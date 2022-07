Les gouvernements doivent aider les familles au bord de l’abîme économique

OTTAWA, 28 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada incitent les gouvernements du Canada à agir sans tarder pour hausser les soutiens des personnes à faible revenu car il y a de plus en plus de preuves qu’un nombre grandissant de familles sont incapables de payer les prix du logement, de l’énergie et des aliments qui montent en flèche.



« De très nombreuses personnes ont du mal à joindre les deux bouts parce que les prix de l’essence et de l’énergie et les loyers flambent et que les prix des aliments sont trop élevés. Nous sommes au bord d’une crise de l’itinérance », met en garde Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Les Canadiennes et Canadiens à faible revenu se trouvent au bord d’un abime économique. Les gouvernements de tous les ordres doivent agir sans tarder pour les aider. »

Dans un rapport publié cette semaine, des chercheurs de l’Université de Calgary indiquent que les familles et les personnes à faible revenu courent un risque économique en raison de la hausse des prix et un risque politique à cause de l’inaction des gouvernements car de nombreux programmes sociaux ne sont pas indexés sur le coût de la vie.

« L’automne et l’hiver imposeront des contraintes encore plus importantes aux familles en difficulté parce que leurs besoins en énergie augmenteront et il y aura moins d’aliments locaux disponibles, ce qui fera augmenter leur facture d’épicerie. Les gouvernements doivent accroître les soutiens et indexer les programmes d’aide sur l’inflation », précise madame Bruske. « Si nous ne faisons rien pendant que les prix des nécessités montent en flèche, des milliers de familles supplémentaires éprouveront des difficultés financières extrêmes. Il n’y a pas de temps à perdre. »

Selon le rapport le plus récent de Statistique Canada sur l’IPC, la hausse des prix des aliments a ralenti depuis un an, bien qu’elle demeure de 8,8 %, soit encore beaucoup plus que la croissance des salaires et de l’aide sociale. De plus, bien que la hausse des taux d’intérêt ait ralenti le marché du logement, la demande de logements locatifs a augmenté et cela a fait augmenter les frais de location de près de 14 % depuis le début de l’année.

« Une leçon critique tirée des deux années de pandémie que nous venons de vivre est que le fait de soutenir les personnes à faible revenu en temps de crise économique a pour effets non seulement d’aider ces personnes mais aussi de renforcer l’ensemble de l’économie », conclut madame Bruske. « Il est d’une importance cruciale que les gouvernements ne cessent pas maintenant d’assumer leur responsabilité d’aider les personnes les plus nécessiteuses. »

