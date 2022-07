Pivot Bio lance ses activités au Canada

BERKELEY, Calif. and REGINA, Saskatchewan, 28 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chef de file en matière d’innovation dans le domaine de l’azote destiné à l’agriculture, Pivot Bio annonce son expansion au Canada, notamment le lancement de ses activités commerciales, la constitution de son équipe de direction ainsi que ses futurs plans pour offrir de l’azote durable aux agriculteurs canadiens, sous réserve des approbations réglementaires. L’entreprise effectue actuellement des essais dans l’Est et dans l’Ouest du Canada avec le maïs, le blé et le canola.



Depuis plus d’une décennie, Pivot Bio cherche à remplacer les engrais azotés synthétiques par un produit durable et plus sécuritaire pour les agriculteurs. Plusieurs années de recherche se sont soldées par la création d’une plateforme exclusive évolutive qui permet à des microorganismes de transformer de l’azote atmosphérique sous une forme que les cultures comme celles du maïs et du blé peuvent utiliser comme nutriments. Offerts sur le marché américain depuis 2019, les microorganismes de Pivot Bio fournissent aux agriculteurs des États-Unis une source d’azote fiable et constante qui adhère à la racine des plantes, qui n’est pas emporté par l’eau et qui ne se volatilise pas dans l’air.

« La fondation de Pivot Bio repose sur la conviction que les agriculteurs ont besoin de meilleurs engrais pour fertiliser leurs cultures. L’azote synthétique est non durable. Notre technologie a résolu l’un des plus grands problèmes de l’agriculture moderne : remplacer l’azote synthétique par quelque chose de mieux », a déclaré le président-directeur général et cofondateur de Pivot Bio, Karsten Temme, Ph. D . « Nous sommes enchantés de pouvoir élargir nos activités et de présenter notre technologie aux agriculteurs d’un peu partout, en commençant par le Canada. »

La technologie de pointe de Pivot Bio convient aux cultures les plus gourmandes en azote du monde entier. Au Canada, le canola, le maïs et le blé de printemps représentent environ 45 % des superficies ensemencées et les agriculteurs canadiens utilisent approximativement 5 milliards de livres (2,2 milliards de kilogrammes) d’azote synthétique par année pour les cultiver.

Une partie de l’azote synthétique non utilisé est émise sous forme d’oxyde nitreux, soit un gaz à effet de serre qu’on estime être 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, ce qui fait de l’azote synthétique la principale source d’émissions de gaz à effet de serre liés aux cultures. L’azote synthétique non utilisé se retrouve également dans l’eau sous forme de nitrates, qui diminuent la qualité de l’eau et qui, à l’échelle mondiale, contribuent à la création de plus de 500 zones mortes océaniques.

L’empreinte industrielle de Pivot Bio est également durable. L’entreprise produit ses microorganismes par un procédé de fermentation n’émettant pratiquement aucun gaz à effet de serre. Ce procédé vient remplacer le procédé chimique et énergivore Haber-Bosch qui sert habituellement à produire de l’azote synthétique, et il élimine jusqu’à 98 % des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production d’azote chimique.

Au Canada, Pivot Bio sera exploitée sous la direction de Chuck Broughton , directeur général. M. Broughton fera profiter l’équipe canadienne de son expérience de plus de 30 ans dans ce secteur d’activité, notamment en expansion des affaires, en ventes et en marketing sur les marchés du traitement des semences, des inoculants et de la protection de cultures en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Basé en Saskatchewan, Wade Clarke est chef régional des ventes canadiennes pour Pivot Bio, et Katie Donohue , agronome professionnelle également issue de la Saskatchewan, s’est jointe à l’équipe de Pivot Bio à titre d’agronome commerciale.

« Les agriculteurs canadiens doivent faire face à des pressions sans précédent pour cultiver de manière plus durable et réduire leur utilisation d’engrais sans diminuer le rendement des récoltes, et Pivot Bio leur offre une solution pour résoudre ces problèmes, de déclarer Chuck Broughton, directeur général de Pivot Bio au Canada. Forts des succès que nous avons remportés auprès des agriculteurs américains, nous sommes impatients d’offrir aux agriculteurs canadiens un azote économique et durable. »

La population mondiale ne cesse d’augmenter et d’exiger de plus en plus d’aliments, ce qui entraîne un besoin accru d’azote synthétique et, par le fait même, des répercussions néfastes sur le climat et le système alimentaire mondial. C’est pourquoi les agriculteurs ont tous un besoin urgent d’une source d’azote plus propre qui favorise l’agriculture durable sans menacer la capacité de production alimentaire – et les engrais de pointe de Pivot Bio joueront un rôle essentiel dans l’avenir à l’égard de l’alimentation, de l’agriculture et de la santé de notre planète.

À propos de Pivot Bio

Chez Pivot Bio, nous cherchons à répondre aux besoins de la présente génération sans nuire à ceux de générations futures. Notre compréhension inégalée du microbiome des sols contribuera à forger un avenir où l’eau et l’air seront assainis. Nous nous employons à fournir aux agriculteurs des solutions qui leur permettront de produire, d’une manière durable et respectueuse de l’environnement, des cultures de haute qualité qui aideront à nourrir les familles du monde entier. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site http://ca.pivotbio.com et suivez Pivot Bio Canada @pivotbioCA sur Twitter.

Renseignements généraux

La science derrière les microorganismes fixateurs d’azote de Pivot Bio: https://ca.pivotbio.com/fr-ca/blog/la-science-derri%C3%A8re-les-microbes-fixateurs-dazote-de-pivot-bio

Une façon de fertiliser le maïs 98 % plus propre: https://ca.pivotbio.com/fr-ca/blog/une-fa%C3%A7on-de-fertiliser-le-ma%C3%AFs-98-plus-propre?hsLang=fr-ca

Un avenir plus propre et plus vert: https://ca.pivotbio.com/fr-ca/blog/un-avenir-plus-propre-et-plus-vert

Notre équipe canadienne: https://www.pivotbio.ca/fr-ca/%C3%A0-propos?__hstc=226584322.6d6a048c576db52da8386c1d6849459b.1656600115373.1659007479759.1659014336013.19&__hssc=226584322.12.1659014336013&__hsfp=514928620

Aides visuelles: https://www.pivotbio.com/presskit

Les cultures canadiennes et l’utilisation d’azote*

Le canola, le maïs et le blé de printemps représentaient environ 42,5 millions d’acres de superficies ensemencées au Canada entre 2016 et 2020 : Canola : 21 848 486 Maïs : 3 608 938 Blé de printemps : 17 137 939

Application moyenne d’azote en livres par acre, de 2016 à 2020 : Canola : 118,5 lb par acre Maïs : 162 lb par acre Blé de printemps : 107 lb par acre

De 2016 à 2020, un total d’environ 5 milliards de livres (2,2 milliards de kilogrammes) d’azote ont été utilisées en moyenne pour ces trois cultures : Canola : 21 848 486 acres (118,5 lb par acre) = 2 589 045 591 Maïs : 3 608 938 acres (162 lb par acre) = 584 647 956 Blé de printemps : 17 137 939 acres (107 lb par acre) = 1 833 759 473



* D’après les données de Statistique Canada et de Fertilisants Canada

