En millions $ Segment figures IFRS 15



ajustment IFRS figures Chiffre d’affaires 393 11 404 Résultat opérationnel 61 9 70 Eléments de flux de trésorerie

En millions $ Segment figures IFRS 15



ajustment IFRS figures EBITDAs 164 11 175 Variation de BFR et de Provisions 48 (11) 37 Cash-Flow opérationnel 206 - 206 VNC de la librairie de données EDA

En millions $ Segment figures IFRS 15



ajustment IFRS figures Bilan d’ouverture, 1er jan 22 283 109 392 Bilan de clôture, 30 juin 22 334 109 443

Résultats du deuxième trimestre 2022 des activités

Data, Digital & Energy Transition (DDE)

Data, Digital & Energy Transition (DDE)

En millions $ 2021

T2 2022

T2 Variations % Chiffre d’affaires des activités 110 194 77% Geoscience 73 70 (4%) Earth data 37 124 - Pré-financements 17 36 - Après-ventes 20 88 - Chiffre d’affaires proforma des activités (GEO) 61 70 16% EBITDAs des activités 55 135 - Taux de marge 50% 69% 19 bps Résultat opérationnel des activités 15 83 - Taux de marge 13% 42% 29 bps Mise en equivalence - - - Capitaux employés (en milliards $) 1,6 1,4 (10%) Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant CNR 49 136 - Taux de marge 45% 70% 25 bps Résultat opérationnel des activités ajusté avant CNR 7 84 - Taux de marge 6% 43% 37 bps Autres chiffres clés Investissements cash Earth Data (m$) (43) (75) 72% Taux de préfinancement cash Earth Data (%) 39% 48% 8 bps

Le chiffre d’affaires des activités de DDE est de 194 millions$, en hausse de 100% pro-forma* d’une année sur l’autre.

Le chiffre d’affaires de Geoscience (GEO) est de 70 millions$, en hausse proforma* de 16% sur un an.





Après un très fort premier trimestre, le chiffre d’affaires Geoscience a légèrement baissé ce trimestre du fait d’un décalage dans l’achèvement des projets. L'activité d'imagerie a été forte en Amérique du Nord grâce à la demande en technologie de haut de gamme pour le développement des réservoirs, tandis que l'Asie reste plus faible.

L'activité commerciale en Geoscience est solide, avec un niveau élevé de soumissions d'offres, en hausse de 28 % par rapport à l'année précédente. La valeur totale des prises de commandes en Geoscience a augmenté de 61 % en glissement annuel au cours de la période allant de janvier à juin 2022.

Nouveaux business (Beyond the Core) : Notre offre Data Hub & HPC Cloud suscite un intérêt croissant comme le confirme l'attribution récente d'un contrat Data Hub très important pour une entreprise majeure du secteur de l'énergie et la création au sein de CGG d'une nouvelle activité HPC & Cloud Solutions.

Le chiffre d’affaires Earth Data (EDA) est de 124 millions$, multiplié par 3,4 d’une année sur l’autre.

Les investissements cash Earth Data au T2 2022 se sont élevés à (75) millions$, en hausse de 72% d’une année sur l’autre avec deux navires affectés à une étude en mer du nord au large de la Norvège et un navire au large du Brésil. Les revenus associés au préfinancement de nos projets ont été de 36 millions$ ce trimestre et le taux de préfinancement de 48%.

Les après-ventes s’élèvent à 88 millions$ en forte hausse sur un an, soutenues par des ventes en Amérique latine et par des commissions de transferts de données.

La valeur nette comptable de la bibliothèque de données Earth Data est de 334 millions$ (443 millions$ après ajustements IFRS 15) à fin juin 2022 dont 93% offshore et 7% onshore.

L’EBITDAs des activités de DDE est de 135 millions$ avec une marge élevée de 69%. L’EBITDAs ajusté** des activités de DDE est de 136 millions$.

Le résultat opérationnel des activités de DDE est de 83 millions$, soit une marge de 42%. Le résultat opérationnel ajusté** des activités de DDE est de 84 millions$

Les capitaux employés de DDE sont en baisse à 1,4 milliards$ à fin juin 2022.

Sensing & Monitoring (SMO)

Sensing & monitoring

En millions $ 2021

T2 2022

T2 Variations % Chiffre d’affaires des activités 48 46 (4%) En terrestre 29 13 (56%) En marine 12 22 86% En outils de puits 4 5 7% Hors du secteur pétrolier 3 6 - EBITDAs des activités (9) (7) 17% Taux de marge (18)% (16)% 2 bps Résultat opérationnel des activités (16) (15) 10% Taux de marge (34)% (32)% 2 bps Capitaux employés (en milliard $) 0,5 0,6 5% Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant CNR (8) (7) 11% Taux de marge (19)% (15)% 3 bps Résultat opérationnel des activités ajusté avant CNR (16) (14) 12% Taux de marge (34)% (32)% 3 bps

Le chiffre d’affaires des activités Sensing & Monitoring (SMO) est de 46 millions$, en baisse de (4) % d’une année sur l’autre.

Les ventes d'équipements terrestres n'ont représenté que 28 % du chiffre d'affaires total, en raison de décalages de livraisons sur le troisième trimestre 2022. Des systèmes WiNG ont été livrés en Europe et en Asie.

Les ventes d'équipements marins ont représenté 49 % du chiffre d'affaires total, grâce aux livraisons importantes de nodes OBN GPR300. Sercel a remporté un contrat majeur pour la fourniture d'un ensemble complet de streamers Sentinel®, la première commande de streamers depuis 2014. Sercel a été retenue pour l’acquisition de la division logiciels d’ION Geophysical (“ION”). (La clôture de la transaction est soumise à l’approbation par le tribunal des faillites compétent ainsi qu’à d’autres conditions habituelles).

Les ventes d’outils de puits sont de 5 millions$.

Les ventes provenant des Nouveaux Business sont de 6 millions$. Sercel a finalisé ce trimestre l’acquisition de la société Geocomp, spécialisée dans les services et produits à haute valeur ajoutée pour la gestion des risques géotechniques et la surveillance des infrastructures aux États-Unis.

L’EBITDAs des activités SMO est de (7) millions$ et l’EBITDAs ajusté** est de (7) millions$.

Le résultat opérationnel des activités SMO est de (15) millions$ et le résultat opérationnel ajusté** est de (14) millions$.

Les capitaux employés de SMO sont en augmentation à 0,6 milliards$ à fin juin 2022.

Résultats financiers du deuxième trimestre 2022

Compte de résultat consolidé

En millions $ 2021

T2 2022

T2 Variations % Taux de Change euro/dollar 1.20 1.08 (10%) Chiffre d’affaires des activités 157 240 52% DDE 110 194 77% Sensing & Monitoring 48 46 (4%) Elim & Autres - - (11%) Marge brute des activités 9 93 - EBITDAs des activités 42 126 - DDE Ajusté** 49 136 - Sensing & Monitoring Ajusté ** (8) (7) 11% Coûts Corporate (3) (6) - Elim & Autres (2) (1) 46% Charges non récurrentes 6 4 (39%) Résultat opérationnel des activités (7) 66 - DDE Ajusté ** 7 84 - Sensing & Monitoring Ajusté ** (16) (14) 12% Coûts Corporate (4) (7) (59%) Elim & Autres (2) (1) 48% Charges non récurrentes 8 4 (54%) Ajustement lié à IFRS 15 6 (7) - Résultat opérationnel IFRS (0) 59 - Mises en équivalence - - 46% Coût de l’endettement financier net (33) (25) 26% Autres produits (charges) financiers (4) (4) - Impôts (7) (14) - CNR (Impôts & Autres items financiers) - - - Résultat net des activités poursuivies (44) 16 - Résultat net des activités abandonnées (7) - - Résultat net Groupe (51) 16 - Résultat net part du Groupe (50) 16 - Résultat net par action en $ (0,07) 0,02 - Résultat net par action en € (0,06) 0,02 -

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 240 millions$, en hausse de 66% proforma** d’une année sur l’autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 29% pour Geoscience, 52% pour Earth Data (soit 81% du total pour DDE) et de 19% pour SMO.

L’EBITDAs des activités du Groupe est de 126 millions$, en hausse de 198% d’une année sur l’autre, avec une marge de 52% en raison du mix favorable des activités. L’EBITDAs ajusté** des activités du Groupe est de 122 millions$.

Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 66 millions, soit une marge de 27%. Le résultat opérationnel ajusté** des activités du Groupe est de 62 millions$.

L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de (7) millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, est de 59 millions$.

Le coût de la dette s’élève à (25) millions$. Le montant total d’intérêts payés au cours du trimestre est de (47) millions$. Les autres produits/charges financiers sont de (4) millions$.

La charge d’impôts ce trimestre est de (14) millions$.

Le résultat net des activités poursuivies est de 16 millions$.

Le groupe CGG renoue ce trimestre avec les bénéfices avec un résultat net de 16 millions$.

Le résultat net part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de 16 millions$ / 15 millions€.

Cash-Flow du deuxième trimestre 2022

Eléments de flux de trésorerie

En millions $ 2021

T2 2022

T2 Variations % Cash-flow opérationnel des activités 54 76 40% Investissements (57) (85) 49% Industriel (6) (4) (22%) R&D (8) (5) 33% Earth Data (Cash) (43) (75) 72% Marine Offshore (43) (75) 73% Terrestre Onshore - - - Produits des cessions d’actifs - 18 - Cash-flow libre des activités (3) 9 - Remboursements des contrats de location (15) (12) 19% Intérêts versés de la dette (30) (47) (59%) Plan 2022 (8) (5) 39% Cash-flow net des activités abandonnées - (1) - Net Cash flow (56) (56) - Cash-flow affectés aux financements (67) 2 - Taux de change et autres 1 (17) - Augmentation (diminution) des liquidités (122) (71) 41% Informations supplémentaires Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow opérationnel des activités 14 (42) -

Le cash-flow opérationnel des activités est de 76 millions$, en hausse de 40% sur un an et inclut (42) millions$ de variation négative du besoin en fond de roulement et provisions.

Les investissements du Groupe sont de (85) millions$:

Les investissements industriels s’élèvent à (4) millions$,

s’élèvent à (4) millions$, L es investissements en recherche et développement à (5) millions$,

à (5) millions$, Les investissements cash Earth data s’élèvent à (75) millions$.





Le cash-flow libre des activités s’élève à 9 millions$.

Après (12) millions$ de paiement des contrats de location, (47) millions$ de paiement d’intérêts cash de la dette, (5) millions$ de coûts cash associés au plan CGG 2021, 34 millions$ de la cession du siège social du groupe Galileo, (16) millions$ de l’acquisition de Geocomp, et d’un cash-flow libre des activités abandonnées de (1) million$, le cash-flow net du second trimestre 2022 est de (56) millions$.

Résultats financiers du premier semestre 2022

Compte de résultat consolidé

En millions $ A la fin Juin 2021 A la fin Juin 2022 Variations % Taux de Change euro/dollar 1,21 1,10 (9%) Chiffre d’affaires des activités 370 393 6% DDE 210 314 49% Sensing & monitoring 161 79 (51%) Elim & Autres (1) - - Marge brute des activités 19 116 - EBITDAs des activités 72 164 - DDE Ajusté** 80 194 - Sensing & Monitoring Ajusté ** 7 (19) - Coûts Corporate (9) (11) (20%) Elim & Autres (10) (2) 76% Charges non récurrentes 3 3 (10%) Résultat opérationnel des activités (24) 61 - DDE Ajusté** (4) 107 - Sensing & Monitoring Ajusté ** (9) (34) - Coûts Corporate (11) (12) (12%) Elim & Autres (11) (3) 76% Charges non récurrentes 10 3 (70%) Ajustement lié à IFRS 15 3 9 - Résultat opérationnel IFRS (21) 70 - Mises en équivalence - - - Coût de l’endettement financier net (68) (50) 26% Autres produits (charges) financiers (42) 3 - Impôts (10) (23) - NRC (Impôts & Autres items financiers) - - - Résultat net des activités poursuivies (141) (0) - Résultat net des activités abandonnées 5 (2) - Résultat net Groupe (136) (2) 98% Résultat net part du Groupe (137) (2) 99% Résultat net par action en $ (0,19) 0,00 - Résultat net par action en € (0,16) 0,00 -

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 393 millions$, en hausse proforma* de 14% sur un an. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 37% pour Geoscience, 43% pour Earth Data (soit 80% du total pour DDE) et de 20% pour SMO.

Le chiffre d’affaires des activités de DDE est de 314 millions$, en en hausse proforma* de 68% sur un an.

Le chiffre d’affaires des activités Geoscience est de 146 millions$, en hausse proforma* de 26% sur un an.

Le chiffre d’affaires des activités Earth Data est de 168 millions$ en hausse de 137% sur un an. Les revenus associés au préfinancement de nos projets sont de 50 millions$, en hausse de 55% sur un an. Les investissements Earth Data sont de (108) millions$, en hausse de 47% d’une année sur l’autre. Le taux de préfinancement est de 46%.

Les après-ventes sont de 118 millions$ en hausse de 205% sur un an.

Le chiffre d’affaires des activités de SMO du premier semestre 2022 se sont élevées à 79 millions$ en baisse de (51) % sur un an.

L’EBITDAs des activités du Groupe est de 164 millions$, en hausse de 130% d’une année sur l’autre et le taux de marge est élevé à 42%. La marge d’EBITDAs de DDE est de 61% et celle de SMO est négative. L’EBITDAs ajusté** des activités du Groupe est de 161 millions$.

Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 61 millions$, une marge de 15%, et le résultat opérationnel ajusté** des activités du Groupe est de 58 millions$.

L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de 9 millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, est de 70 millions$.

Le coût de la dette s’élève à 50 millions$. Le montant total d’intérêts payés au cours du semestre atteint (47) millions$.

Les autres produits/charges financiers sont de 3 millions$.

Les impôts sont de (23) millions$.

Le résultat net des activités poursuivies est de 0 million$.

Le résultat net du Groupe au premier semestre 2022 est de (2) millions.

Le résultat net part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de 0 million$ / 0 million€ au premier semestre 2022.

Cash-Flow

Eléments de flux de trésorerie

En millions $ A la fin Juin 2021 A la fin Juin 2022 Variations % Cash-flow opérationnel des activités 159 206 29% Investissements (99) (127) 28% Industriel (9) (9) (5%) R&D (16) (11) (35%) Earth Data (Cash) (74) (108) 47% Marine Offshore (73) (107) 47% Terrestre Onshore (1) (1) (5%) Produits des cessions d’actifs (3) 17 - Cash-flow libre des activités 57 95 66% Paiement du principal des contrats de location (29) (25) 15% Intérêts versés de la dette (36) (47) (29%) Plan 2021 (19) (12) 39% Cash-flow libre des activités abandonnées - 1 - Net Cash flow (27) 13 - Cash-flows affectés au financement (67) 2 - Taux de change et autres (6) (17) - Augmentation (diminution) des liquidités (100) (2) 98% Informations supplémentaires Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow opérationnel des activités 93 48



(48%)

Le cash-flow opérationnel des activités en hausse de 29% sur un an, s’établit à 206 millions$ et inclut 48 millions$ de variation positive du besoin en fonds de roulement et provisions.

Les investissements du Groupe sont de (127) millions$, en hausse de 28% :

Les investissements industriels s’élèvent à (9) millions$, stable,

s’élèvent à (9) millions$, stable, Les investissements en recherche et développement sont de (11) millions$ en baisse de (35) %,

sont de (11) millions$ en baisse de (35) %, Et les investissements cash Earth Data s’élèvent à (108) millions$, en hausse de 47%.





Le cash-flow libre des activités poursuivies est de 95 millions$ en hausse de 66% sur un an.

Après paiement du principal des contrats de crédit-bail pour (25) millions$, paiement des intérêts cash de la dette pour (47) millions$, paiement des coûts cash du Plan 2021 pour (12) millions$, et un cash-flow libre des activités abandonnées de 1 million$, le cash-flow net du Groupe au S1 2022 est de 13 millions$ contre (27) millions$ au S1 2021.

Bilan à fin juin 2022

La trésorerie du Groupe à fin juin 2022 s’élève à 417 millions$ et inclut 317 millions$ de liquidités en numéraire et 100 millions$ de lignes de crédit revolving non tirées.

