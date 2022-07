French English

Nanterre (France), le 28 juillet 2022

L’ANNONCE PAR HELLA DE LA CESSION DE SA PARTICIPATION DE 33%

DANS LE JOINT-VENTURE HBPO POUR 290 MILLIONS D’EUROS EST UNE PREMIERE ETAPE IMPORTANTE DANS LE PROGRAMME DE CESSIONS DE FORVIA

POUR UN TOTAL D’UN MILLIARD D’EUROS D’ICI 2023

HELLA, société du groupe FORVIA, annonce aujourd'hui avoir signé un accord de cession de sa participation de 33,33% dans HBPO à son co-actionnaire, Plastic Omnium.

Le prix d'achat convenu est d'environ 290 millions d'euros et la transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles, avec une finalisation prévue au quatrième trimestre 2022.

Avec cette décision, HELLA poursuit la gestion effective et cohérente de son portefeuille, renforçant davantage son profil d’entreprise technologique ciblée sur des solutions d'éclairage (« Lighting »), d'électronique (« Electronics ») et de valorisation du cycle de vie des produits (« Lifecycle Solutions »).

L’annonce de HELLA est disponible sur son site Internet : www.hella.com/press

Cette annonce marque une première étape importante dans le programme de cession d’actifs non stratégiques du Groupe FORVIA pour 1 milliard d’euros d’ici fin 2023, lequel fait partie du plan déployé par le Groupe pour réduire sa dette nette consolidée à la suite de l’acquisition de HELLA.

Cette cession représente près de 30% de l’objectif total annoncé pour le programme de désinvestissement et confirme que ce programme est en bonne voie tel qu’annoncé, tant en termes de montant total que de délai.

