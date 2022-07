ARTEA : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Vésinet, le 28 juillet 2022

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022

Dynamique soutenue de l’activité Promotion

Forte croissance des activités Energie et Services

Inauguration d’une 1 ère station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques en partenariat avec Siemens

ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de son chiffre d’affaires du 1er semestre 2022.

S1 2022 S1 2021 Evolution Total Dream Energy - Activité Energie 1,8 M€ 1,5 M€ 14% Revenus locatifs bruts 4,3 M€ 4,1 M€ 6% Charges refacturées -1,1 M€ -1,1 M€ 6% Activité Foncière 3,2 M€ 3,0 M€ 6% Activité Services (Coworking, Hôtellerie, Honoraires) 1,6 M€ 0,8 M€ 92% Total revenus récurrents immobiliers 4,8 M€ 3,8 M€ 25% Total revenus promoteur 28,9 M€ 52,6 M€ -45% Total chiffre d'affaires 35,5 M€ 57,9 M€ -39% Données consolidées non auditées

Un triplement du chiffre d’affaires entre les 1ers semestres 2020 et 2022

Au 1er semestre 2022, ARTEA enregistre un chiffre d’affaires de 35,5 M€ en baisse par rapport au 1er semestre 2021, intégrant un effet de base exigeant avec une forte croissance à 3 chiffres de l’activité promotion qui avait été enregistrée au cours du 1er semestre 2021.

La croissance entre le 1er semestre 2020 et celui de 2022 est de 215%.

Les revenus issus de Dream Energy sont en hausse de +14 % à 1,75 M€ grâce à la montée en puissance du parc de centrales hydrauliques. Ce pôle Energie constitue le cœur de la vision du Groupe en lui permettant d’alimenter ses parcs immobiliers en énergies renouvelables issues des centrales photovoltaïques et barrages hydrauliques qu’ARTEA détient en propre en France.

Le lancement de l’activité de recharge ultrarapide pour véhicules électriques devrait permettre l’accélération de la croissance de ce pôle.

Le chiffre d’affaires issu des activités récurrentes immobilières est en croissance de 25% sous l’effet conjugué de :

revenus Fonciers en croissance de 6%. Sur l’ensemble du patrimoine, le taux d’occupation est toujours optimisé à 95 % ;

en croissance de 6%. Sur l’ensemble du patrimoine, le taux d’occupation est toujours optimisé à 95 % ; revenus issus de l’ activité Services en forte croissance de 92%, portée par : le dynamisme du coworking avec la montée en puissance des Arteparcs de Lesquin 4 (bâtiment historique), de Lesquin LM (dernier plateau en cours de commercialisation) et le lancement de celui de Biot A. la livraison de l’hôtel de l’Escalet à Ramatuelle et de l’Arteparc de Lesquin 2 et 3 à Lille qui ont commencé à générer des revenus récurrents dès ce 1 er semestre mais sont toujours en phase de montée en puissance.

en forte croissance de 92%, portée par :

Bien qu’en repli, l’activité Promotion affiche une très bonne dynamique avec :

La signature de VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement) pour plus de 10 M€ au cours des 6 premiers mois et celle d’une VEFA en juillet pour 18,5 M€ ;

Des livraisons de bâtiments sur les Arteparc de Lesquin, Meylan et Fuveau pour le compte de l’Immobilière Durable ;

L’obtention du permis de construire et la mise en chantier de l’hôtel des Postes, lieu emblématique et patrimoine culturel et architectural, classé monument national au Grand-Duché de Luxembourg qui, une fois transformé et reconverti, sera exploité par ARTEA.

Les cessions de 3 actifs (Lotus, Green Corner, Canopée) pour un total de près de 20 M€ entre les mois de juin et juillet 2022 ;

La crise ukrainienne et la crise des matières premières qui en découle a entrainé un ralentissement et un report de certains chantiers par rapport à notre plan de charge initial. Au 2ème semestre, nous devrions retrouver une activité plus dynamique grâce notamment à l’augmentation des livraisons d’immeubles et des lancements d’opérations significatives.

Inauguration de la première station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques en partenariat avec Siemens

En juillet 2022, Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables et des infrastructures énergétiques complexes, filiale d’ARTEA et Siemens ont inauguré à Lille sur l’Arteparc de Lesquin la première station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques et hybrides, alimentée pour partie grâce au smartgrid de l’Arteparc et par la production des ressources électriques de Dream Energy 100% verte et locale.

Installée sur l’Arteparc de Lille-Lesquin, un parc tertiaire environnemental de 3ème génération du groupe ARTEA, cette station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques est alimentée d’une façon inédite, par les propres unités de production d’énergie de Dream Energy.

En effet, Dream Energy exploite un écosystème de plus de 70 centrales photovoltaïques et hydrauliques (avec un objectif de plus de 100 centrales dès 2023).

La station de Lille-Lesquin, qui, à terme, comportera 10 bornes permettant d’alimenter 20 places de supercharge, évoluera dès le début 2023 pour accueillir 5 bornes Sicharge D supplémentaires, une ombrière photovoltaïque et une installation de stockage par batterie de 1MW.

Dream Energy et Siemens ont pour objectif de déployer une centaine de stations de recharge ultrarapide sur la France d’ici la fin 2023.

Refinancement de l’émission obligataire de 17 M€

ARTEA annonce le remboursement de son emprunt obligataire de 17 M€ qui portait échéance à mars 2022, concomitamment à la mise en place de trois crédits pour un total de 23,2 M€ avec Arkea. Ces crédits sont garantis par les actifs initialement donnés en garantie de l’obligation et le Palatin en cours de construction.



Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2022, le 30 septembre 2022

A propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

l’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A l’horizon 2025, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergie renouvelable, produite en France ;

l’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dits de 3 ème génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et

génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et les services à valeur ajoutée reposant sur une offre unique de services en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking (Coworkoffice), de coliving (Coloft) et d’hôtellerie Lifestyle.





Depuis 20 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et celui de ses clients vers un monde peu émetteur de CO2. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permette de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Triple Zéro » : zéro carbone, zéro fossile, zéro nucléaire.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