La dette brute avant IFRS 16 s’établit à 1 129 millions$ à fin juin 2022 et la dette nette ressort à 812 millions$.

La dette brute après IFRS 16 s’établit à 1 226 millions$ à fin juin 2022 et la dette nette ressort à 909 millions$.

Le ratio d’endettement, dette nette sur EBITDAs ajusté** des activités est de 2,1x à fin juin 2022.

* L’indicateur pro-forma représente une information supplémentaire corrigée des activités Géosoftware et SDS cédées en 2021

** Les indicateurs ajustés représentent une information supplémentaire corrigée des charges non récurrentes liées à la détérioration économique

*** La clôture de la transaction est soumise à l’approbation par le tribunal des faillites compétent ainsi qu’à d’autres conditions habituelles



Conférence téléphonique T2 2022

Une conférence téléphonique en langue anglaise est programmée ce jour à 18h30 (heure française).

Veuillez noter que nous avons changé de modalités de connexion pour les conférences téléphoniques.

Les participants doivent désormais s’inscrire à la conférence en cliquant sur le lien ci-après ici afin de recevoir un numéro d’appel et un code pin. Les participants peuvent également participer au webcast en direct en cliquant ici .

Le communiqué de presse et la présentation sont disponibles sur le site www.cgg.com à 17h45 (heure française).

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois via l’audio webcast sur le site internet www.cgg.com .

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 300 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts :

Direction Communications & Relations Investisseurs



Christophe Barnini



Tél : + 33 1 64 47 38 11



E-mail : christophe.barnini@cgg.com





ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

AU 30 JUIN 2022

Comptes de résultat intermédiaires consolidés non audités

Six mois clos le 30 juin En millions de dollars US, excepté pour les données par actions en dollars US 2022 2021 Retraité Chiffre d’affaires total 403,6 380,2 Autres produits des activités ordinaires 0,4 0,3 Total produits des activités ordinaires 404,0 380,5 Coût des ventes (279,1) (357,7) Marge brute 124,9 22,8 Coûts nets de recherche et développement (7,7) (9,9) Frais commerciaux (14,2) (14,3) Frais généraux et administratifs (34,9) (30,3) Total autres produits (charges) - net 1,5 10,7 Résultat d’exploitation 69,6 (21,0) Coût de l’endettement financier brut (51,0) (68,3) Produits financiers sur la trésorerie 0,7 0,7 Coût de l’endettement financier net (50,3) (67,6) Autres produits financiers (charges) 3,2 (42,0) Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence 22,5 (130,6) Impôts (22,9) (10,4) Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence (0,4) (141,0) Résultat des sociétés mises en équivalence - 0,1 Résultat net des activités poursuivies (0,4) (140,9) Résultat net des activités abandonnées (2,0) 4,9 Résultat net de l’ensemble consolidé (2,4) (136,0) Attribué aux : Actionnaires de la société mère (1,8) (137,1) Participations ne donnant pas le contrôle (0,6) 1,1 Résultat net par action – Base - (0,19) – Dilué - (0,19) Résultat net par action pour les activités poursuivies – Base - (0,20) – Dilué - (0,20) Résultat net par action pour les activités abandonnées – Base - 0,01 – Dilué - 0,01

