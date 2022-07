AKWEL : STABILITÉ DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1er SEMESTRE 2022

French English

Jeudi 28 juillet 2022

STABILITÉ DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1er SEMESTRE 2022

Progression de 5 % à périmètre et taux de change constants

Surperformance par rapport au marché mondial

Forte baisse anticipée du ROC sur l’exercice 2022





AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré au premier semestre 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 488,1 M€, stable par rapport au premier semestre 2021.

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 30 juin 2022)

En M€ - non audité 2022 2021 Variation Variation PCC (1) 1er trimestre 245,8 273,3 -10,1 % -4,4 % 2ème trimestre 242,3 214,3 +13,1 % +16,9 % 1er semestre 488,1 487,6 +0,1 % +5,0 %

UN SECOND TRIMESTRE PLUS DYNAMIQUE

Dans un contexte toujours pénalisé par les problèmes d’approvisionnement en matières premières et composants électroniques et par les tensions géopolitiques internationales, AKWEL a enregistré au second trimestre 2022 un niveau d’activité plus soutenu, avec un chiffre d’affaires publié en hausse de 13,1 %. À périmètre et taux de change constants, la progression est de 16,9 %, grâce notamment à une forte croissance en Amérique du Nord. L’impact de change sur la période atteint -8,3 M€, dont -17,3 M€ sur la livre turque et +8,5 M€ sur le dollar américain.

La performance du second trimestre permet de dégager un chiffre d’affaires semestriel publié stable, et en progression de 5 % à périmètre et taux de change constants, surperformant ainsi l’évolution de la production automobile mondiale sur le premier semestre (-1,8 %1).

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires par zone de production géographique se répartit de la façon suivante au premier semestre :

France : 136,8 M€ (-1,5 %)

Europe (hors France) et Afrique : 135,8 M€ (-11,4 %)

Amérique du Nord : 144,2 M€ (+18,4 %)

Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 68,4 M€ (-2,7 %)

Amérique du Sud : 2,9 M€ (-10,0 %)





Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions enregistre une hausse de 1,3 % au premier semestre à 473,2 M€. Les activités Refroidissement (+8,3 %) et Air (+2,2 %) s’inscrivent à nouveau en croissance, tirées par des gains de parts de marché. La ligne de produits Dépollution limite son recul à -2,6 % et l’activité Aftermarket reste toujours soutenue sur les réservoirs SCR. De son côté, le chiffre d’affaires Outillages est en baisse à 11,0 M€ après des exercices précédents atypiques.

TRÉSORERIE NETTE DE 116 M€

Le Groupe a généré au cours du premier semestre 2022 un free cash-flow de 7,7 M€, atteignant au 30 juin une trésorerie nette hors obligations locatives de 116 M€, après décaissement du dividende.

PERSPECTIVES 2022

Sur un marché automobile mondial toujours très perturbé, AKWEL confirme sa prévision d’une croissance modérée de chiffre d’affaires sur l’exercice 2022. En revanche, comme évoqué dans les dernières communications, les difficultés d’approvisionnement qui désorganisent l’activité des constructeurs et des équipementiers, notamment sur les sites européens, et la forte inflation observée sur les coûts des matières premières, des composants, de l’énergie, des transports et sur les coûts salariaux, pèseront fortement sur la rentabilité opérationnelle du Groupe cette année. Ces différentes hausses ne sont pas aisément répercutables sur les prix de vente, et le sont dans tous les cas avec des délais de négociation longs. Cette situation de décalage dans le temps conduit AKWEL à anticiper une baisse significative de son résultat opérationnel courant, tant au premier qu’au second semestre 2022.





Prochain communiqué : résultats semestriels 2022, le 22 septembre 2022, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 9 700 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP

