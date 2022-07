Konica Minolta nommée chef de file des services d’impression gérés dans le rapport 2022 de Quocirca

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 28 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) a le plaisir d’annoncer qu’elle a été nommée chef de file des services d’impression gérés par Quocirca. Dans son rapport 2022 sur le marché des services d’impression gérés, l’analyste de l’industrie reconnaît le portefeuille d’appareils et de solutions pour un milieu de travail connecté et futé de Konica Minolta et la capacité de cette dernière à intégrer des solutions dans l’ensemble de l’environnement de travail.



Même après la pandémie, de nombreuses organisations ne sauraient tourner le dos à la flexibilité et à la stabilité que procurent les modèles de travail hybride. Ainsi, les services d’impression gérés sont plus importants que jamais pour assurer la réduction de coûts, la sécurité informatique, la durabilité et l’efficacité. Dans son rapport, Quocirca déclare que « puisque Konica Minolta collabore avec des entreprises de toute taille, son approche hybride à 360 degrés a pu évoluer grâce à la combinaison de son savoir-faire mondial et de ses connaissances approfondies des marchés locaux et des marchés verticaux, ce qui lui permet de concevoir des solutions extensibles pouvant répondre aux besoins des organisations de partout dans le monde, peu importe leur taille ou leur marché ».

« Les services d’impression gérés sont devenus la pierre angulaire des processus documentaires infonuagiques sécurisés à la base des modèles de travail flexibles et à distance, et le portefeuille complet de solutions de Konica Minolta – solutions numériques et d’impression, IdO, intelligence artificielle et réalité augmentée – a contribué à l’évolution d’entreprises, petites et grandes, en milieux de travail connectés et futés, explique Chris Bilello, Vice-Président du Développement des Solutions D’affaires de Konica Minolta. Notre organisation est ravie d’être nommée, encore une fois, chef de file dans ce marché par Quocirca, qui souligne notre capacité à fournir des services de TI intégrés en tant que partenaire fiable des milieux de travail numérique. »

Le rapport met également l’accent sur le portefeuille complet de Konica Minolta, axé sur les services, notamment en matière de diagnostics à distance, de services de sécurité pour surveiller les vulnérabilités potentielles de façon proactive, et d’intelligence artificielle pour faciliter la gestion des appareils en planifiant automatiquement les demandes de service préventives et le réapprovisionnement de consommables.

À propos des services d’impression gérés de Konica Minolta, une solution infonuagique de gestion des appareils, le rapport de Quocirca met en lumière l’application Windows légère qui s’exécute chez le client et qui parcourt les adresses IP des appareils multifonctions pour reconnaître les appareils et transmettre des données MIB publiques dans le nuage, en plus de surveiller les appareils multifonctions pour en optimiser la performance. Est aussi mentionnée la plateforme mondiale de service à distance de Konica Minolta, qui améliore le soutien à distance et la sécurité des appareils.

Le rapport souligne également l’approche en constante évolution de Konica Minolta, qui se base sur l’évaluation pour fournir des services et des solutions, dont un ensemble d’évaluations du CTP par paliers, des évaluations environnementales, et une revue du risque pour la sécurité des documents selon chaque appareil. Enfin, Quocirca mentionne l’évaluation des besoins des clients en matière d’impression et les recommandations visant l’automatisation des processus documentaires, la sécurité des réseaux, l’optimisation de l’impression et la gestion de l’information.

Quocirca analyse également le portefeuille complet de solutions de sécurité de Konica Minolta, qui comprend la sécurité de l’impression et des documents, la sécurité informatique, la sécurité physique (caméras) et la gestion de la conformité et du risque. Elle s’attarde aux services gérés de sécurité de l’impression, notamment aux services impartis de surveillance et de gestion des appareils et des systèmes d’impression, lesquels comprennent la gestion des profils de sécurité des appareils, la détection des vulnérabilités et des intrusions, et l’application des politiques d’impression.

L’une des forces principales de Konica Minolta, selon le rapport, est sa capacité à trouver des solutions novatrices (sous forme de matériel, d’application ou de service) pour répondre aux besoins du travail hybride. Quocirca louange également les services d’application gérés de l’entreprise MarketPlace, en plus de ses solutions de gestion intelligente de l’information.

Lisez le rapport 2022 de Quocirca sur les services d’impression gérés ici.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail connecté et futé. Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 15 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant 9 années consécutives. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.com et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

Coordonnées

Relations avec les médias de Konica Minolta – Canada

Service de marketing, Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée

info@bt.konicaminolta.ca