États de situation financière consolidés non audités

En millions de dollars US, sauf indication contraire 30 juin 2022 31 décembre 2021 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 316,9 319,2 Clients et comptes rattachés, nets 218,5 350,7 Stocks et travaux en cours, nets 241,1 197,3 Créances d’impôt 64,3 68,7 Autres actifs financiers courants, nets 0,2 1,7 Autres actifs courants, nets 111,4 105,1 Actifs détenus en vue de la vente, nets - - Total actif courant 952,4 1 042,7 Impôts différés actif 13,6 19,6 Autre actifs non courants, net 3,1 - Participations et autres immobilisations financières, nettes 20,7 17,8 Participations dans des sociétés mises en équivalence 28,0 28,1 Immobilisations corporelles, nettes 154,6 212,1 Immobilisations incorporelles, nettes 564,7 520,7 Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets 1 089,0 1 083,6 Total actif non courant 1 873,7 1 881,9 TOTAL ACTIF 2 826,1 2 924,6 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Concours bancaires - - Dettes financières – part court terme 57,2 90,3 Fournisseurs et comptes rattachés 91,0 76,4 Dettes sociales 83,2 105,4 Impôts sur les bénéfices à payer 29,6 30,4 Acomptes clients 28,5 27,1 Provisions – part court terme 18,0 18,2 Autres passifs financiers courants 19,7 19,2 Autres passifs courants 203,2 218,2 Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés - - Total passif courant 530,4 585,2 Impôts différés passif 22,2 14,1 Provisions – part long terme 28,0 30,6 Dettes financières – part long terme 1 168,7 1 218,1 Autres passifs financiers non courants 27,5 37,4 Autres passifs non courants 25,3 32,8 Total dettes et provisions non courantes 1 271,7 1 333,0 Actions ordinaires : 1 148 203 130 actions autorisées et 712 357 225 actions d’une valeur nominale de 0,01 EUR par action en circulation au 30 juin 2022 8,7 8,7 Primes d’émission et d’apport 118,6 464,1 Réserves 917,5 570,0 Autres réserves 54,9 5,0 Actions propres (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (3,1) (0,8) Ecarts de conversion (92,6) (64,2) Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère 983,9 962,7 Participations ne donnant pas le contrôle 40,1 43,7 Total capitaux propres 1 024,0 1 006,4 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 2 826,1 2 924,6

Tableaux des flux de trésorerie intermédiaires consolidés non audités





Six mois clos le 30 juin En millions de dollars US 2022 2021 Retraité EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé (2,4) (136,0) Moins : Résultat net des activités abandonnées 2,0 (4,9) Résultat net des activités poursuivies (0,4) (140,9) Amortissements et dépréciations 43,9 50,2 Amortissements et dépréciations des études Earth Data 68,1 62,3 Amortissements et dépréciations capitalisés en études Earth Data (7,9) (8,7) Augmentation (diminution) des provisions 3,1 (31,6) Coûts des paiements en actions 1,3 (1,2) Plus ou moins-values de cessions d’actif (4,8) (0,1) Résultat des sociétés mises en équivalence — (0,1) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence — — Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie (3,2) 42,0 Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt 100,1 (28,1) Moins : coût de la dette financière 50,3 67,6 Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt) 22,9 10,4 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 173,3 49,9 Impôt décaissé (1,7) (5,6) Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 171,6 44,3 Variation du besoin en fonds de roulement 34,1 115,0 - Variation des clients et comptes rattachés 113,7 105,2 - Variation des stocks et travaux en cours (56,6) 4,0 - Variation des autres actifs circulants (4,9) (2,3) - Variation des fournisseurs et comptes rattachés 14,9 1,2 - Variation des autres passifs circulants (33,0) 6,9 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 205,7 159,3 INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Earth Data (19,4) (25,7) Investissement en trésorerie dans les études Earth Data, nettes de trésorerie (107,7) (73,5) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 33,6 — Plus ou moins-values sur immobilisations financières 0,5 (2,4) Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise (17,4) (0,4) Variation des prêts et avances donnés/reçus — — Variation des subventions d’investissement (0,1) — Variation des autres actifs financiers non courants (3,2) 1,3 Flux de trésorerie affectés aux investissements (113,7) (100,7)





Six mois clos le 30 juin En millions de dollars US 2022 2021 FINANCEMENT Remboursement d'emprunts — (1 227,5) Nouveaux emprunts — 1 160,3 Paiement au titre des contrats de location (25,0) (29,5) Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires — (0,2) Charges d’intérêt payées (47,0) (36,5) Prêts accordés 1,7 Augmentation de capital : 0,4 - par les actionnaires de la société mère 0,4 — - par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées — — Dividendes versés et remboursement de capital : - aux actionnaires de la société mère — — - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées (0,9) (3,6) Acquisition et cession des actions auto-détenues — — Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (70,8) (137,0) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie (13,1) (3,3) Incidence des variations de périmètre — — Variation de trésorerie des activités abandonnées (10,4) (18,5) Variation de trésorerie (2,3) (100,2) Trésorerie à l'ouverture 319,2 385,4 Trésorerie à la clôture 316,9 285,2

Pièce jointe