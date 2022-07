Converge annonce une facilité de crédit renouvelable mondiale de 500 millions de dollars et une offre publique de rachat TSX dans le cours Normal des activités

TORONTO et GATINEAU, Québec, 28 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp . (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), fournisseur de Solutions INFORMATIQUES et Cloud compatibles avec les logiciels, a le plaisir d'annoncer qu'elle a refinancé sa facilité de crédit ABL existante de 300 millions de dollars avec une nouvelle facilité de crédit renouvelable mondiale sur cinq ans de 500 millions de dollars (la « facilité de crédit mondiale ») dirigée par J.P. Morgan et la Banque impériale de Commerce canadienne en tant qu'arrangements de premier plan communs, avec la Banque de Nouvelle-Écosse, La banque de Toronto-Dominion, et la Banque de Montréal participant au groupe des prêteurs.



La facilité de crédit mondiale comprend également une fonctionnalité accordéon non engagée de 100 millions de dollars, pour une capacité d'emprunt totale allant jusqu'à 600 millions de dollars. Cela permettra à la société d'emprunter dans certaines devises étrangères pour financer l'expansion continue de Converge à l'échelle mondiale, et le coût de l'emprunt et de la flexibilité sera plus favorable que l'ABL actuel. En règle générale, pour les emprunts en dollars des États-Unis dans le cadre de la facilité de crédit, le taux d'intérêt applicable sera basé sur un taux INFÉRIEUR plus la marge applicable de 1,25 % à 2,25 %.

« Nous sommes heureux d'avoir terminé ce financement, qui renforce notre position de liquidité et soutient notre stratégie d'acquisition disciplinée en Amérique du Nord et en Europe », a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. « Nous sommes bien placés pour continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires grâce à une croissance organique et inorganique et à un déploiement stratégique du capital. Cette augmentation de la facilité de crédit signifie également le soutien de nos partenaires bancaires pour exécuter nos plans de croissance. »

En outre, la société a déposé un avis d'Intention de faire une offre publique de rachat dans le cours Normal des activités (la « NCIB ») à la bourse de Toronto (la « TSX »), dont la mise en œuvre reste soumise à l'approbation de TSX. Conformément à la NCIB proposée, Converge propose d'acheter pour annulation un nombre total d'actions ordinaires de la société (les « actions ordinaires ») égal à 5 % des actions ordinaires émises et en circulation à la date d'acceptation par le TSX de l'avis de la NCIB. La société a l'intention de commencer la NCIB le 11 août 2022 et la NCIB prendra fin un an après son ouverture, ou plus tôt si le nombre maximal d'actions ordinaires en vertu de la NCIB a été acheté.

Les achats d'actions ordinaires dans le cadre de la NCIB seront effectués sur le marché ouvert par le biais des installations du TSX et/ou des systèmes commerciaux canadiens alternatifs autorisés. Le prix payé pour les actions ordinaires sera aux prix du marché en vigueur conformément aux règles et politiques applicables de la TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les actions ordinaires acquises par la société dans le cadre de la NCIB seront annulées.

La société a également l'intention de conclure un accord de plan d'achat automatique avec un courtier (l'« Accord ») dès le début de la NCIB pour permettre l'achat d'actions ordinaires pendant certaines périodes de restriction prédéterminées pendant lesquelles la société ne serait habituellement pas active sur le marché en raison de ses propres périodes de restriction interne des négociations, de ses règles d'initié ou autrement.

La société et son Conseil d'administration estiment que, de temps à autre, les cours du marché des actions ordinaires peuvent ne pas refléter pleinement la valeur sous-jacente de l'activité de la société et de ses perspectives commerciales futures et, par conséquent, le NCIB sera dans le meilleur intérêt de la société et constituera une utilisation souhaitable de ses fonds.

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche globale de Converge en matière de solutions permet de proposer des offres en matière d'analyses avancées, de modernisation des applications, de nuage, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société appuie ces solutions en proposant son savoir-faire en matière de conseils, de mise en œuvre et de gestion auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs publics et privés. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

