Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 30 juin 2022

RÉSULTAT EN FORTE HAUSSE GRÂCE À L’ACTIVITÉ DE CAPITAL INVESTISSEMENT

ET AUX EFFETS INDUITS PAR LE NOUVEAU CONTEXTE DE TAUX

Paris, le 28 juillet 2022,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce jeudi 28 juillet pour arrêter les comptes du premier semestre 2022.

> Une activité commerciale en accompagnement de nos clients dans la durée

Malgré un début d’année marqué par une recrudescence de la pandémie, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a conquis 43 600 nouveaux clients particuliers et professionnels au premier semestre.

Les encours de crédit augmentent globalement de 6,2% sur un an, portés par un marché immobilier francilien toujours dynamique (3,2 G€ de réalisations habitat ce semestre) et par une demande soutenue des entreprises et des clients professionnels souhaitant sécuriser le taux de leur refinancement dans un contexte macro-économique incertain. Les encours de collecte continuent de progresser (+1,5%), soutenus notamment par les dépôts à vue des particuliers mais pénalisés par l’impact sur l’épargne financière de marchés boursiers très volatils.

> Un RNPG en hausse de 40%, soutenu notamment par les résultats exceptionnels de l’activité de capital investissement

Le PNB s’établit à 625,5 M€, en progression de 15,6%. Les commissions bénéficient de la reprise économique. Avec une activité commerciale équilibrée, la marge est bonifiée par une gestion financière optimisée (refinancement TLTRO III, opérations de restructuration de passifs réalisées lors des exercices précédents) et par une reprise de la provision épargne logement. Le PNB de portefeuille est tiré par les résultats de SOCADIF, la filiale de capital investissement, et par l’augmentation du dividende de Crédit Agricole S.A.

Les frais généraux sont maîtrisés, stables sans l’augmentation des cotisations FRU/FGDR. Cela conduit à un RBE de 310,0 M€, en hausse de 33,2% par rapport au S1 2021.

Le coût du risque annualisé représente 15 bp des encours. L’amélioration des risques sur les encours douteux est compensée par un renforcement de la couverture sur les encours sains, en anticipation des conséquences potentielles du nouveau contexte géopolitique en Ukraine. Au total, le taux de créances dépréciées sur encours brut demeure à un niveau très faible de 0,8%, en baisse par rapport au 30 juin 2021. Par ailleurs, le niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises atteint 178% (vs. 172% au 30 juin 2021), confirmant la politique de provisionnement prudente de la Caisse Régionale.

Le résultat net consolidé du trimestre s’établit à 222,9 M€, en hausse de 40,1%.

> Des fondamentaux financiers solides

Avec un ratio de fonds propres totaux au 30 juin 2022 de 24,1%, renforcé de 2,6 points sur un an et largement supérieur aux exigences réglementaires, et une situation de liquidité robuste, la Caisse Régionale d’Île-de-France s’appuie sur une structure financière très solide pour accompagner l’économie francilienne dans une période incertaine.

> Le Crédit Agricole d’Ile-de-France, une banque engagée pour son territoire et les Franciliens

La Caisse Régionale déploie progressivement la nouvelle version de l’application Ma Banque auprès de ses 550 000 clients utilisateurs, pour faciliter leur quotidien. Parmi les évolutions proposées, une navigation plus intuitive, plus sécurisée, une facilité de contact direct entre le client et son agence ainsi que l’option « mode sombre » qui permet une économie allant jusqu'à 25% de l’usage de la batterie.

Banque responsable et impliquée en faveur de son territoire, le Crédit Agricole d’Ile-de-France propose des solutions engagées à ses clients pour les accompagner dans leur transition énergétique. Les Franciliens bénéficient désormais d’offres avantageuses de crédits adaptés, comme le Prêt Immo Durable à taux zéro proposé à l’occasion d’une acquisition immobilière responsable (DPE A, B ou C), ou le Prêt Travaux Verts lors de la rénovation énergétique de leur logement.

La Banque mutualiste poursuit son engagement en faveur des jeunes grâce à des actions concrètes en lien avec l’emploi, l’apprentissage et la culture. En effet, dans plusieurs lycées des Yvelines, de l’Essonne et du Val-de-Marne, des apprentis ont été récompensés pour l’excellence de leur travail tandis que, sur Paris, 900 écoliers issus de quartiers défavorisés ont pu découvrir la richesse des musées parisiens.

Retrouvez toute l’actualité de la Caisse Régionale, les actions mutualistes locales et le mécénat sur le site ca-paris.com.



ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 30/06/

2021 30/06/

2022 Encours de collecte(1) 79,6 80,8 +1,5% Encours de crédit 48,8 51,8 +6,2% Total encours crédits + collecte 128,4 132,6 +3,3%

RÉSULTATS CONSOLIDÉS

(en millions d’euros) 6M 2021 6M 2022 Produit Net Bancaire 541,1 625,5 +15,6% Frais Généraux hors FRU/FGDR 291,1 292,1 +0,3% FRU/FGDR (2) 17,3 23,4 +35,3% Résultat Brut d’Exploitation 232,7 310,0 +33,2% RBE hors FRU/FGDR 250,0 333,4 +33,4% Résultat Net, Part du Groupe 159,1 222,9 +40,1% Coefficient d’exploitation 57,0% 50,4% hors FRU/FGDR 53,8% 46,7%

FONDAMENTAUX FINANCIERS 30/06/

2021 30/06/

2022 Ratio de solvabilité(3) 21,5% 24,1%(4) Capitaux propres en M€ 6 802 7 444 +9,4% Total bilan en M€ 68 852 71 725 +4,2% Ratio Crédit Collecte 109,1% 111,2% Taux de créances dépréciées sur encours brut 0,9% 0,8%

(1) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients.

(2) L’impact du FRU/FGDR sur le résultat net est identique à l’impact brut, ces charges étant non déductibles.

(3) Ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée de 10,5% depuis le 2 avril 2020.

(4) Estimation.

ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

(A) Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire.

(B) Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations.

(C) Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables.

(D) Le ratio provisions sur pertes attendues bâloises correspond au rapport entre les provisions pour risque de crédit hors FRBG et l’EL bâlois.

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique Informations réglementées (accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l’opérateur).

Contact : communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr

